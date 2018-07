Сборная России: Без Жиркова, но с Мацуевым

В понедельник, 2 июля, на следующий после матча с испанцами день национальная команда провела в режиме пониженных нагрузок — тренировки были лишь индивидуальными и восстановительными, но уже третьего июля команда включилась в работу по-серьезному.

Посетил тренировку россиян и неожиданный гость — известный российский пианист-виртуоз и азартный болельщик Денис Мацуев. Пообщавшись с футболистами он одарил их своими дисками, чтобы спортсмены были всесторонне развиты.

На четвертьфинальный матч против Хорватии в Сочи (7 июля) сборная России вылетит в четверг, 5 июля после тренировки на базе в Новогорске.

6 июля состоится предматчевая тренировка на сочинском стадионе «Фишт».

Тем временем, команда Хорватии прибыла в Сочи и начала подготовку к матчу четвертьфинала ЧМ-2018 против сборной России.

Хораты съехали с базы в Рощине (Ленинградская область) еще 29 июня перед матчем 1/8 финала с Данией.

С того момента делегация, тренерский штаб и команда передвигаются по России от игры к игре в зависимости от места проведения матча.

В команде заявили, что футболисты не вернутся на базу даже если им придется сыграть в Санкт-Петербурге (матч за третье место)

Таким образом, прибыв в Сочи за 4 дня до матча, хорватская команда успеет акклиматизироваться, привыкнуть к влажности и подготовить организм к нагрузкам в новых условиях.

Хорватский полузащитник «Реала», Матео Ковачич тренировался на базе в Адлере отдельно от общей группы и без мяча. Остальные работали в общей группе.

После матча с Испанией, российский тренер Станислав Черчесов загадочно ответил на вопрос о том, отрабатывала ли команда пенальти.

Абсолютно не репетировали пенальти. Репетировал только Дзюба… И почему-то в воротах. Станислав Черчесов

Оказалось, что это не шутка. Форвард сборной России действительно не оплошал и в воротах, отбивая мячи, по привычке ногой — точно так же, как и Акинфеев отразил удар Яго Аспаса.

Защитник сборной России Юрий Жирков вошел в список неизвестных героев чемпионата мира по версии ФИФА.

В игре с Испанией он вышел на поле с травмой ахиллова сухожилия, но в перерыве из-за сильных болей ему пришлось попросить о замене.

Еще до матча я чувствовал боль в ахилловом сухожилии, а после первого тайма она стала настолько сильной, что мне пришлось попросить замену. Юрий Жирков

Как сообщила пресс-служба национальной команды, у Жиркова воспаление сухожилия одной из мышц голени.

В ближайшие дни он будет проходить лечение в расположение сборной. Точные сроки его восстановления на данный момент назвать нельзя.

По словам главного тренера команды Станислава Черчесова, Жирков если и сыграет на ЧМ-2018, то не раньше финала.

Впрочем, уже 4 июля игрок «Зенита» начал тренироваться по индивидуальной программе. Кто знает, может быть игрок вернется в строй...к полуфиналу?

В число «неизвестных героев» также вошли защитник сборной Уругвая Макси Перейра, полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, помощник главного тренера сборной Франции Ги Стефан, ассистент главного тренера сборной Бразилии Клебер Шавьер, менеджер сборной Хорватии Ива Оливари, спортивный психолог сборной Швеции Даниэль Эквалль и член тренерского штаба сборной Англии Аллан Расселл.

Даже не считая травмы Жиркова, врачи национальной команды не сидят без работы.

Полузащитник Александр Самедов был заменен во втором тайме матча с Испанией. После проведённого мониторинга функционального состояния хабвек тренировался 3 июля по индивидуальной программе и лишь к 4 июля вернулся в общую группу.

Зато к тому времени из нее выбыл полузащитник Алан Дзагоев, у которого возник миофасциальный синдром мышц спины.

От кого меньше всего ждали проблем связанных с запрещенными препаратами, так это от Дениса Черышева — дисциплинированного профессионала, воспитанного в европейском футболе и верного его ценностям.

Впрочем, Черышев ни в чем и не виноват. Просто на фоне выхода сборной Росссии в четвертьфинал, жадные до сенсаций СМИ вроде американского USA Today раскопали старое, годичной давности интервью отца Дениса.

Речь идет о рассказе про лечение Дениса клубными врачами «Вильрреала» богатой тромбоцитами плазмой (PRP-терапия), которая не относится к запрещённым субстанциям.

Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, отца футболиста, неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию «лечением с использованием гормонов роста», что в корне исказило суть сказанного. Это подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ.

Пресс-служба РФС выступила с опровержением, сообщив, что информация о ходе лечения потенциального игрока сборной ещё в прошлом году была проверена медицинским комитетом РФС, и никаких возможных нарушений антидопингового законодательства выявлено не было.

Лечение проходило строго в рамках правил, и необходимости в оформлении разрешений на терапевтическое использование каких-либо субстанций и оповещения испанского антидопингового агентства не было.

Впрочем, репутацию российского спорта, подпорченную Олимпиадой в Сочи и последующими разоблачениями, придется реабилитировать еще долго.

Под подозрение будут попадать все, в том числе и нехарактерно успешно выступающие футболисты сборной России.

Так, сразу после игры Россия — Испания молдавское СМИ выложило фото Артёма Дзюбы с явно различимым следом от укола на вене. Заголовок недвусмысленно упоминал допинг.

Вслед за этим фото расползлись и по соцсетям.

