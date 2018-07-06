Ошибка Муслеры отправила Уругвай домой, а Францию — в полуфинал

Футболисты сборной Франции нанесли поражение команде Уругвая в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 в России. Уругвайцы впервые пропустили 2 мяча в одном матче в 2018 году — за французов отличились Раффаэль Варан и Антуан Гризманн. Соперник Франции по полуфиналу ЧМ-2018 определится в противостоянии Бразилии и Бельгии.

Гризманн — за Уругвай

Автору Sport24 Леониду Волотко начало матча запомнилось лишь отсутствием моментов и фолами.

«За час до матча в медиацентр принесли распечатанные составы. Но о том, что Кавани — в запасе, стало понятно по разминке. Кавани на нее просто не вышел.

Болельщики из Уругвая, добравшиеся до Нижнего, не удивились. За пару часов до матча, осушив очередной стакан пива, они были уверены: майки с фамилией Кавани сегодня появятся только на трибунах.

Судя по тому, как тепло Гризманн обнимал и целовал каждого соперника в подтрибунном туннеле, казалось — Антуан тоже за Уругвай. Сомнения испарились, когда Гризманн побежал толкаться с судьей — за секунду до этого Нандес сначала влетел в бедро Эрнандесу, а затем упал на него.

Гризманну доставалось от соперников Getty Images

В следующей атаке такой же трюк повторили уже на Суаресе. Уругвайцы на трибунах громко загудели — потерять второго лидера из-за травмы было бы слишком.

Первый опасный момент у ворот сборной Франции создала нижегородская стрекоза, атаковавшая Льориса».

Без Кавани — тяжело

Корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков считает, что на игру уругвайцев ключевое влияние оказало отсутствие лидера атак — Эдинсона Кавани.

«Франция и Уругвай дважды встречались в XXI веке — дважды сыграли 0:0. Первые полчаса новой игры проходили вообще без опасных моментов.

Уругвайцам удалось прекрыть практически все свободные зоны, в которые мог бы врываться Килиан Мбаппе. Форвард лишь раз убежал от защитников и опасно простреливал, но в чужой штрафной на тот момент не было ни единого партнёра. Свои моменты латиноамериканцы создавали главным образом за счёт высокого прессинга и стандартов.

Одного Суареса не хватало Getty Images

В отсутствие травмированного Кавани работать в атаке за двоих пришлось Луису Суаресу. Это значительно снизило атакующий потенциал Уругвая».

Варан забил, а Касерес — нет

Автор «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин радуется, что под конец первого тайма команды развлекли публику опасными моментами и открыли счет.

«Франция стала просыпаться только минуте к 25-й, когда пресс южноамериканцев чуть-чуть ослаб. Погба выдал несколько острых передач, разбегались Жиру и Мбаппе, пару раз продемонстрировал технику Гризманн, включил четвертую передачу Толиссо. Уже Уругваю приходилось несладко, но, Годин и Ко, в отличие от французов, сохранить уберечь свои ворота не смогли.

Очередной рывок Толиссо по правой бровке ценой грубого фола и желтой карточки прервал Бентанкур. Гризманн выполнил "лазерную" подачу со штрафного, мяч, миновав скопление игроков, прилетел точно на голову Варану — а от нее в нижний угол. Шансов у Муслеры не было. Шла 40-я минута.

Нужно отдать должное уругвайцам. Парни в голубых футболках моментально ощетинились и добавили. Так что ответный гол уже через четыре минуты стал бы логичным. Но тут чудеса реакции продемонстрировал Ллорис.

Касересу остается только хвататься за голову Getty Images

Уму непостижимо, как он вытащил мяч из "шестерки" после удара головой Касереса почти в упор! Как совершенно непонятно и то, как успевший на добивание Годин запустил мяч на верхний ярус трибун с метра...»

Суарес не смог, Лашальта не хватило

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев суров, но справедлив к игрокам сборной Уругвая, которые делали все, что могли, но этого оказалось мало.

«Луис Суарес шел в раздевалку со своим привычным стаканчиком мате. Вот он точно не мог представить заранее, что проведет один из худших своих матчей в карьере. Потеря Эдинсона Кавани из-за травмы оказалась роковой. В одиночку Суаресу сложно выдавать не меньше эффективности в атаке.

Но он перестал быть героем сборной Уругвая. Это в 2010 году он стал таковым после матча с Ганой (1:1, 4:2 ─ по пенальти), когда выбил мяч руками из пустых ворот, схлопотал удаление, но, по сути, вывел команду в полуфинал чемпионата мира. Тогда Суарес действительно влиял на игру. Сейчас он набрал вес, сменил стиль игры и больше не может в одиночку протащить мяч к чужим воротам и забить.

Одна из главных задач игры против Франции ─ закрыть Килиана Мбаппе, который своими взрывными ускорениями разбил шансы Лионеля Месси на титул в сборной Аргентины. Защитник Диего Лашальт здорово справлялся с персональной опекой. В матче против России он неплохо справлялся с Денисом Черышевым на протяжении 23 минут, пока тот не ушел с поля и не ослабил свой фланг окончательно. За весь матч с французами Лашальт ни разу не допустил ошибки в противоборстве с Мбаппе. Но, как оказалось, закрыть лучшего игрока команды недостаточно.

Прыжки Варана принесли результат Getty Images

Стандартные положения ─ сильная сторона Уругвая. Все пять мячей на групповом этапе они забили с угловых и штрафных, однако 19 "стандартов" в матче с Францией не привели ни к одному голу. В конце первого тайма уругвайцы едва не забили также, как отличился Варан. Лукас Торрейра мягко подал в штрафную, откуда прямо в угол ударил Мартин Касерес. Уго Льорис исполнил великолепный сейв, а Диего Годин на добивании пробил вверх, но не в ворота».

Муслера, Муслера...

Обозреватель Rusfootball.info Иван Уральский выделяет ключевой момент, решивший исход матча — ошибку голкипера сборной Уругвая Фернандо Муслеры.

«Не секрет, что игра ногами не является козырем Муслеры. Подобное мы частично видели в игре против сборной России, вот и в начале второго тайма он заигрался, а Гризманн чуть не обокрал. Ситуация повторилась минут через 15, когда Антуан ударил издали, а голкипер исполнил Игоря Акинфеева времен 2014 года против Южной Кореи.

Только тогда у наших была возможность исправить ошибку, а здесь, если перефразировать классика, похороны, похороны шансов латиноамериканцев на полуфинал чемпионата мира, когда Фернандо фактически закинул мяч в свои ворота.

Эта ошибка убила игру, которая рассыпалась на эпизоды. Уругвайцы почти прекратили играть, злились на себя (Хименес заплакал за две минуты до финального свистка, когда стоял в стенке), судью (выпрашивали пенальти), соперников, а в середине тайма чуть не случилось драки стенка на стенку после грубой игры со стороны Година, итогом заварушки стали две желтых карточки.

Дело едва не кончилось дракой Getty Images

Уругвай едет домой вместе со своими замечательными болельщиками, улучшив результат прошлого мундиаля, а Франция ждет соперника по полуфиналу, который определится сегодня, им станет победитель пары Бразилия-Бельгия».

Герой поединка — Гризманн

Блоггер Soccer.ru Неоморф солидарен с ФИФА, назвавшей форварда французов лушим игроком матча.

«Почему лидер сборной Франции не праздновал гол в ворота сборной Уругвая? Из-за того, что автор важного удара и голевой передачи футбольного вечера в Нижнем Новгороде — фанат Уругвая со стажем. С футбольной юности в "Реал Сосьедаде" потомок европейцев — многих, от Германии до Португалии через Францию, подружился с уругвайским тренером и игроком. В результате стал фанатом "Пеньяроля" и даже в "Атлетико" сдружился в первую очередь с Годином.

Но сегодня в поединке команд двух друзей дальше пошел тот, кто перспективнее. При всем уважении к замечательной сборной Уругвая, Франция заслужила полуфинал, по традиции обыграв команду из Южной Америки. Это давняя привычка — теперь в десяти матчах 6 побед и 4 ничьи, причем эта серия включает также поединок против Бразилии в финале ЧМ-98. Уругвайцы не сумели стать первыми за долгое время латиноамериканцами, переигравшими "трехцветных", а вот Гризманн становится полноправным героем поединка и всего чемпионата.

Грзманн праздновал гол Варана, но не свой Getty Images

Пускай не всегда в центре внимания, но невероятно полезен. И пенальти реализует, и голевой навес сделает, и ударом в руки вратарю забьет. Не сказать, что играет в диком темпе, но победная незаметность Антуана снова выручила. Гризманн называл себя "наполовину уругвайцем" — чем задел Суареса, но в полуфинал вышла "вторая половина" звезды команды Дешама — французская. "Трехцветные" сегодня не сыграли ярко, но работали на результат и у них есть Антуан. У Гризманна в последних пяти матчах в плей-офф Евро и ЧМ шесть голов».

Уругвай вылетел буднично

Спортивный журналист и комментатор Станислав Минин считает, что вылет уругвайской команды был довольно закономерным.

«Буднично вылетел Уругвай. Биться, грызть, закрывать зоны они могут. Играть в мяч — не очень. Это особенно бросалось в глаза, когда французы прибавили в скорости, причем еще в первом тайме.

Франция — это Уругвай плюс. Она тоже прагматичная. Ей тоже комфортнее играть от соперника. У нее грамотная оборона и подстраховка. А плюс — это как раз умение играть в мяч на скорости. У Франции просто арсенал богаче.

Табарес — выдающийся человек. Дело не в том, что он, больной, продолжает тренировать: человек в любом состоянии старается заниматься любимым делом, иначе он засыхает и перестает жить. Табарес выстроил систему сборных в Уругвае. Он перестроил и обновил главную команду. Торрейра, Нандес, Бентанкур, Лаксальт — уже игроки основы. Все это не так просто сделать в стране, где три с половиной миллиона жителей. Мягко говоря.

Табарез попрощался с Кубком мира Getty Images

Но мастера работы с мячом у них родятся не так часто, как во Франции. Это беда Табареса. Джонатан Уилсон после первого тура рассказывал, что у Табареса на стене дома написано: "Нужно стать жестче, не теряя нежности". А сборной, по словам Уилсона, он, наоборот, хочет добавить красоты (нежности), сохранив жесткость. Но за счет кого добавить? Торрейра — идеальный игрок для "Атлетико", а не для Барсы».

Сборная Франции — самая везучая

Спортивный журналист Вячеслав Палангин считает, что «Трехцветным» на российском мундиале благоволит удача.

«Рассуждать о стиле игры на турнире сборных невероятно глупо, но Дешам из самой талантливой команды чемпионата мира сделал самую циничную, а благодаря удаче — еще и самую везучую. Из девяти их голов только три можно назвать "нормальными": два пришли после ошибок соперника, еще два — после пенальти, по одному — после автогола и стандарта, где забили с линии штрафной головой (тоже крайне редкое явление).

С условиями и соперниками тоже люто везет. Аргентина была самой удобной командой из своей группы: обороняются высоко, но без прессинга, Мбаппе со своей скоростью легко их разнес. Уругвай был неудобным в теории, но без Кавани вообще ничего не смог создать с игры. Суарес и Стуани сделали друг другу две передачи сегодня, Кавани с Суаресом четыре дня назад — в три раза больше.

Французские счастливчики Getty Images

Даже в таком сценарии Франция прошла не без удачи: Годин упустил единственный явный момент при счете 0:1, Муслера ошибся в тот момент, когда Уругвай мог раскрываться, а Франция естественным образом припарковалась бы у своих ворот. Так как на ЧМ много забивают на последних минутах, это очень важный нюанс».

Рассказ о двух вратарях

Автор ESPN Сэм Борден сравнивает голкиперов двух команд, и сравнение не в пользу вратаря Уругвая.

«Многое было сказано о бомбардирах в этой игре — Кавани, Гризманне, Луис Суаресе, Мбаппе, Поле Погбе, но история матча может быть лучше всего рассказана через вратарей.

Всего за несколько минут до перерыва удар головой Варана отправил мяч в сетку, пока Муслера беспомощно нырнул за ним. Мог ли он сыграть лучше? Трудно критиковать его за это. Но на этой стадии Кубка мира нужно быть безупречным, и всего через минуту французский голкипер Уго Льорис продемонстрировал именно это.

По странному совпадению Уругвай получил штрафной удар с дальней стороны, который привел к подаче на ту же точку, откуда бил Варан. Мартин Касерес, защитник Уругвая, наверняка подумал, что он сравняет, но капитан сборной Франции Льорис совершил прыжок куда лучше, чем Муслера. Голкипер "Тоттенхэма" вытянулся в струнку и сумел отбить мяч в сторону.

Роковая ошибка Муслеры Getty Images

Затем, он отважно нырнул прямо к ногам Година, когда тот, добивая, отправил мяч выше ворот. Это был один из лучших сейвов турнира.

Если этого сравнения было недостаточно, Муслера еще раз показал разницу между ним и Льорисом своей ошибкой во второй половине игры. В лучшем случае выстрел Гризманна был слегка опасным, и повторы показали, что мяч не слишком и вращался. Муслера, играющий за "Галатасарай", просто совершила ужасную ошибку в ночь, когда его противник был безупречным». 0