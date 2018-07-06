Трансфер Роналду начинает новую эру в футболе

Многочисленные сообщения в СМИ дают понять, что лидер атак «Реала» Криштиану Роналду станет игроком «Ювентуса». Разбираемся в последствиях громкого трансфера.

Что ожидает Роналду

Если собрать воедино самую разную инсайдерскую информацию о причинах решения Криштиану Роналду покинуть «Реал», то очевидно одно: нападающий перестал ладить с руководством клуба и хочет лучшего к себе отношения со стороны работодателя, которое выражается не только в большем окладе, но и признании его ценности для всего футбольного проекта, где ему должна быть уготована ведущая роль.

Именно это и движет португальской суперзвездой в его намерении перейти в «Ювентус», несмотря на менее статусный сегодня национальный чемпионат и худший климат, а также — привлекательность города приальпийского промышленного Турина. Само собой, форвард учитывал и силу команды, с которой он мог бы бороться за большие трофеи.

Итак, новичок «Старой Синьоры», судя по всему, будет иметь бОльшую зарплату, нежели в лагере «Сливочных» — с 21 миллиона евро та вырастет до 30 млн. При этом проблем с признанием ценности Роналду в лагере чемпиона Италии не должно возникнуть, в противном случае он бы не готовил, как сообщают медиа, минимум 100 миллионов евро на его приобретение, особенно если подтвердятся слухи о продаже нынешнего ведущего форварда коллектива Гонсало Игуаина, на позицию которого приходит Криштиану.

Вместе с тем, португалец не может не понимать, что «Ювентус» — все еще классная команда, жаждущая выиграть Лигу чемпионов спустя 22 года после своего предыдущего триумфа — предоставит ему возможность продолжать выигрывать трофеи.

Что ожидает «Ювентус»

Даже человеку, совсем не разбирающемуся в футболе, но который хоть что-то слышал о Криштиану, понятно, зачем туринскому клубу звездный новичок. Тот должен усилить коллектив, придав ему новое качество за счет чуть ли не божественного мастерства и огромного опыта побед.

«Старая Синьора» выиграла семь предыдущих розыгрышей Серии А кряду, но, думается, будь у Массимилиано Аллегри и его подопечных такая возможность, они с удовольствием пожертвовали даже не одним скудетто, если бы это позволило им выиграть главный еврокубок, в финале которого они проигрывали в 2015-м и 2017-м годах.

«Хочешь победить врага — сделай его другом», — говорили древние, и по сути по такому принципу поступают «бьянконери», решившись на дорогостоящее подписание 33-летнего футболиста, ведь именно Роналду сделал разницу в рещающим поединке Лиги чемпионов прошлого года, и как раз он не пустил их в полуфинал турнира минувшего сезона, забив пять мячей в этих играх.

Теперь португалец будет в их распоряжении, и это не только усиливает состав «Ювентуса», но и придает уверенности его партнерам в хороших шансах на успех, главное — умело предоставлять ему отдых не в ущерб результатам, как это удавалось «Реалу» в предыдущие сезоны, чтобы тот оставался свежим в главных поединках.

Наконец, не стоит забывать и об экономической составляющей: покупка главной звезды европейского футбола обязательно увеличит коммерческие доходы клуба, а согласно свежим данным СМИ, на фоне слухов о готовящемся трансфере акции итальянского гранда уже выросли на 11,19 процентов по итогам 5 июля.

Что ожидает «Реал»

С Роналду или без «Реалу» уже этим летом суждено было браться если не за перестройку, то серьезное обновление команды после сумасшедших пяти лет, в течение которых та выиграла четыре Лиги чемпионов, после чего ее лидеры не только стали еще на один год старше, но и банально насытились еще сильнее.

Голы Криштиану Роналду в сезоне 2017/2018

Судя по информации испанских медиа, президент королевского клуба Флорентино Перес еще зимой планировал продать своего лучшего бомбардира, предвкушая стремительный спад в его карьере на фоне падения результативности форварда в первой половине сезона.

Уже по итогам прошедшей кампании, когда нападающий наколотил 44 гола, функционер скорее хотел сохранить Криштиану, нежели наоборот, тем не менее, он наверняка был готов к такой ситуации, особенно если сообщения о нарушении им прошлогоднего обещания перед игроком предложить ему более выгодный контракт, являются правдой.

Посему первая задача, с которой Мадрид наверняка справится — это продать форварда как можно дороже: похоже, «Ювентус» заплатит минимум 100 млн евро, а это на 6 млн евро больше, нежели было уплачено за него «Манчестер Юнайтед» в 2009 году, но куда более важно найти если не равноценную замену (попробуй найти преемника полубога!), то по крайней мере, близкую к ней фигуру.

Скорее всего, «Реал» будет пытаться приобрести на его место Неймара или Килиана Мбаппе из ПСЖ (план С — Эден Азар из «Челси», о переезде которого на «Сантьяго Бернабеу» говорят уже не первый год), понимая, что в свете проблем чемпиона Франции с финансовым фэйр-плэй, а также слухов о недовольстве бразильцем жизни в Париже, это вполне вероятно.

В таком случае один из двух амбициозных форвардов «Пари Сен-Жермен» вместе остающимися Гаретом Бейлом, который жаждет вернуть былой статус в коллективе, должны обеспечить «Сливочным» неизменный голод за трофеями — сложилось бы только с игрой под руководством нового наставника Хулена Лопетеги.

Что ожидает Серию А и Примеру

Приход Роналду в чемпионат Италии должен помочь увеличить популярность этого национального первенства, которое, при всей своей привлекательности, все же собирает меньшую аудиторию, нежели АПЛ и Примера — если это содействует акциям «Ювентуса», то и Серия А должна выиграть.

Конечно, португалец, каким бы великолепным не был уровень его игры, оказывается на Апеннинах уже на закате карьере, но это заставляет поклонников кальчо сильнее верить в то, что их любимый чемпионат еще вернется на позиции 1990-х годов, когда большинство звезд выступали именно там, и не менее легендарный тезка Криштиану приезжал сюда как раз из Испании, а покинул ее, стоило статусу Италии начать увядать.

Вместе с увеличением инвестиций в местные клубы («Рома», «Интер», «Милан») это обещает стать еще одним шагом в сторону новой футбольной эры.

Тем временем, в Испании также наступает новая эпоха, ведь противостояние Роналду и Лионеля Месси продолжится разве что в матчах Лиги чемпионов, однако «Реал» (будьте уверены) постарается сделать все, чтобы найти звезду, которая соответствовала бы статусу аргентинца.

Будет особенно интересно, если ею окажется Неймар, который еще год назад был одноклубником лидера «Барселоны», а поскольку одной из причин ухода бразильца в ПСЖ было стремление выйти из тени Лео, их противостояние будет иметь определенный шарм.

Не менее увлекательной обещает стать дуэль Месси с Мбаппе, где в борьбе сойдутся неискушенный опыт и амбициозная молодость, тогда как в случае с приходом Азара мадридская команда постарается сделать упор на коллективном превосходстве — так или иначе, Испания продолжит очаровывать болельщиков, пока в футболе будет разворачиваться новая эра — эра, в которой «Реал» и Роналду будут по разные стороны баррикад. 0