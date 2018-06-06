«Новый Неймар». За кого сражаются «Реал» и «Барселона»

Согласно различным публикациям в прессе, «Реал» и «Барселона» борются за подписание нападающего «Сантоса» Родриго Гоэса. Рассказываем о новом таланте и пытаемся понять, как сложится его ближайшее будущее.

Объект трансферного «Эль Класико»

Долгое время наилучшие шансы заполучить Родриго Гоэса были у «Барселоны», но по информации СМИ, совсем недавно в борьбу за его трансфер вступил «Реал». Как сообщает Marca, королевский клуб уведомил «Сантос» и самого футболиста о своем интересе, несмотря на то, что его переход не может состояться раньше января 2019 года, когда ему исполнится 18 лет, поскольку несовершеннолетним в Бразилии запрещено покидать страну в других, кроме туризма, целях.

Для того, чтобы переманить проспекта мадридский гранд сотрудничает с адвокатом Андре Кури, который содействовал трансферу Неймара в «Барселону» пять лет назад — конкуренты по «Эль Класико», скорее всего, готовы заплатить прописанные в контракте форварда 50 млн евро.

Помимо помощи Кури, действующий чемпион Европы и мира с этой ситуации намерен воспользоваться не лучшим отношениями между бразильской стороной и каталонским клубом после скандального трансфера Неймара. Так, президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес недавно заявил, что «блауграна» не удастся подписать Гоэса, пока та не погасит долг по сделке с нынешним нападающим ПСЖ. Функционер отметил, что «Барселона» должна выплатить 14,5 млн евро.

Более того, если верить Diario Sport, бразильский гранд уже успел отклонить предложение каталонцев за Родриго в размере 30 миллионов евро., при этом на талантливого форварда также претендует еще ряд европейских клубов.

Что он из себя представляет?

Нападающий является воспитанником академии «Сантоса», где выступал на позиции полузащитника до того, как попал в первую команду, чей наставник Жаир Вентура (сын легенды бразильского футбола Жаирзиньо) не решил выдвинуть его в атаку на позицию левого нападающего. Это, а также классные данные таланта заставили наблюдателей сравнивать его с тем же Неймаром и считать молодого парня его наследником.

В главной команде родного клуба ему удалось дебютировать в ноябре 2017 года в 16 лет при тогдашнем исполняющем обязанности рулевого Элано, известного по выступлениям за «Шахтер» и «Манчестер Сити» — это случилось вскоре после заключения первого профессионального контракта, а в марте этого года против уругвайского «Насьоналя» подрастающая звезда стала самым молодым игроком в истории Копа Либертадорес, которой удалось забить гол.

Родриго Гоэс обладает теми же способностями, что и его знаменитый коллега, по которому его равняют: скорость, быстрые решения на поле, техника и точность в завершающей фазе атак. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть то, как в матче чемпионата Бразилии против «Витории» 3 июня он оформил хет-трик за девять минут (первый в этом первенстве для футболистов, рожденных в 21-м веке!), не говоря уже о результативной передаче, которую он также записал в свой актив в данном поединке (5:2).

К слову, проспект сделал свой хет-трик раньше, чем в свое время Неймар — 17 лет и 145 дней против 18 лет и 69 дней соответственно, и в нынешнем сезоне забил шесть мячей в 13 матчах.

17yo 🇧🇷 Rodrygo goes and scores a hattrick in 9 first-half minutes for Santos. pic.twitter.com/lHph3uzGz0 — James Nalton (@JDNalton) 3 июня 2018 г.

Где он окажется и какие перспективы?

Судя по талантам юного форварда, сопротивлению «Сантоса», а также имени конкурентов, борьба за его подписание обещает стать нешуточной. На первый взгляд у «Реала» лучшие шансы заполучить нападающего, однако неопределенность, которая сейчас царит в Мадриде по поводу будущего наставника, его курса, а также того, кто останется и кто уйдет из команды, может помочь той же «Барселоне», где все более-менее ясно.

Однако стоит признать, что королевский клуб сильнее нуждается в свежей крови, особенно в атаке, на фоне неопределенной ситуации с Криштиану Роналду и Гаретом Бейлом, тогда как Карим Бензема регулярно подвергается критике за свои проблемы с результативностью.

Лучшие фрагменты в игре Родриго Гоэса

Посему во многом все зависит от самого «Реала»: если Флорентино Перес сотоварищи быстро и активно возьмутся за трансфер и смогут убедить окружение игрока в его перспективах на «Сантьяго Бернабеу», то они и должны выиграть конкуренцию. Другое дело, насколько быстро новый наставник мадридцев увидит его в своих планах, правда, есть подозрение, что окажись Родриго Гоэс в любом европейском топ-клубе он в лучшем случае будет иметь ограниченное время на поле, не говоря уже о высокой доли вероятности ухода в аренду.

Таким образом, наиболее вероятно то, что 17-летний талант еще будет выступать на родине, хотя бы на правах аренды, после чего и отправится в Европу через год-второй, а уже там все зависит от него — для повторения успехов Неймара нападающий «Сантоса» имеет все нужные качества.