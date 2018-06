«Новый Неймар». За кого сражаются «Реал» и «Барселона»

Долгое время наилучшие шансы заполучить Родриго Гоэса были у «Барселоны», но по информации СМИ, совсем недавно в борьбу за его трансфер вступил «Реал». Как сообщает Marca, королевский клуб уведомил «Сантос» и самого футболиста о своем интересе, несмотря на то, что его переход не может состояться раньше января 2019 года, когда ему исполнится 18 лет, поскольку несовершеннолетним в Бразилии запрещено покидать страну в других, кроме туризма, целях.

Для того, чтобы переманить проспекта мадридский гранд сотрудничает с адвокатом Андре Кури, который содействовал трансферу Неймара в «Барселону» пять лет назад — конкуренты по «Эль Класико», скорее всего, готовы заплатить прописанные в контракте форварда 50 млн евро.

Помимо помощи Кури, действующий чемпион Европы и мира с этой ситуации намерен воспользоваться не лучшим отношениями между бразильской стороной и каталонским клубом после скандального трансфера Неймара. Так, президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес недавно заявил, что «блауграна» не удастся подписать Гоэса, пока та не погасит долг по сделке с нынешним нападающим ПСЖ. Функционер отметил, что «Барселона» должна выплатить 14,5 млн евро.

Более того, если верить Diario Sport, бразильский гранд уже успел отклонить предложение каталонцев за Родриго в размере 30 миллионов евро., при этом на талантливого форварда также претендует еще ряд европейских клубов.

Нападающий является воспитанником академии «Сантоса», где выступал на позиции полузащитника до того, как попал в первую команду, чей наставник Жаир Вентура (сын легенды бразильского футбола Жаирзиньо) не решил выдвинуть его в атаку на позицию левого нападающего. Это, а также классные данные таланта заставили наблюдателей сравнивать его с тем же Неймаром и считать молодого парня его наследником.

В главной команде родного клуба ему удалось дебютировать в ноябре 2017 года в 16 лет при тогдашнем исполняющем обязанности рулевого Элано, известного по выступлениям за «Шахтер» и «Манчестер Сити» — это случилось вскоре после заключения первого профессионального контракта, а в марте этого года против уругвайского «Насьоналя» подрастающая звезда стала самым молодым игроком в истории Копа Либертадорес, которой удалось забить гол.

Родриго Гоэс обладает теми же способностями, что и его знаменитый коллега, по которому его равняют: скорость, быстрые решения на поле, техника и точность в завершающей фазе атак. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть то, как в матче чемпионата Бразилии против «Витории» 3 июня он оформил хет-трик за девять минут (первый в этом первенстве для футболистов, рожденных в 21-м веке!), не говоря уже о результативной передаче, которую он также записал в свой актив в данном поединке (5:2).

К слову, проспект сделал свой хет-трик раньше, чем в свое время Неймар — 17 лет и 145 дней против 18 лет и 69 дней соответственно, и в нынешнем сезоне забил шесть мячей в 13 матчах.

