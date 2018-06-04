Трансферный дайджест. 29 мая — 4 июня

Жоржиньо

«Наполи», полузащитник, 26 лет

«Наполи» отклонил предложение «Манчестер Сити» по полузащитнику Жоржиньо, сообщил президент вице-чемпионов Италии Аурелио Де Лаурентис. По словам функционера, новый главный тренер «партенопейцев» Карло Анчелотти хотел бы сохранить 80% нынешнего состава.

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«Я отклонил предложение "Манчестер Сити" по Жоржиньо в размере 45 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. Карло Анчелотти – ключ к интернационализации "Наполи". Он хочет сохранит 80% из нынешнего состава, считает, что у нас команда высокого уровня. С 10 по 31 июля Карло сможет оценить состав и принять какие-то решения. После этого 4 августа мы сыграем в Дублине с "Ливерпулем", там и увидим первый состав Карло», – сказал Де Лаурентис. «Наши трансферные цели – голкипер, крайний защитник, центральный полузащитник и вингер». — добавил президент.

Британские СМИ ранее раструбили, что «Сити» отказался от приглашения одного из лидеров донецкого «Шахтера» Фреда (сейчас бразилец близок к переходу в «Манчестер Юнайтед») как раз из-за желания подписать Жоржиньо. И что получается? Хосеп Гвардиола не получит ни одного, ни другого. Интерес «Сити» был понятен — в центре поля у Пепа есть лишь 32-летний Фернандиньо и Илкай Гюндоган, который подвержен травмам. Испанцу требовался физически мощный опорник с отличным пасом и грамотным выбором позиции. Еще лет 10 назад таких в принципе не существовало... Спаситель нашелся в «Наполи» — еще несколько лет назад Жоржиньо никто не знал за пределами полуострова. До конца 2017-го года он не сыграл ни одного матча за сборную. Но и при Джампьеро Вентуре он не проявил себя – его функции забирали себе другие. Если бы не феномен «Наполи» и Маурицио Сарри, Жоржиньо так бы и остался невидимкой в футбольном мире.

Ценник «Наполи» в 70 миллионов фунтов в нынешних реалиях не выглядит завышенным — Де Лаурентис прекрасно понимает, что английские клубы мучаются от недостатка крутых опорников. А Жоржиньо — один из таких.

Сам хавбек не раз заявлял, что уйдет, только если сам клуб захочет его продать. А такого желания пока нет.

Наш прогноз: «Наполи».

Усман Дембеле

«Барселона», полузащитник, 21 год

Усман Дембеле Фото: uefa.com

Нет желания расставаться со своими активами — Филиппе Коутиньо и Усманом Дембеле — и у «Барселоны».

Ранее сообщалось, что руководство каталонцев примет решение по Дембеле после того, как оформит переход форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. На «Камп Ноу» хотят услышать окончательное решение от Гризманна уже на этой неделе, чтобы в случае отказа успеть проработать альтернативные варианты.

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Британские СМИ писали об интересе к Дембеле со стороны «Арсенала» — якобы главный скаут лондонцев Свен Мислинтат, ранее работавший в дортмундской «Боруссии», находится в постоянном контакте с французом.

«Дембеле никуда не уйдет. Они с Коутиньо – наше большое вложение. Они очень важны для нашего проекта. И мы ждем от них многого.

Коутиньо в последние четыре месяца весьма активно проявлял себя в команде. А Дембеле – очень молодой игрок, талантливый. Мы ждем от этих парней больших дел.

Следующие сезоны сложатся иначе. Нелегко играть за "Барселону" в свой первый год, потому что здесь все заметно отличается. Но через год Коутиньо и Дембеле выйдут на новый уровень, я уверен», – сказал президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу.

Наш прогноз: «Барселона».

Джонни Эванс

«Вест Бромвич», защитник, 30 лет

Джонни Эванс Фото: skysports.com

Защитник «Вест Бромвича» Джонни Эванс вот-вот сменит клубную прописку, сообщил главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил. По словам специалиста, 30-летний футболист может продолжить карьеру в одном из клубов топ-6 АПЛ.

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В январе Эванс был близок к переходу в «Арсенал», однако сделка так и не состоялась. Британские медиа утверждают, что в контракте Джонни с «дроздами» прописана «пустяковая» сумма отступных — всего 3 миллиона фунтов.

«Он определенно готов играть в топ-шестерке. У него была непростая вторая половина сезона — как и у всего "Вест Бромвича". А его ценник, учитывая суммы, которая платят сейчас, — сущие копейки. Жду, что Джонни перейдет в другой клуб. Надеюсь, это будет топ-клуб», — заявил О'Нил.

Но на самом деле не все так просто. Сделка осложняется высокими комиссионными для агента Эванса: Колину Мердоку полагается 4 миллиона фунтов — сумма, превышающая сам трансфер. Именно поэтому «Манчестер Сити» и «Арсенал» отказались приобретать защитника в январе, а сейчас раздумывают «Лестер» и «Тоттенхэм».

Да и сам Эванс-младший рассчитывает подписать с новым клубом трехлетний контракт с окладом не менее 100 тысяч фунтов в неделю. Столько в Англии могут платить как раз представители верхней шестерки.

Наш прогноз: «Тоттенхэм».

Алисон Бекер

«Рома», вратарь, 30 лет

Алисон Бекер Фото: corrieredellosport.it

«Рома» намерена удержать голкипера Алисона, несмотря на интерес «Ливерпуля», «Реала» и еще нескольких клубов из топ-чемпионатов.

Римский клуб отпустит 25-летнего вратаря только за 90 миллионов евро, утверждает The Guardian.

«Ливерпуль» пока не делал официальный запрос о трансфере бразильца, но контактировал с представителями вратаря.

Сам Алисон, чей контракт рассчитан до июня 2021 года, не прочь перебраться в «Реал», при этом его не смущает тот факт, что на данный момент у «бланкос» нет главного тренера. Бразилец считает, что с уходом Зинедина Зидана его шансы на переезд в столицу Испании лишь увеличились. Французский специалист, как известно, доверял Кейлору Навасу и считал, что подписывать еще одного голкипера не стоит.

«Рома» не собирается ждать с моря погоды и уже готовит для Алисона новое соглашение с повышением зарплаты до 1,5 миллионов евро за сезон.

Наш прогноз: «Рома».

Милан Шкриньяр

«Интер», защитник, 23 года

Милан Шкриньяр Фото: corrieredellosport.it

Словацкий защитник «Интера» Милан Шкриньяр заявил, что не планирует покидать миланский клуб.

«Это мое с клубом совместное желание», — сказал Шкриньяр в интервью изданию Pravda. «Я не знаю ничего о конкретных предложениях. У меня нет причин уходить, и я не думаю, что "Интер" меня продаст. Мне также нравится, что мы сыграем в Лиге чемпионов. С нетерпением жду дебюта».

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В трансфере словака заинтересованы сразу три испанских топ-клуба – «Атлетико», «Барселона» и «Реал» — однако «Интер» не будет рассматривать предложения меньше 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» предлагали за 23-летнего словака по 60 миллионов евро, надеясь воспользоваться непростой ситуацией миланцев с финансовым fair play (до 30 июня клубу нужно продать игроков на 40 миллионов евро, чтобы избежать санкций от УЕФА), однако «нерадзурри» ответили отказом.

Чем Шкриньяр привлек внимание грандов? Словак – достаточно медленный защитник, но благодаря умению выбирать позицию он успешно справляется даже с очень быстрыми соперниками (Мертенсом, например). Длинными ногами Милан буквально выгребает мячи, которые, казалось бы, находятся под полным контролем форварда. Еще одной его отличительной чертой является практически полный отказ от подкатов — вся игра защитника заточена на выбор позиции и концентрацию. Первый пас у Шкриньяра тоже на уровне.

Стоит ли он 70 миллионов? Учитывая сегодняшние реалии, скажем, что стоит. Но заплатит ли их кто-то — большой вопрос.

Наш прогноз: «Интер».

Эльсеид Хюсай

«Наполи», защитник, 24 года

Эльсеид Хюсай Фото: corrieredellosport.it

Крайний защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай может покинуть клуб вслед за бывшим наставником Маурицио Сарри.

Контракт Хюсая, способного играть как на правом, так и на левом флангах обороны, рассчитан до 2021 года. При этом отступные в размере 50 миллионов евро действуют только для зарубежных клубов.

«Уход Сарри — не самые лучшие новости для меня, ведь мы работаем вместе вот уже шесть лет», — сказал албанец, который перебрался в «Наполи» в 2015-м году за 5 миллионов евро. «Клуб сделал хороший выбор, назначив Карло Анчелотти. Все знают, что это отличный специалист, который выиграл множество трофеев.

Не знаю, что сказать о моем будущем. Как и все остальные, узнаю о слухах и предложениях из газет».

Наш прогноз: «Наполи».

Джердан Шакири

«Сток Сити», полузащитник, 26 лет

Джердан Шакири Фото: goal.com

В «Сток Сити» совсем скоро стартует большая распродажа. Команда, которая могла похвастать пятью победителями Лиги чемпионов (Шакири, Афеллай и Флетчер выигрывали самый престижный трофей по разу, а Хесе и Кркич – два), вылетела из Премьер-лиги и будет вынуждена расстаться с несколькими лидерами. Джердан Шакири — в их числе.

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Швейцарец — лучший игрок «гончаров» в этом сезоне: он больше всех забил (8), больше всех отдал голевых (8) и ключевых передач (2,1 за игру), делит первое место по количеству ударов с Шупо-Мотингом и лидирует по кроссам. Важность Джердана подчеркивается и проведенным временем на поле: больше – только у вратаря Джека Батленда и полузащитника Джо Аллена.

«Я должен был осознать, что играть с Рибери и Тиаго в "Баварии" или Икарди и Ковачичем в "Интере" – совсем иное, нежели играть в "Стоке". Здесь я не могу оказывать достаточное влияние, просто потому что вокруг меня недостаточно качественных игроков. Даже Рональдиньо не помог бы этой команде», – заявив Шакири после одного из матчей.

«Не секрет, что я уйду из "Сток Сити". Думаю, Премьер-лига подходит мне идеально. Я бы хотел остаться в Англии, но не хочу ничего исключать. Это лучшая лига с лучшими игроками», – сказал Шакири в недавнем интервью Aargauer Zeitung.

Наш прогноз: один из клубов АПЛ.

Желсон Мартинш

«Спортинг», полузащитник, 23 года

Желсон Мартинш Фото: uefa.com

Распродажи стоит ждать и в Лиссабоне. Причина — последние скандалы в «Спортинге». Португальский клуб рискует потерять своих лидеров в это межсезонье из-за публичного конфликта «Игроки VS Президент» и нападения со стороны фанатов.

Напомним, что в финале Кубка «Спортинг» проиграл «Авешу» (1:2), а в чемпионате финишировал третьим с 10-очковым отставанием от «Порту».

В числе кандидатов «на выход» — полузащитника Желсон Мартинш и Вильям Карвалью. За первого готовы побороться «Арсенал» и «Ювентус». В его контракте с лиссабонским клубом прописаны отступные в размере 60 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на O Jogo.

Второй нужен «Эвертону», который недавно возглавил не чужой для Португалии Марку Силва, и донецкий «Шахтер», чей бюджет скоро пополнится 50 миллионами евро после продажи Фреда.

По данным O Jogo, в прошлую пятницу Карвалью, голкипер Руй Патрисиу и форвард Даниэл Поденсе отправили в клуб уведомления о расторжении контрактов, однако в офисе, чтобы их не получать, просто вырубили факс. Прекрасное решение проблемы, не правда ли?

Наш прогноз: «Арсенал».

Марио Балотелли

Без клуба, нападающий, 27 лет

Марио Балотелли Фото: goal.com

«Марсель» интересуется нападающим Марио Балотелли, сообщает France Football.

Главный тренер «провансальцев» Руди Гарсия уже обсудил с футболистом возможный переход. Также итальянца хотела бы видеть в «Марселе» компания Puma — технический спонсор клуба.

Пока неизвестно, какое решение примет игрок. Не исключено, что он хотел бы выступать «Наполи» — в Неаполе живет его дочь. Но о конкретном интересе со стороны неаполитанцев пока не сообщалось.

Агент форварда Мино Райола, между тем, хочет, чтобы его клиент перешел в «Монако», но и здесь до официального предложения речь пока не зашла.

Ранее также сообщалось, что Балотелли активно интересуется «Локомотив», которому не помешает топ-форвард в ЛЧ. Все для игры в России у СуперМарио есть: он прекрасно готов физически, голевое чутье в полном порядке, как и дальний удар. Единственный вопрос — зарплата. Очевидно, что «Локо» не готов предложить итальянцу 4-5 миллионов евро в год.

Наш прогноз: «Марсель».