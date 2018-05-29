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    Кариус вынудил Клоппа искать нового вратаря. У «Ливерпуля» непростой выбор

    Немецкий вратарь пережил кошмарную ночь в Киеве в финале Лиги чемпионов

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    Лорис Кариус
    Лорис Кариус
    skysports.com
    Хотя Гарет Бейл забил один из самых красивых мячей в Лиге чемпионов, а Мохамед Салах получил травму и покинул поле в слезах, именно Лорис Кариус стал самым запоминающимся персонажем матча в Киеве. Его имя в один миг стало синонимом ошибок, так редко встречающихся на высоком уровне. Обозреватель SkySports Адам Бейт рассуждает о будущем 24-летнего игрока.

    Нехарактерные ошибки

    Это были самые серьезные ошибки, допущенные в самые ответственные моменты. Имея это в виду, Кариус заслуживает сочувствия, а не насмешек. Это было мучительно и в то же время странно вдохновляюще наблюдать за тем, как он противостоит ситуации, пытаясь попросить прощения у болельщиков уже после финального свистка.

    У Салаха все только начинается Как оценивать успехи форварда «Ливерпуля» и его перспективы? Некоторые фанаты ответили аплодисментами. Его партнеры по команде также сказали несколько добрых слов, неубедительно настаивая на том, что команда побеждает вместе и проигрывает тоже вместе. Ошибки случаются. Однако, если сравнивать этот момент с падением Стивена Джеррарда, которое стоило «Ливерпулю» чемпионского титула четыре года назад, разница чувствуется.

    В случае с Кариусом есть устойчивое подозрение, что он просто оказался в неудачном месте и в неудачный момент. Вот что будет еще долго изводить болельщиков «Ливерпуля». Вот почему этот момент настолько мучительный. Нехарактерная ошибку, которую никто не мог предсказать, — это одно. Ошибка, которую легко предвидеть и, таким образом, избежать – совсем другое.

    Юрген Клопп
    Главный тренер «Ливерпуля
    Что я могу сказать? Лорис все понимает. Досадно пропускать в такой игре и после такого сезона. Я действительно сочувствую ему. Он отличный парень. Никто не хотел этого, но так получилось. Ошибки были очевидны, нам даже нечего разбирать. Он знает об этом, я знаю это, вы все это знаете.

    Выбор нового вратаря

    Клопп не хочет говорить об этом, но ему придется что-то предпринять. У Кариуса в минувшем сезоне были шансы, и он сделал достаточно для того, чтобы понравиться своему соотечественнику и заслужить право стать основным голкипером, отправив в запас Симона Миньоле. Но сейчас мало кто убежден, что он надолго закрепил за собой статус первого номера.

    Великие вратари не допускают подобных провалов, а вот если провалы случаются у средних голкиперов, то ситуация может стать заразной и приведет к множеству тревожных инцидентов. Слови он мяч после удара Бейла, то смог бы снять давление, но внутри него что-то пошатнулась. Даже победы над «Ромой» в полуфинале могло не быть, если бы мяч после удара Коларова и ошибки Кариуса не попал в перекладину.

    Тогда для «Ливерпуля» все завершилось благополучно. Благодаря голу Садио Мане в Киеве все тоже могло сложиться успешнее. Если бы Салах не получил травму, кошмарная ночь Кариуса могла бы растворится в победном веселье. Но вместо всего этого футбольный гнев настиг немецкого вратаря и его команду в последнем тайме сезона. Итак, что же будет дальше?

    Парни с характером. Что помешало «Ливерпулю»? Команда Юргена Клоппа проиграла в важнейшем матче сезона Приобретение нового вратаря было вероятным еще до событий субботнего вечера. Сейчас это уже неизбежность. Предположения о том, что этот вопрос стоит отложить до января, не выдерживают критики. В то же время пока не понятно, станет ли кто-то вроде Джека Батленда долгосрочным лидером.

    «Ливерпулю» нужен действительно голкипер мирового класса, если клуб рассчитывает двигаться вперед. Одним из возможных приобретений уже давно считается Алиссон из «Ромы», и, если первый номер сборной Бразилии хочет пережить тот же опыт, что и его партнер по национальной команде Эдерсон в «Манчестер Сити», это станет позитивным моментом для «красных».

    С верой в будущее

    С одной стороны, обнадеживает тот факт, что у команды, которая дошла до финала Лиги чемпионов и является одним из претендентов на чемпионство в Премьер-лиге, есть возможность для роста, с другой, это не добавляет комфорта тем, кто ехал в Киев в надежде увидеть шестую победу в еврокубках.

    Великолепный джокер Бейл потопил «Ливерпуль» Победа «Реала» в третьем подряд финале Лиги чемпионов — в нашем обзоре прессы Прямо сейчас в «Ливерпуле» царят смешанные чувства. Пламя оптимизма еще долгое время не будет погашено. Гордость бурлит яркими красками, и есть много причин для позитива в отношении того, чего могут добиться Клопп и его игроки. Но это не меняет того факта, что большой шанс был упущен, и причина неудачи слишком очевидна.

    На данный момент на Клоппе лежит ответственность по созданию поддержки Кариуса. Человеческие отношения в любом случае должны преобладать.

    Юрген Клопп
    Главный тренер «Ливерпуля»
    Он должен справиться с этим. Мы должны справиться с этим, и, конечно, мы это сделаем. Мы будем рядом с ним, в этом нет никаких сомнений.
    Это очень правильные слова. К сожалению, весь процесс будет построен на сожалении и мыслях о том, что могло бы быть.
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