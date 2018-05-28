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    Трансферный дайджест. 22-28 мая

    С кем попрощается «Реал», где будет играть лидер «Интера», кто нужен Жозе Моуринью и другие трансферные новости последних дней

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    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
    uefa.com
    Слухи, сплетни, большие деньги и комментарии действующих лиц — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Криштиану Роналду

    «Реал», нападающий, 33 года

    В субботу «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 13-й раз, а Криштиану Роналду взял пятый титул. Столько не было ни у кого в современной истории. По четыре победы только у Кларенса Зеедорфа и Андреса Иньесты.

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    Празднование португальца получилось странным — он поулыбался, подержал кубок, а затем дал интервью, о котором теперь говорят во всех уголках планеты. «Сейчас я наслаждаюсь моментом. В ближайшие дни я отвечу болельщикам, которые поддерживали меня. Мне было очень хорошо в Мадриде. В ближайшие дни я все скажу. Сейчас надо наслаждаться моментом, будущее какого-либо игрока сейчас не имеет значения. Сомнения? Никаких сомнений. Сейчас это не важно. Надо отдохнуть, потом ехать в сборную», — сказал КриРо.

    Чуть позже в интервью Marca Роналду высказался подробнее. «Это был не лучший момент. Я высказался о будущем, но я не должен был этого делать. Но что-то произойдет. Это не был надлежащий момент, но я говорил честно. Я говорю немного, но если говорю, то говорю… Конечно, мне есть что сказать, но это не был правильный момент. Я не сожалею о сказанном, ведь если ты честен… Что не так? Ты терпишь, терпишь, но потом теряешь контроль.

    В течение недели я собираюсь что-то рассказать, потому что болельщики всегда поддерживали меня, они в моем сердце.

    Деньги не проблема. Я выиграл Лигу чемпионов пять раз, получил пять "Золотых мячей"… Я и так уже был вписан в историю. Я не расстроен, потому что знаю, что даю клубу.

    Не могу гарантировать, что проведу в "Реале" еще год. Не стану скрывать, в ближайшие дни я выскажусь… Жизнь – это не только слава. Что касается Переса, то мы говорили, и я поздравил его как достойный профессионал, каковым я и являюсь. Бурю раздувают там, где ее нет», – отметил португалец.

    Что это было? Честно говоря, никто так и не понял. Президент «бланкос» Флорентино Перес и одноклубники Роналду считают, что он никуда не уйдет и принесет клубу еще много пользы.

    Хотя контракт — действительно главная тема вокруг Криштиану в Испании. Сейчас португалец получает 21 миллион евро в год. В апреле мадридская AS писала, что «Реал» готов подписать новый контракт еще до чемпионата мира: оклад – 30 миллионов евро, еще 2 миллиона – в виде бонусов. Получается прилично — 32, но даже это меньше 35 миллионов Неймара или 45 Месси. Понятно, что у звезды калибра Роналду могут возникать вопросы...

    Ждем нового интервью и свежих подробностей.

    Наш прогноз: «Реал».

    Гарет Бейл

    «Реал», полузащитник, 24 года

    Гарет Бейл
    Фото: uefa.com

    Гарет Бейл – единственный футболист, который сделал дубль в финале ЛЧ, выйдя на замену. Валлиец выбрал едва ли не лучший способ, чтобы напомнить о себе и о своем статусе в мадридском клубе.

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    «Я чувствую, что могу и хочу играть каждую неделю. Я займусь этим вопросом летом, у меня много времени, чтобы отдохнуть и порефлексировать. АПЛ? Я действительно не знаю. Мне нужно сесть с агентом и все обсудить. Я чувствую, что должен играть каждую неделю. Если это не получится здесь, надо пробовать где-то еще», — сказал Бейл.

    Зинедин Зидан не смог обойти стороной комментарий валлийца, отметив, что понимает его. «У всех свои интересы, у всех свое будущее. Но в итоге для меня все равно остается команда, это неизменно. И все мои поступки направлены именно на то, что будет лучше для команды.

    Иногда – и это правда – некоторые игроки заслуживают большего, больше игрового времени. Решение оставить кого-то на скамейке – это решение тренера, мне приходится принимать его перед каждой игрой. Так что я понимаю Бейла и рад, что сегодня он вышел на поле и помог нам перевернуть игру», – сказал Зидан.

    Вот так. С одной стороны — понимаю. С другой — я тренер, мне решать.

    Не забей Бейл в ворота Кариуса, его, возможно, могли бы отпустить дешевле 100 миллионов, о которых судачат СМИ. Сейчас же вингер вряд ли покинет «Реал» даже за большие деньги — Перес умеет считать.

    Наш прогноз: «Реал».

    Джанлуиджи Буффон

    «Ювентус», вратарь, 40 лет

    Джанлуиджи Буффон
    Фото: corrieredellosport.it

    17 мая легендарный итальянский голкипер объявил о завершении туринского этапа карьеры, но намекнул, что его футбольный путь не закончен. «У меня появилось несколько очень интересных вариантов – как в футболе, так и за его пределами. Самое важное предложение вне футбола поступило от "Ювентуса". Я решу на следующей неделе», — сказал ветеран.

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    Скорее всего, Андреа Аньелли предложил Буффону административную должность в клубе. Но и болельщики, и сам Буффон считают, что ему еще рано вешать перчатки на гвоздь. «Если я продолжу играть в футбол, то потому, что у меня до сих пор есть амбиции конкурировать на максимальном уровне».

    При этом денежные Китай и MLS отпадают сразу. В Поднебесной запрещено заявлять вратарей-иностранцев, а заокеанская лига не подходит Джиджи по уровню. Остается «Бока Хуниорс», куда его звали еще в апреле, и... «Пари Сен-Жермен», где ему якобы готовы предложить фантастический контракт на четыре года (по другим данным — двухлетний контракт с окладом 8 миллионов евро в год + капитанская повязка). И это 40-летнему! Просто вау!

    Вратари – ахиллесова пята амбициозных, но неудачливых в Лиге чемпионов парижан, которые хотят выиграть главный клубный турнир Европы, и мечты клуба удивительным образом совпадают с давним желанием Буффона.

    «Мы будем рады, если Джиджи проведет в Париже следующий сезон», – сказал агент футболиста Сильвано Мартина в интервью Le Parisien.

    Наш прогноз: «Пари Сен-Жермен».

    Марек Гамшик

    «Наполи», полузащитник, 30 лет

    Марек Гамшик
    Фото: corrieredellosport.it

    В «Наполи» очередная революция — пришел Карло Анчелотти, ушел Маурицио Сарри. И вот-вот уйдет капитан команды и ее лучший бомбардир Марек Гамшик, считают итальянские СМИ.

    По информации CalcioNapoli24, интерес к 30-летнему словаку проявляют два китайских клуба. «Гуанчжоу Эвергранд» предложил Гамшику трехлетний контракт на 54 миллиона евро, а «Наполи» – 30 миллионов евро компенсации. «Шаньдун Лунэн» готов платить Гамшику 13 миллионов евро в год по трехлетнему соглашению, а его нынешнему клубу — 35 миллионов.

    Отец Гамшика утверждает, что шансы сына уехать в Китай составляют 60%, а сам Марек пока сохраняет нейтралитет. «Могу подтвердить, что мне звонил Анчелотти. И пока я игрок "Наполи". Китай? Я был там только один раз в жизни, когда мы играли за Суперкубок, но убежден, что в жизни нужно попробовать все. Признаюсь, что мне интересен такой вариант. Но сейчас я просто хочу побыть с моей семьей. Посмотрим, что будет».

    Наш прогноз: «Наполи».

    Пауло Дибала

    «Ювентус», нападающий, 24 года

    Пауло Дибала
    Фото: corrieredellosport.it

    «Ювентус» готов провести тщательный капремонт в межсезонье. Особенно — в атакующем звене, утверждает Premium Sport.

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    Главный тренер Массимилиано Аллегри и руководство «бьянконери» на стратегическом собрании пришли к единому мнению — клуб рассмотрит предложения о продаже не только Марио Манджукича, но и Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы. Особенно велик спрос на последнего. «Барселона» вроде бы выпала из гонки за аргентинцем, зато активизировался «Реал», который вроде бы хочет заменить перманентно травмированного Гарета Бейла. Правда, пока Дибала — запасной вариант для президента «королевского клуба» Флорентина Переса.

    Примерно так же выглядят и два других сценария развития карьеры 24-летнего игрока. Он может понадобиться «Атлетико» в случае маловероятной продажи вроде бы решившего остаться в Мадриде Антуана Гризманна, либо «Ливерпулю», если «красные» вдруг отпустят в «Реал» Мохамеда Салаха. Из области фантастики? Вот и мы того же мнения.

    Впрочем, торги только начинаются, и самое интересное ждет нас уже после ЧМ-2018.

    Наш прогноз: «Ювентус».

    Мауро Икарди

    «Интер», нападающий, 25 лет

    Мауро Икарди
    Фото: corrieredellosport.it

    Мауро Икарди провел классный сезон – благодаря ему игроки вроде Антонио Кандревы осенью будут играть в Лиге чемпионов. По статистике Мауро точно лучше Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы, которые тоже играют в Италии, но на ЧМ все равно едет не он.

    Обидно, но появившееся «окно» можно использовать с пользой. Например, наконец-то оформить путевку в «Реал», который безуспешно торгует нападающего уже несколько лет.

    Хотя сам Икарди вроде бы не прочь остаться в миланском клубе. На волне успеха (речь о Лиге чемпионов) все к этому и идет: осталось только подписать новый контракт, на который у клуба теперь найдутся деньги.

    Жена и одновременно агент форварда Ванда Нара скорее играет на повышение, говоря о клубах, готовых заплатить прописанные в нынешнем соглашении 110 миллионов евро отступных. «Ситуация такова, что Мауро либо продлит контракт, либо уйдет. Большие клубы заинтересованы в нем. Три лучших клуба мира готовы заплатить за него отступные, сумма там не такая уж и большая. "Интер" остается нашим приоритетом, но и другие клубы в числе претендентов», — сказала Нара.

    Наш прогноз: «Интер».

    Фред

    «Шахтер», полузащитник, 25 лет

    Фред

    Полузащитник «Шахтера» Фред почти наверняка перейдет в «Манчестер Юнайтед», пишет The Telegraph.

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    Стороны практически согласовали трансфер игрока за 44 миллиона фунтов. С бонусами сумма может достичь 50 миллионов фунтов.

    Сделка, скорее всего, будет завершена еще до ЧМ-2018 – на этом настаивает главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

    «Переговоры начались в январе. С тех пор мои агенты общались с "Шахтером", "МЮ" и "МанСити". На днях, если не ошибаюсь, были новости о мощной ставке "Юнайтед". Я никак не вмешиваюсь в переговоры, это дело агентов. Думаю только о предстоящем чемпионате мира. Могу лишь сказать, что интерес от клубов из Манчестера — большая честь для меня», — отметил бразилец в интервью Globo Esporte.

    В январе сообщалось, что в борьбе за Фреда лидирует «Сити», однако сейчас «горожане» рассматривают в качестве долгосрочной замены Фернандиньо не бразильца, а представителя «Наполи» Жоржиньо.

    Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

    Набиль Фекир

    «Лион», полузащитник, 24 года

    Набиль Фекир
    Фото: uefa.com

    19 мая французский Canal+ сообщил, что переход одного из лидеров «Лиона» Набиля Фекира в «Ливерпуль» завершен на 99%, однако с тех пор ни одна из сторон так и не подтвердила эту информацию.

    Более того, на днях 24-летний хавбек заявил, что «сделка не близка к завершению». «Неправда, что я близок к "Ливерпулю". Переговоры с несколькими клубами в разгаре, однако, как я уже говорил мне нужно время, чтобы все обдумать. Мне не важно, подпишу я контракт до ЧМ-2018 или после турнира. Я просто взял паузу на размышления. Президент "Лиона" знает, чего я хочу. Мы поговорим в ближайшие пару дней».

    Владелец «ткачей» Жан-Мишель Ола в свою очередь отметил, что не получал предложений по Фекиру, а сам футболист не говорил ему, что хочет уйти.

    Наш прогноз: «Ливерпуль».

    Уэйн Руни

    «Эвертон», нападающий, 33 года

    Уэйн Руни
    Фото: skysports.com

    Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни прервал отпуск в Барбадосе и отправился в Вашингтон. Причина — щедрое предложение от «Ди Си Юнайтед».

    По данным The Washington Post, переговоры проходят успешно, а трансфер может быть оформлен уже на этой неделе. Сумма сделки оценивается в 17 миллионов долларов. В случае перехода в «Ди Си Юнайтед» оклад 32-летнего англичанина составит 5-8 миллионов долларов в год.

    В настоящее время самый высокооплачиваемый игрок MLS – форвард «Торонто» Себастьян Джовинко, зарабатывающий 7,1 миллионов долларов за сезон. На втором месте — его одноклубник Майкл Брэдли (6,5 миллионов). А новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович получает «всего-навсего» 1,5 миллиона за сезон.

    Руни и его жена уже приступили к поиску жилья в Вашингтоне. Как отмечает The Sun, потенциальный новичок «Ди Си Юнайтед» присмотрел дом в престижном районе американской столицы — роскошный трехэтажный особняк с семью спальнями, винным погребом и кинозалом стоимостью 4,8 миллиона долларов.

    Среди возможных соседей англичанина – экс-президент США Барак Обама и дочь нынешнего хозяина Белого дома Иванка Трамп.

    «С нашей стороны есть интерес к Уэйну Руни. С его стороны, думаю, тоже. Надеюсь, переговоры завершатся успешно. Уэйн — прекрасный футболист, который мог бы нам помочь», — заявил главный тренер американского клуба Бен Олсен.

    Наш прогноз: «Ди Си Юнайтед».

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