Кто нужен «Арсеналу»? Первое лондонское лето Эмери

Теперь уже бывший менеджер «канониров» Арсен Венгер играл большую роль в вопросах трансферов, но изменения начались еще при французском специалисте. В ноябре в клуб пришел экс-главный скаут «Боруссии» Свен Мислинтат, за ним последовал бывший спортивный директор «Барселоны» Рауль Санллехи, занявший должность главы департамента по футбольным операциям. Их присутствие на «Эмирейтс» дало плоды в январе, когда в «Арсенал» перебрался один из лидеров «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг.
Кого сватают СМИ?
По данным Sky in Italy, «Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 26 миллионов фунтов. Конкуренцию «канонирам» в борьбе за 21-летнего хавбека не прочь составить «Ювентус».
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Sky Sports News утверждает, что «Арсенал» следит за игроком «Ниццы» Жаном-Мишелем Сери, у которого есть договоренность с клубом — 26-летний ивуариец сможет уйти, если появится желающий заплатить 35 миллионов фунтов или больше. Эмери пытался подписать Сери еще в январе, а прошлым летом хавбека едва не оказался в «Барселоне» — в то время там как раз трудился Санллехи.
Еще до того, как Эмери передали бразды правления «Арсеналом», лондонцам приписывали интерес к центрбеку «Боруссии» Сократису Папастатопулосу, что стало небольшим сюрпризом, ведь ранее из «Боруссии» в Лондон перебрались два экс-игрока «шмелей» — Обамеянг и Генрих Мхитарян.
The Telegraph на прошлой неделе сообщил, что «Арсенал» рассматривает вариант с приобретением за 35 миллионов фунтов защитника «Фрайбурга» Чаглара Сёюнджю. 21-летний игрок сборной Турции, получивший массу предложений от других клубов, планирует определиться со своим будущим в ближайшие пару недель.
А еще Эмери не чужой человек для «Севильи», с которой выиграл три кряду титула в Лиге Европы. Именно по этой причине в колонках британских газет начало появляться имя Стивена Н'Зонзи. «Канониры» интересовались экс-игроком «Сток Сити», который сыграет на ЧМ-2018, еще в январе. Если вы введете в поиске в Twitter «Арсенал Н'Зонзи», то сразу поймете, насколько популярным среди болельщиков был бы такой трансфер.
То же можно сказать и об Экторе Бельерине, хотя ранее испанец сообщил Sky Sports News, что он «определенно счастлив в клубе и будет здесь в следующем сезоне». Впрочем, слухи по-прежнему «сватают» испанца, оставшегося за бортом ЧМ-2018, в «Барселону».
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Пол Мерсон: С точки зрения игры в обороне «Арсеналу» нужны все. От вратаря, поскольку Петр Чех был бесподобен ранее, но не сейчас, до игроков средней линии и опорного хавбека. Крайние защитники в этом сезоне также не впечатлили, так что Эмери нужно работать и в этом направлении.
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Словом, «Арсеналу» нужно подтягиваться к лидерам. Учитывая то, что он делал в «Севилье», считаю, что Эмери способен поднять и «Арсенал».
Эмери прекрасно знаком с испанским рынком. Думаю, что он будет искать новичков в Примере и во Франции. А вот англичан лондонцы подписывать не будут.
Хорошо, что Эмери и руководство клуба договорились достаточно быстро. У тренера есть время и для трансферов, и для того, чтобы Озил, Обамеянг и Ляказетт набрали хорошую форму.
Подсказки от тренера?
На первой же пресс-конференции в качестве нового менеджера Унаи Эмери заявил, что ему нужно переговорить со всеми игроками, дабы знать их планы на межсезонье.
«Я общался с Иваном Газидисом и людьми, которые здесь работают. Мне было очень важно получить всю информацию о клубе и узнать, в каком направлении мы будем двигаться и развиваться. Я знаю всех игроков и считаю, что все они будут важны для нас. Но я хочу поговорить с каждым лицом к лицу».
Что говорят букмекеры?
Вероятность трансфера центрального защитника Чаглара Сёюнджю оценивается 5/2, Алфи Моусона из «Сонси» — 3/1.
А вот шансов приобрести следующих игроков у «канониров» немного: Тома Лемар (5/1), Усман Дембеле (8/1), Кристиан Пулишич (10/1), Мануэль Лансини (12/1), Малком (14/1).
Шансы на то, что Эктор Бельерин (2/5) и Джек Уилшир (2/7) покинут «Эмирейтс», также невелики. Хотя их будущее, как уже говорилось, прояснится только после беседы с Эмери.