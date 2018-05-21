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    Трансферный дайджест. 15-21 мая

    Кому нужен хавбек «Ливерпуля», с кем попрощается «МЮ», за кем следит «Челси» и другие трансферные новости последних дней

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    Джордан Хендерсон
    Джордан Хендерсон
    theguardian.com
    Слухи, сплетни, большие деньги и комментарии действующих лиц — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Джордан Хендерсон

    «Ливерпуль», полузащитник, 27 лет

    Нет, не переживайте, капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон никуда не уходит. Но мог уйти раньше — во время работы Брендана Роджерса.

    По словам полузащитника, в 2012-м, в тот самый момент, когда ему сказали, что он станет частью сделки по форварду Клинту Демпси, он даже пустил слезу.

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    «Перед игрой Лиги Европы с шотландским "Хартс" Роджерс подозвал меня и сказал, что у клуба есть предложение. Он спросил, что я об этом думаю. Я понимал, что тренер не прочь отпустить меня, так что все зависело только от моего решения», — рассказал Хендерсон в интервью Daily Mail. «Я вернулся в свою комнату и заплакал. Мне было больно. У меня был один вечер, чтобы все обдумать.

    Я переговорил с агентом, рассказал, что произошло, и отметил, что хочу остаться, бороться за место в составе и доказать тренеру, что он ошибается. Агент меня поддержал. А потом и отец.

    Я понимал, что больше не получу столько игрового времени, сколько мне бы хотелось. Но я все равно верил. Я был достаточно молод и мог опустить голову, но продолжал усердно работать и потом, когда Брендан ушел, я всем все доказал.

    И в футболе, и в жизни всегда есть моменты, когда тебе нужно решить, куда двигаться дальше. Я же всегда знал, что не буду уходить».

    Наш прогноз: «Ливерпуль».

    Эмре Джан

    «Ливерпуль», полузащитник, 24 года

    Эмре Джан
    Фото: theguardian.com

    «Ювентус» рассчитывает объявить о переходе Эмре Джана после финала Лиги чемпионов, сообщил генеральный директор «синьоры» Беппе Маротта.

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    По данным британских СМИ, полузащитник, который не выходил на поле с марта из-за травмы спины, заключил предварительный контракт (на пять лет и 30 миллионов евро) с «бьянконери» еще в январе.

    «Мы позитивно настроены по поводу переговоров с Джаном. Надеюсь, объявим о его подписании после финала Лиги чемпионов. Вы можете все прочитать по моей улыбке», — цитирует Маротту Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

    24-летний хавбек покинет «Энфилд» бесплатно — его контракт подходит к концу, а продлевать его он не спешит ввиду наличия предложений от клубов калибра «Ювентуса» и скорого прихода в «Ливерпуль» Наби Кейта и Набиля Фекира.

    Напомним, что в 2014-м году «красные» заплатили «Байеру» за Джана 10 миллионов фунтов.

    Наш прогноз: «Ювентус».

    Эктор Бельерин

    «Арсенал», защитник, 23 года

    Эктор Бельерин
    Фото: skysports.com

    Главный футбольный модник Старого Света Эктор Бельерин не перейдет в «Барселону», считают британские медиа.

    Боссы «блаугранас» пришли к выводу, что клуб не потянет трансфер футболиста, за которого «Арсенал», по слухам, просит около 50 миллионов евро.

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    «Как я и говорил, "Барсе" нужен крайний защитник, но Эктор стоит слишком много», — заявил колумнист Sky Sports Гильем Балаге.

    Испанская El Mundo Deportivo ранее сообщала, что Бельерин недоволен своим положением в «Арсенале», перспективами клуба, а также отношением к нему со стороны Арсена Венгера. Последний уже покинул должность главного тренера «канониров», а это значит, что у испанского защитника будет прекрасный шанс проявить себя уже при новом менеджере.

    «Барса» в случае отказа от кандидатуры Бельерина сосредоточится на игроке «Сосьедада» Альваро Одриосоле. В шорт-лист «сине-гранатовых» также входят Седрик Соареш из «Саутгемптона», Уго Мальо из «Сельты» и Бруно Перес из «Ромы».

    Наш прогноз: «Арсенал».

    Тибо Куртуа

    «Челси», вратарь, 26 лет

    Тибо Куртуа
    Фото: theguardian.com

    Вратарь «Челси» Тибо Куртуа заявил, что пока не знает, где будет играть в следующем сезоне.

    «Неделю или даже месяц назад я говорил, что буду знать, останусь ли футболистом "Челси", уже после чемпионата мира», — сказал бельгиец после победы в финальном матче Кубка Англии против «МЮ» (1:0).

    «Давайте посмотрим, что произойдет после чемпионата мира. Да, я думаю, что "Челси" нужно серьезно потратиться этим летом. Особенно если взглянуть, как на рынке себя ведут "МанСити" и "МЮ". Я думаю, что если мы хотим стремиться к титулу, то должны делать то же самое. В пределах разумного, конечно же.

    Да, трансферный рынок сейчас по-настоящему сумасшедший. Кто-то уже платит 80 миллионов фунтов за защитника, я думаю, что это сумасшедшие деньги. Не знаю, что будет у нас. Но, считаю, совет директоров сделает все от него зависящее».

    Ранее сообщалось, что Куртуа не хочет оставаться в Лондоне и рассматривает варианты с переездом в «Реал» или ПСЖ. «Челси», впрочем, предпочел бы сохранить вратаря на следующий сезон даже с учетом того, что через год тот может уйти совершенно бесплатно.

    Наш прогноз: «Челси».

    Джек Уилшир

    «Арсенал», полузащитник, 26 лет

    Джек Уилшир
    Фото: theguardian.com

    В прошлом сезоне Джек Уилшир оказался ненужным «Арсеналу» и отправился в аренду в «Борнмут». Там англичанин начал неплохо, но затем… сломался. Перед стартом нынешней кампании «Арсенал» не сумел пристроить Джека в другой клуб. Тот остался на «Эмирейтс» и к удивлению многих, в том числе и Арсена Венгера, выдал один из лучших сезонов в своей карьере. Правда, снова не обошлось без травм.

    Где окажется Уилшир? В СМИ сообщали об интересе «Эвертона», а также «Ювентуса» и «Милана».

    По данным L’Equipe, боссы «Арсенала» предложили Уилшира спортивному директору ПСЖ Антеро Энрике. Португальский функционер пообещал обсудить ситуацию с новым главным тренером Томасом Тухелем, отметив, что немец, скорее всего, не одобрит этот трансфер.

    Мы же рискнем предположить, что Джек останется в «Арсенале» и попытается закрекомендовать себя при новом менеджере.

    Наш прогноз: «Арсенал».

    Люк Шоу

    «Манчестер Юнайтед», защитник, 22 года

    Люк Шоу
    Фото: theguardian.com

    Люк Шоу перешел в «МЮ» четыре года назад, но с тех пор так и не сумел раскрыться в полной мере. После ужасного перелома ноги осенью 2015 года в матче с ПСВ англичанина будто подменили.

    В нынешнем сезоне он не сумел вернуть место в основе «Юнайтед», проиграв конкуренцию ветерану Эшли Янгу. Вместо этого Шоу несколько раз публично доставалось в прессе от Жозе Моуринью, причем часто — по делу. Возможно, Люк не заслуживал публичной «порки» от «Особенного», но точно так же не заслуживал и места на поле.

    Поговаривают, что в качестве замены Шоу и конкурента для Янга «МЮ» рассматривает Райана Бертрана из «Саутгемптона».

    Где окажется Шоу? Его часто связывают с «Тоттенхэмом», но 22-летнему фулбэку следует обсудить этот вопрос с Маурисио Почеттино — будет ли он играть или же просто окажется в роли сменщика для Бена Дэвиса.

    Представители Шоу в курсе интереса со стороны «Тоттенхэма», но ждут, когда в борьбу за защитника включатся «Манчестер Сити», «Эвертон», «Арсенал» и «Челси». Последний присматривался к Люку еще в январе.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм».

    Яя Туре

    «Манчестер Сити», полузащитник, 35 лет

    Яя Туре
    Фото: theguardian.com

    Об уходе Яя Туре из «МанСити» заговорили задолго до его прощального матча. Да что там — позиции культового для «горожан» ивуарийца в клубе оказались под сомнением сразу после назначения Хосепа Гвардиолы. Ведь именно при испанце Туре выпал из основы «Барселоны» и был вынужден покинуть клуб.

    Поначалу все шло к скорому расставанию – в Манчестере вспыхнула война между агентом Яя Дмитрием Селюком и Гвардиолой, и Туре не мог играть, пока Селюк не извинился. Под конец кампании Яя набрал форму и стал основным игроком, заслужив новый годичный контракт. Однако нынешний сезон показал: 35-летний Туре уже «не тянет».

    Где окажется опытный ветеран? Сам футболист заявляет, что хочет продолжить карьеру в Премьер-лиге. «Яя в форме и очень хочет доказать, что остается лучшим центральным полузащитником АПЛ. Он с радостью согласится на однолетний контракт с клубом АПЛ. А если клуб останется недовольным его игрой, он готов вернуть половину зарплаты. Или же клуб сможет расторгнуть с ним контракт немедленно без выплаты компенсаций», – подтвердил Селюк.

    Хотя мы бы не стали исключать, что хавбек все-таки решится на переезд в «чемпионат для пенсионеров». Или «Барселону». «Я хотел бы вернуться в "Барселону". Если меня позовет "Барса", я обязательно соглашусь. Это лучшая команда. Скучаю по Месси и Иньесте. "Барселона" – самая важная команда в моей жизни. В этом клубе я получил опыт и знания как вести себя на поле», – заявил Туре в интервью El Larguero.

    Наш прогноз: один из клубов-середняков АПЛ.

    Йоан Кабай

    «Кристал Пэлас», полузащитник, 32 года

    Йоан Кабай
    Фото: theguardian.com

    Гудбай, Кабай? Этим летом заканчиваются контракты сразу у 10 футболистов «орлов», в числе которых и опытнейший француз Йоан Кабай, наигравший в минувший сезоне 31 матч в АПЛ. Хотя от этого он (сезон т.е.) не стал менее провальным. 1 ассист – негусто для некогда игрока сборной Франции.

    В «Пэлас» Кабай уже давно не играет, а мучается, и болельщики советуют ему заканчивать страдания. Похоже на то, что он и сам желает покинуть команду, несмотря на все похвальбы Роя Ходжсона.

    Но продать его уже не получится — в 2015 году француза купили за 12,5 миллионов фунтов, а уйдет он бесплатно. Скорее всего, в Лигу 1. В прессе активных упоминаний об интересе к бывшей звезде «Ньюкасла» со стороны других клубов, к сожалению для игрока, не было.

    Наш прогноз: один из клубов Лиги 1.

    Роберт Хут

    «Лестер», полузащитник, 33 года

    Роберт Хут
    Фото: skysports.com

    Основной защитник «Лестера» в чемпионском сезоне Роберт Хут в нынешней кампании провел всего четыре матча за резервную команду «лис». Впечатляющее падение после 33 игр со старта в прошлом сезоне (больше сыграли только Уэс Морган и Каспер Шмейхель).

    33-летний немец, который еще недавно забивал «Тоттенхэму» и «МанСити» (дважды), оказался за спиной футболиста сборной Англии Гарри Магуайра и даже австрийца Александара Драговича. Смысла оставаться в клубе в роли игрока 33-летнему футболисту нет – он уже попрощался с болельщиками на «Кинг Пауэр» и летом покинет клуб.

    Сложно прогнозировать, где он окажется, учитывая его показатели в этом сезоне. Возможно, пойдет на понижение в классе. Или, может, вернется в Германию.

    Наш прогноз: один из клубов Бундеслиги.

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