Союз без будущих сожалений

Завершение карьеры снова откладывается

Когда год назад Джанлуиджи Буффон проиграл свой третий финал Лиги чемпионов, многим казалось, что дни вратаря в профессиональном футболе уже сочтены. Тем не менее, первый номер «Ювентуса» решился провести еще один сезон, чтобы осуществить очередную попытку взять неприступную вершину, вдобавок, по его завершении должен был состояться ЧМ-2018, который должен был стать для голкипера последним в футболке сборной Италии — зачем уходить за год до мундиаля?

Тем не менее, «Скуадра Адзурра» впервые за 60 лет бесславно провалила задачу добыть путевку в Россию, после чего Буффон объявил о завершении международной карьеры. Оставалось только штурмовать Лигу чемпионов, но и здесь надежды вратаря были погребены самым драматичным образом: «Старая Синьора» сумела отыграть гандикап в три мяча, пропущенные от «Реала» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, но назначенный на последних минутах добавленного времени пенальти в ворота Джиджи заставили, казалось, навсегда попрощаться с мечтой выиграть Лигу чемпионов. И то, насколько по-юношески несдержанно повела себя 40-летняя легенда в отношении арбитра Майка Оливера (эмоциональная атака, удаление с поля и словесная истерика после игры) лишь подтверждает, как больно голкиперу было это осознавать.

Неповторимый. Буффон уходит на пенсию Легендарный голкипер готов повесить перчатки на гвоздь И вот, когда сезон для туринской команды и ее капитана уже по сути завершен, пресса анонсировала пресс-конференцию вратаря. Кто в этот момент мог подумать, что речь пойдет не решении Буффона повесить бутсы и заодно с ними перчатки на гвоздь, а сам он объявит об уходе из «Ювентуса»? Этими словами страж ворот удивил футбольный мир, который вскоре узнал, что выгодное предложение голкиперу сделал ПСЖ, тогда как сам ветеран всерьез его рассматривает и, скорее всего, все же ответит согласием за неимением других таких же выгодных как с точки зрения силы команды, так и оклада, вариантов.

Зачем Буффону ПСЖ?

Главные причины, которые могли побудить Джиджи передумать с завершением карьеры и решиться на смену клуба впервые с 2001 года, когда ради «Ювентуса» он покинул «Парму», лежат на поверхности. Очевидно, что мысль о том, что его легендарная карьера обойдется без победы в главном еврокубке, по-прежнему не дает покоя Буффону, и хотя в уходящем сезоне можно было увидеть, что лучшие его годы уже позади, и порой вратарь уже не столь надежен, как прежде, сам он не спешит сдаваться и рассчитывает на новый шанс завоевать вожделенный трофей. Безусловно, можно усомниться в правильности выбора клуба, ведь ПСЖ и сам тщетно пытается покорить эту вершину вот уже семь лет — с тех пор, как стал собственностью катарских владельцев, не жалея огромных средств на усиление, тем не менее, кроме амбиций чемпиона Франции итальянца также привлекает предложенный оклад (8 млн евро в год), который, по данным СМИ, почти вдвое превышает его нынешний.

Шанс наконец выиграть Лигу чемпионов и большие деньги — два главных фактора, которые, судя по всему, заставят вратаря принять предложение «Пари Сен-Жермен», но есть еще и другие причины, что могли заставить его пойти на такой шаг. Накануне прошлого сезона «Ювентус» дал понять, что готовится к жизни с новым первым номером, когда подписал Войцеха Щенсны у «Ромы», и успешная игра польского голкипера по ходу сезона должна была убедить руководство «бьянконери», а также их тифози, что и после ухода Буффона его место в надежных руках. Вместе с нареканиями по поводу отдельных моментов в игре самого Джиджи (например, в первом матче против «Реала» в Лиге чемпионов), это, судя по всему, убедило стража ворот в том, что своим авторитетом он мешает команде быть сильнее, задерживая прогресс своего сменщика, а значит действительно пришло время уходить.

Не разругаться с Неймаром и выиграть Лигу чемпионов Обзор СМИ после назначения Тухеля на пост главного тренера ПСЖ Конечно, первоначально ветеран планировал просто завершить карьеру по завершении сезона, появившиеся предложения заставили его задуматься о другом клубе. В данном случае стоит напомнить о словах вратаря этой же пресс-конференции, где он сказал, что «самое важное предложение» ему представил президент «Старой Синьоры» Андреа Аньелли: функционер сочувствует легенде «Юве», которому действительно пора уступить место Щенсны, и, возможно, посоветовал ему не уходить из футбола, указав на наличие других вариантов. Все это, наконец, скорее всего, накладывается на усталость самого голкипера, который уже 17 лет выступает за туринскую команду, и если не брать во внимание короткий взлет «Пармы» на рубеже прошлого и нынешнего веков, так и не познал, каково это выступать в другом большом европейском клубе, или, по крайней мере, стремящимся таковым стать.

Зачем ПСЖ Буффон?

Тем временем, ПСЖ также жаждет выиграть Лигу чемпионов, меняя тренера за тренером и покупая звезду за звездой, ради чего готов заплатить даже астрономическую сумму в 222 млн евро за Неймара, которую «Барселона» ничтоже сумняшеся указала в его контракте, явно не рассчитывая, что найдется некий сумасшедший покупатель, готовый выложить такие деньги. В руководстве «Пари Сен-Жермен», похоже, прекрасно уяснили, что при всех их заоблачных расходах на усиление команды и наставников, у них по-прежнему нет команды, а есть только группа игроков. Сейчас чемпион Франции, видимо, начал работу по формированию настоящего коллектива, в котором будут не только качественные новички, но и требуемое для успеха в Европе единство и характер.

Буффон — человек, который олицетворяет в себе как качество, так и характер, а также обладает тем авторитетом, который позволяет ему иметь влияние на команду. ПСЖ, где столь явно в уходящем сезоне проявились капризы примадонн, нужна такая личность, как Джиджи: способный командовать хрупкой обороной и не боящийся сказать Неймару, Марко Верратти или Эдинсону Кавани то неприятное, что пока что не решается сказать кто-то другой, и, что самое главное, они его действительно послушают, понимая, с кем имеют дело. Наконец, с итальянцем в составе этот коллектив, который стремительно разваливается в Лиге чемпионов, столкнувшись лицом к лицу с действительно единым соперником, будет чувствовать себя увереннее, зная, кто охраняет их тыл.

Неймар раздора Перейдет ли бразилец из ПСЖ в «Реал»? Есть еще две причины, которые называют СМИ, когда объясняют мотивы «Пари Сен-Жермен» подписать с 40-летним голкипером контракт на два года. Первая — это надежда на то, что Буффон поможет вырасти в топ-голкипера первому номеру Альфонсу Ареола, пока тот будет тренироваться вместе с возрастным новичком, после чего 25-летний футболист выйдет на качественно новый уровень. Вторая — это финансовый фэйр плэй, согласно которому клубу нужно сбалансировать свои убытки после сумасшедших трат прошлого лета, ведь сам переход Джиджи не будет стоит ему ни копейки, кроме того, станет возможной продажа другого вратаря Кевина Траппа, что принесет столь нужный ПСЖ доход.

Резюме

Подытоживая, стоит предполагать, что первый номер «Ювентуса» все-таки окажется в Париже, где будет помогать своей новой команде качественно расти, а сам — стремиться выиграть-таки главный евротрофей. Все может измениться, если сам голкипер решит, что некий другой клуб (пресса также пишет об интересе к нему со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Сити») предоставит ему больше возможностей выиграть Лигу чемпионов, в то время, как вдвое большим окладом ради такого дела можно пожертвовать. И даже если этот неожиданный союз не принесет явных дивидендов обеим сторонам данной сделки, и ПСЖ, и Буффон вряд ли будут о нем сожалеть.