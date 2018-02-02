Не разругаться с Неймаром и выиграть Лигу чемпионов

У Тухеля будут деньги на игроков

«Одной из первых задач Тухеля будет уговорить самого дорогого футболиста мира Неймара остаться в Париже, ведь слухи отправляют бразильца в "Реал" или "Манчестер Юнайтед".

Тухель впервые будет работать за пределами Германии. Из "Боруссии" его уволили спустя несколько дней после победы в Кубке Германии. Сообщалось, что у тренера испортились отношения с некоторыми игроками, а, кроме того, последней каплей стало то, что руководство клуба заблокировало трансферы Оливера Торреса и Омера Топрака.

Но в ПСЖ у него будут все деньги, которые он только пожелает. И он может быть уверен в подписании нескольких игроков мирового класса, которые понадобятся ему для усиления состава», — отмечает The Sun.

Без права на ошибку

«Задачей Тухеля будет улучшить результаты команды в Лиге чемпионов. Для этого ему нужно будет выжать максимум из ключевых игроков команды — Эдинсона Кавани, Киллиана Мбаппе и особенно Неймара.

Нет сомнений в том, что Тухель — талантливый тренер. Однако в его карьере ранее были подводные камни. Игрокам, безусловно, понравится работать с немцем, так как он пытается играть в атакующий футбол и предоставляет форвардам большую свободу. Большой частью его психологии также является прессинг, и это должно сделать ПСЖ более жестким и укрепить позиции парижан в Европе.

Однако у него практически нет права на ошибку. Эмери уже выяснил это. Успехи на внутренней арене будут восприниматься как должное. Если Тухель хочет преуспеть в ПСЖ, только победа в Лиге чемпионов будет считаться большим достижением», — подчеркивает bleacherreport.

Все сводится к одному

«Кто бы ни стал тренером ПСЖ в обозримом будущем, все будет сводиться только к одному — победе в Лиге чемпионов. С теми деньгами, которые тратятся клубом, когда дело доходит до покупки игроков, все остальное, кроме победы в Лиге чемпионов, может считаться неудачей. На самом деле это ситуация — "выиграй Лигу чемпионов или останься без работы". Единственным другим клубом, который будет действовать точно так же, является "Реал".

Тухель берет на себя одну из самых неспокойных работ в клубном футболе. У него в руках очень короткий поводок, и ему придется быстро убеждать свои боссов, что он может стать тем, кто приведет команду к европейской славе», — считает cbcsports.com.

Непростой характер

«Имея в составе Неймара и Мбаппе президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи нуждается лишь в одной части паззла, чтобы превратить ПСЖ в реального претендента. Кого-то, у кого есть тактические задумки на счет того, как пройти "Реал" и другие элитные команды в Европе.

Тухель сменил Эмери, но, учитывая историю его конфликтов с игроками и персоналом на предыдущей работе, является ли спец по тактике правильным человеком для того, чтобы справиться с капризным Неймаром?

Есть потенциальные проблемы, с которыми Тухель столкнется в Париже. Он без сомнения сможет превратить команду в эффективный атакующий коллектив, но не окажется ли его непростой характер на пути к тому, чтобы Неймар и другие личности с характером из ПСЖ демонстрировали свою лучшую игру?», — усомнились в Goal.com.

Нужно укрепить менталитет

«У Тухеля есть репутация безжалостного в оценке игроков тренера, что является плохой новостью для рядя звезд парижского клуба. Такие признанные звезды, как Хавьер Пасторе, Анхель ди Мария, Левен Курзава и Тиагу Силва могут оказаться лишними в планах Тухелю. Его задачей будет превратить группу игроков в мотивированную и голодную команду. В следствие трудных решений обязательно будут жертвы, однако это неизбежно после двух сезонов без прогресса в Лиге чемпионов.

Возможно, одна из главных задач, которая стоит перед Тухелем в ПСЖ — это необходимость укрепить командных дух, ведь ПСЖ не справился с давлением в последние годы. Тухелю необходимо взбодрить эту команду», — пишет ESPN.

Собеседование у Неймара

«Неймар для Парижа форменный варяг, который почему-то решил, что достоин управлять командой. Только из-за своего приличного ценника. Болельщикам же на это плевать, потому Кавани они, например, ценят выше Неймара. И тут мы приходим к тому, что в ПСЖ межсезонье будет очень увлекательным. Бразилец вынудит руководство клуба проводить зачистку и убирать несогласных.

У привередливой звезды есть отличный аргумент – интерес "Реала", от которого после кошмаров не раз просыпался, наверное, Аль-Хелаифи. Чуть что не так – Неймар топнет ножкой и отправится в Мадрид. В контексте всего этого властного ореола вокруг бразильца интересно смотрится его встреча с Тухелем до официального представления Томаса в качестве главного тренера. Выглядит как собеседование кандидата на пост тренера у босса.

И несложно представить, как после этой встречи Аль-Хелаифи благоговейно и с должным уровнем трепета испросил величайшего мнения Неймара о потенциальном наставнике. Конечно, это утрированно, но посыл очевиден. Учитывая власть Неймара над руководством клуба, учитывая, что Тухель в клубе еще новичок, а бразилец, получается, нет, именно форвард будет определять во многом то, как сложится трансферная политика ПСЖ.

Понятно, что бразильская колония поддерживает Неймара, и это придает ему еще больший вес на фоне того же Тухеля. Да, говорят, что Неймар лоббировал назначение Луиса Энрике. Однако приход немца еще больше усиливает относительный вес бразильца в клубе. И можно не сомневаться, что после очередного вылета из Лиги чемпионов появится очередная волна слухов о возможном уходе Неймара, а чтобы уломать его остаться, боссы расправятся с Тухелем и парой-другой игроков, найдя для Неймара новых партнеров. И так повторять до полной готовности. Много лет», — анализирует ситуацию soccer.ru.