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    Три трофея — серые будни для одних, выход в финал — сказка для других

    Реакция прессы на завоевание ПСЖ Кубка Франции

    Кубок Франции Футбол Франции ПСЖ
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    Капитаны ПСЖ Тиаго Силва и «Лез Эрбье» Себастьян Флошон (слева) вместе подняли кубок над головой
    Капитаны ПСЖ Тиаго Силва и «Лез Эрбье» Себастьян Флошон (слева) вместе подняли кубок над головой
    Le Parisien
    Накануне ПСЖ выиграл Кубок Франции, победив в финале представителя третьего дивизиона «Лез Эрбье» 2:0. Публикуем впечатления СМИ от этой игры.

    «Лез Эрбье» проявил характер

    «В этом неафишируемом финале "Лез Эрбье" проявил страсть и агрессию команды, которой нечего было терять, а в первые секунды игры представитель [третьего по рангу дивизиона страны] Насьоналя даже получил роскошь выполнить угловой у ворот чемпиона страны. Тем не менее, нужно сказать, что вандейцы по сути так и не потревожили ПСЖ за весь поединок, хотя оказали достойное сопротивление... Щедрость аутсайдера финала смутила его фаворита сильнее, чем ожидалось, ведь прошло почти полчаса игры, а парижане так и не смогли открыть счет в матче», — пишет на страницах France Football Юго Жирардо.

    ПСЖ впал в кратковременность и потакание звездам Реакция прессы на чемпионство парижан «Но, наконец, доминирование "Пари Сен-Жермен" пришло к логичному итогу, и мяч с третьей попытки забил Джовани Ло Чельсо — самый опасный игрок первого тайма... Подумалось, что уж сейчас чемпион, выйдя вперед, разыграется вовсю, но он замедлил темп. Пришлось ждать почти 50 минут, прежде чем ПСЖ увеличит свой голевой перевес и окончательно снимет вопросы о победителе финала».

    Трогательный поступок ПСЖ

    «Понравилось то, что футболисты парижского клуба устроили почетный коридор для своих соперников-аматоров, а капитан победителей Тиаго Силва вместе со своим коллегой из проигравшей команды, Себастьяном Флошоном, подняли Кубок Франции над головой — столичный коллектив повел себя, как настоящие джентельмены после своего успеха. Ключевую роль в этой победе сыграл полузащитник ПСЖ Ло Чельсо: купленный за 14 млн евро, аргентинец доказал, что он стоит вдвое большей суммы, а также заслужил отправиться на ЧМ-2018 в составе своей сборной. Он проявил отличное понимание игры, действуя против эшелонированной обороны», — отмечает в материале Le Parisien Доминик Северак.

    «Также понравилась серьезность чемпиона, который выиграл свой четвертый кубок страны кряду: в прошлом "Пари Сен-Жермен" не всегда этим отличался, в частности, когда сенсационно проиграл 0:2 финал Кубка Лиги представителю Лиги 2 "Гёньону" в 2000 году. Тем не менее, не понравилось то, что парижане могли бы выступить в этой игре сильнее, несмотря на то, что четыре раза угодили в каркас ворот соперника. Теперь мы запомним этот финал скорее из-за сопротивления "Лез Эрбье", его доблести, нежели того футбола, который показал фаворит».

    «Всего лишь» еще один требл ПСЖ

    «Это была битва Давида против Голиафа, в которой все же победил последний, но мало кто мог предсказать, что первый мог бы проявить себя так, как это вышло. "Парижане" снова выиграли кубок страны, что стало логичным исходом матча, и тем самым завоевали еще один национальный хет-трик из трофеев — первый для своего наставника Унаи Эмери после неудачи в борьбе за чемпионство годом ранее», — констатирует в материале ESPN Джонатан Джонсон.

    Эмери: отпуск перед неизвестностью Реакция прессы на уход Унаи Эмери из ПСЖ «И хотя в прошлом сезоне ПСЖ не дались французское первенство и Лига чемпионов, в этой кампании неудача случилась только в Европе. Однако это уже до боли привычная картина для столичного клуба, ведь даже победы на всех домашних фронтах не могут перечеркнуть вторую кряду неудачу в 1/8 финала Лиги чемпионов против очередного испанского соперника. Эмери покинет свой пост летом из-за поражения в дуэли с "Реалом" в континентальном турнире, тогда как некоторые звездные исполнители, участвовавшие в финале кубка, могут последовать за ним».

    Что нужно знать о «Лез Эрбье»

    «1. Луи Бонгоги, который забил шесть мячей за "Лез Эрбье" в текущем розыгрыше Кубка Франции, когда-то выступал за тот же клуб, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе: оба играли в "Бонди" из северовосточного пригорода Парижа, Сен-Дени, при этом первый на шесть лет старше, и хотя футболисты никогда не находились в одной раздевалке, есть фотографии, где они запечатлены вместе. 2. Капитан команды Флошон — один из лучших друзей защитника "Барселоны" Самюэля Умтити, еще когда им было пять лет — признался, что спрашивал у того совет, как защищаться против Мбаппе. 3. Вандейцы начали свой путь в турнире с 1/64 финала, поэтому вместе с финалом они прошли целых семь раундов, где перед встречей с главным французским грандом победили аматорские клубы, а также представителей низших дивизионов, тогда как ПСЖ начал борьбу с 1/16-й, хотя ранее вратарь сенсационного финалиста Матье Пишо заявлял, цель его команды — пробиться именно в 1/16-ю финала — это урок всем, что всегда нужно ставить перед собой большие цели», — рассказывает о сказочном участнике матча Ясин Адъерес в блоге Get French Football News.

    Чего ожидать от Тухеля в ПСЖ Получится ли преуспеть новому наставнику в Париже? «4. Хотя игроки "Лез Эрбье" мечтали сыграть в Лиге Европы следующего сезона в случае победы над ПСЖ, они все еще пребывают у зоны вылета в третьем французском дивизионе. 5. Наставник вандейцей Стефан Масала контактировал с тренером гандбольного "Нанта" Тьерри Анти — одного из претендентов на чемпионство — для того, чтобы он дал совет, как обороняться у своих ворот, тогда как экс-рулевой аматорского коллектива Фредер Рекюлё, уволенный в январе 2018 года, признался, что не будет смотреть игру против "Пари Сен-Жермен", поскольку, скорее всего, пойдет в кино. 6. Месячная зарплата Неймара в ПСЖ равна тому окладу, которую заработает один из игроков "Лез Эрбье" по истечении 85 лет».

    Третий трофей сезона для парижан«Ле Эрбье» — ПСЖ. Прогноз и ставки на финальный матч Кубка Франции по футболу 8 мая
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