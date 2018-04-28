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    Эмери: отпуск перед неизвестностью

    Реакция прессы на уход Унаи Эмери из ПСЖ

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    Унаи Эмери
    Унаи Эмери
    ESPN
    Накануне Унаи Эмери объявил об отставке с поста наставника ПСЖ по завершении текущего сезона. Приводим реакцию СМИ на это событие.

    Отставка Эмери не стала сюрпризом

    «Уход Унаи Эмери не был внезапным, и очевидно, что он сам знал по крайней мере с 6 марта, когда ПСЖ под его руководством безвольно проиграл дуэль "Реалу" в 1/8 финала Лиги чемпионов, что у него нет шансов остаться в Париже после второго кряду вылета на данной стадии евротурнира. И это даже не вспоминая о его [неудачном] сотрудничестве с Неймаром, скандальном эпизоде с пенальти, который не могли поделить его звездные нападающие, фиаско в виде 1:6 против "Барселоны" и поражении в чемпионской гонке 2017 года. После таких неудач он попросту не мог сохранить свой пост», — пишет на страницах Le Parisien Доминик Северак.

    «Спортивный директор "Реал Сосьедада" Роберто Олабе живет мечтой убедить баскского специалиста возглавить середняка Примеры накануне следующего сезона, ведь они друзья с тренером. Тем не менее, после трех кряду побед в Лиге Европы с "Севильей" и пока что шести трофеев с ПСЖ Эмери мечтает о работе большего масштаба, и его статус на родине остается неплохим, несмотря на неудачные дуэли против испанских грандов в Лиге чемпионов. Он наверняка хочет в один день возглавить сборную Испании, однако вряд ли рассматривается в качестве главного кандидата, даже если та сменит рулевого после ЧМ-2018. Между тем, те топ-клубы, которые ищут нового наставника, вроде "Арсенала" или "Челси", как пишет пресса, им не интересуются».

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    Пять знаковых матчей Эмери в ПСЖ

    «Тяжело обобщать непродолжительную работу Эмери в "Пари Сен-Жермен", но у него можно выделить пять ключевых поединков в столице Франции. Первый состоялся в августе 2016 года, когда парижане уступили на выезде "Монако" 1:3, а сам баск как раз строил команду вокруг Хавьера Пасторе и объявил, что Марко Верратти не готов играть все 90 минут, но в итоге именно итальянец чуть ли не действовал на позиции "десятки": это был момент, когда тренер только определялся, кто останется, а кто уйдет, а также стал символом доминирования княжеского клуба в том первенстве... Второй поединок прошел в феврале 2017 года, когда ПСЖ разгромил "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, что стало лучшим моментом в парижском эпизоде карьеры Эмери: его подопечные вчистую переиграли каталонцев, несмотря на отсутствие двоих ключевых игроков, но при этом извлекли выгоду из игры молодых исполнителей в лице Преснеля Кимпембе и Адриана Рабьо, а также действовали так, как их наставник представляет собой идеальное воплощение его плана на игру», — отмечает France Football.

    «После этой игры и перед ответным матчем парижане нанесли визит своему главному врагу "Марселю" и попросту разбили провансальцев — 5:1, а идея наставника гостей оставить в запасе Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера и выпустить вместо них Пасторе и Лукаса Моуру сработала... Четвертым знаковым для специалиста поединком стала та самая ремонтада каталонского клуба со счетом 6:1 в марте 2017 года, в которой тот, правда, был не единственным виновником: и хотя игроки защищали своего рулевого, заявляя, что он не давал инструкций прижиматься так сильно к своим воротам, "антренёр" оказался не способен реагировать на события в игре для того, чтобы переломить ее ход... Наконец, пятый матч состоялся в ответной встрече той же стадии того же турнира год спустя против "Реала": в этом матче ПСЖ не хватило смелости, настоящей злости, в чем, опять же, виновник не один Эмери, но именно здесь будущая судьба тренера была решена».

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    Эмери ожидает перерыв

    «Проблема Эмери в том, что оказался не успешен в главном еврокубке, и, очевидно, неудача в борьбе за чемпионский титул в Лиге 1 в прошлом сезоне подмочило его репутацию. И все же, люди забывают, что этот человек, который способен преуспеть после не лучших времен. Ведь ранее он отправлялся в Россию, где возглавлял "Спартак", и потерпел там неудачу, но восстановил свое реноме, снова добившись успеха, и стал наставником ПСЖ», — рассказывает в комментарии ESPN Габриэле Маркотти.

    «Мне трудно сказать, как его оценивают другие, и в Англии ему будет трудно получить работу во главе топ-команды — по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Полагаю, он возьмет паузу в карьере на какое-то время и попытается дождаться хорошего предложения. Но то, что я действительно знаю — работа у руля ПСЖ забрала у него много сил».

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    Кто может заменить Эмери

    «Нет признаков того, что баск поспешил уйти или его подталкивали поскорее уволиться, однако чемпиону Франции нужно найти нового рулевого перед следующим сезоном. Состав, в котором есть такие нападающие, как Неймар и Килиан Мбаппе, привлекает потенциальных кандидатов, но ставки высоки: неудача в попытке выйти хотя бы в полуфинал Лиги чемпионов сделает преемника Эмери уязвимым перед лицом отставки... Так, Карло Анчелотти уже возглавлял в течение одного сезона ПСЖ и впервые с момента покупки клуба катарскими собственниками сделал его чемпионом страны — сейчас он остается без работы после ухода в сентябре из "Баварии" и привлекает внимание многих грандов», — пишет в материале Goal.com Роб Бэйрнер.

    Чего ожидать от Тухеля в ПСЖ Получится ли преуспеть новому наставнику в Париже? «Между тем, пока о будущей отставке Антонио Конте из "Челси" еще не было объявлено, все идет к его уходу из лондонского клуба, но хотя итальянца должны привлекать мощные финансовые ресурсы ПСЖ, сообщается, что он и его семья хотят вернуться на родину. Еще одним кандидатом называется Луис Энрике, на которой также претендует "Арсенал" — последний имеет больше шансов договориться с экс-рулевым "Барселоны", а пока что фаворитом на этот пост называется Томас Тухель, который уже якобы договорился о работе с парижанами. Наконец, внимание "Пари Сен-Жермен" также привлекает Арсен Венгер, объявивший об уходе из "Арсенала" по завершении сезона, тем не менее, куда больше говорят о том, что он может занять должность спортивного директора: союз опытного француза и молодого немца представляет собой хороший вариант для клуба, особенно с учетом богатства ноу-хау и уважения, которое Венгер завоевал на протяжении многих лет».

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