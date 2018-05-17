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    Неповторимый. Буффон уходит на пенсию

    Легендарный голкипер готов повесить перчатки на гвоздь

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    Джанлуиджи Буффон
    Джанлуиджи Буффон
    tuttosport.com
    Весной 2018-го его звали «Бока Хуниорс» и, поговаривают, Юрген Клопп, однако 40-летний ветеран принял, возможно, сложнейшее решение в своей карьере, решив уйти, «когда перестал быть собой». 19 мая он проведет свой последний матч в «черно-белой» форме.
    В последние годы Джанлуиджи Буффон превратился чуть ли не в главного мученика мирового футбола. В 2017-м он не смог впервые выиграть трофей Лиги чемпионов. В том финале многие болели даже не за «Юве», а за Буффона. Потом были слезы после вылета сборной Италии в «стыках» ЧМ-2018 — мечта Джиджи в последний раз надеть вратарские перчатки на чемпионате мира так и останется неисполненной. Весной 2018-го Буффон вновь споткнулся на «Реале». Да еще как — Мехди Бенатия сфолил, Майкл Оливер свистнул, а Буффон налетел на судью, получил красную карточку, а затем выдал тираду про арбитра и мусорный бак вместо сердца.

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    Все это, впрочем, не отменяет того факта, что у Буффона есть титул чемпиона мира, 10 побед в чемпионате Италии. Нет Лиги чемпионов при трех финалах – и это драма. Но ЛЧ — это один турнир, а не вся карьера. Никто же не считает Райан Гиггза неудачником из-за отсутствия достижений со сборной? Так же будет и с Джиджи — 23 года Буффона в профессиональном футболе точно не прошли зря. Он все равно великий. Даже без этой здоровенной вазы с ручками. И несмотря на бурю, связанную с Оливером и судейством.

    Он не должен никому ничего доказывать.

    Буффон обещал завершить карьеру после ЧМ-2018, но не попал в Россию и вернулся в национальную команду в память о трагически умершем Давиде Астори. Никто не уверен, что дальше не появится новой причины вернуться.

    Хотя сейчас, кажется, самое время уйти. Уйти красиво — «Ювентус» взял седьмой подряд титул в Серии А (для Буффона он стал 11-м), а чуть позже обыграл «Милан» в финале Кубка Италии.

    Это завершение замечательного путешествия, в котором мне посчастливилось быть с людьми, которые действительно заботились обо мне. Я чувствовал это день за днем, и из-за их любви я сражался и старался изо всех сил. В субботу будет мой последний матч за туринцев, и наше совместное путешествие закончится двумя бокалами с президентом и со всеми причастными к «Ювентусу». Будет здорово.
    Джанлуиджи Буффон

    Что дальше?

    «Я вижу себя в футболе, потому что это — вся моя жизнь. Не думаю, что сейчас могу сказать, буду я тренером или директором. Мне понадобится пяти-шестимесячный отпуск, когда я объявлю о завершении карьеры, чтобы отдохнуть и проверить голову», — говорил Буффон в январе.

    Рискнем предположить, что совсем скоро Буффон вернется в «Ювентус», но уже в качестве функционера. Причем функционера не второстепенной роли вроде посла «Юве» или популяризатора бренда «бьянконери» в мире. Буффон привык к более ответственным и масштабным амплуа, и перед его глазами отличный пример – Павел Недвед за пять лет в Турине дорос до вице-президента.

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    Кто-то видит Джиджи в качестве чиновника итальянской федерации футбола, другие — на одной из должностей в ФИФА, что в нынешней ситуации и после скандала имени Оливера кажется маловероятным.

    Кстати говоря, именно в свете очередного апсета в ЛЧ Джиджи может решиться на другой серьезный шаг — податься туда, где можно будет поднять над головой кубок Лиги чемпионов. И хотя многие уверены, что из вратарей не получаются большие тренеры, у Буффона есть несколько козырей. Во-первых, в молодежке он несколько лет был полузащитником. Во-вторых, он успех поработать с Трапаттони, Мальдини, Скалой, Анчелотти, Капелло, Раньери, Конте и другими.

    О нем говорят

    Зинедин Зидан: Думаю, он не заслуживал уйти вот так, но обратной дороги уже нет. То, что случилось в концовке, никак не изменит и не сведет на нет все то, что он сделал в футболе. Буффон – выдающийся игрок, и, возможно, это был не последний его матч в Лиге чемпионов.

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    Оливер Кан: Это важный вопрос – подобрать подходящее время для завершения карьеры. Возможно, Буффон уже не был бы участником этого матча в Мадриде и невыхода сборной Италии на чемпионат мира, если бы не был одержим рекордами и мечтой о победе в Лиге чемпионов. Но иногда нужно вовремя остановиться, иначе можно навредить самому себе. Лам, например, справился с этим очень хорошо. Да и мне после матча за третье место на ЧМ-2006 было понятно, что пришло время уходить из сборной. После 2008 года я мог бы продержаться еще 2-3 сезона, но смысл? В какой-то момент нужно было решаться. Но я бы не стал слишком остро реагировать на случившееся. Карьера Буффона не может оцениваться по этой красной карточке или тому факту, что он не выиграл Лигу чемпионов. Он был чемпионом мира и вратарем мирового класса. Вот что должно учитываться.

    Франческо Тотти: Первое, что приходит на ум — что нам по 40. Это досадно. Когда вы оглядываетесь на карьеру друга, это похоже на возвращение к своей собственной карьере. Карьера Джанлуиджи – фантастическая. Желаю ему успехов. Подарок? Я бы подарил Буффону машину времени.

    Антонио Ночерино: Для меня Буффон – это Марадона вратарей. Последние 20-25 лет он лучший вратарь в мире, номер один. Я расстроен, что скоро он завершит карьеру.

    Антонио Кассано: Вы видели его сэйвы в Бергамо? У него есть все необходимое, как может такой футболист закончить играть? Он может продолжать играть до 45 лет.

    Беппе Маротта: Буффон – это икона мирового футбола. Мы рассматриваем все возможные варианты. Буффон может играть важную роль в команде.

    Он все еще очень хорош
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