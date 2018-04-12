Буффон: У Оливера в груди не сердце, а мусорный бак

Голкипер «Ювентуса»раскритиковал арбитрапо итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

В компенсированное время англичанин назначил пенальти и показал красную карточку Буффону, из-за чего туринцы покинули турнир.

«Это была одна десятая часть пенальти. Я знаю, что арбитр видел, момент был спорным. Сомнительный момент на 93-й минуте, когда в первом матче у нас был очевидный пенальти, нельзя ставить такой 11-метровый в такой момент.

Команда отдала все силы, и один человек не может взять и разрушить вот так мечту невероятного камбэка сомнительным эпизодом.

Пенальти в компенсированное время вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов

У тебя в груди, должно быть, не сердце, а мусорный бак. Кроме того, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей Sprite и ешь чипсы. Нельзя рушить мечту команды.

"Реал" заслужил пройти дальше по сумме двух матчей, я желаю им удачи, для меня всегда было честью играть против этого клуба, но мы объективно заслуживали как минимум дополнительное время», – цитирует Буффона Football-Italia.