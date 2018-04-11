Пенальти в компенсированное время вывел «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов

Мадридскийпотерпел домашнее поражение от туринского(1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Гости открыли счет уже на 2-й минуте. Хедира подбежал к краю штрафной мадридцев и сделал подачу на дальнюю штангу, где без опеки оказался Марио Манджукич, пробивший головой в дальний угол.

На 37-й минуте Лихтштайнер сделал отличный навес на дальнюю штангу, где Карвахаль снова потерял Манджукича, позволив хорвату пробить головой в ближний угол.

А на 60-й минуте счет в двухматчевом противостоянии сравнялся. Дуглас Коста сделал простую подачу на забегающего Матюиди, а на мяч вышел Навас, не сумев его удержать в руках. Блезу Матюиди осталось расстрелять пустые ворота, что он и сделал.

Матч катился к экстра-таймам, но на второй компенсированной минуте в ворота «Юве» был назначен пенальти. Кроос забросил мяч на Роналду, а он скинул его на Лукаса Васкеса, на которого налетел Бенатиа.

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон начал спорить с арбитром и получил прямую красную карточку. А Криштиану Роналду с «точки» переиграл занявшего ворота Войцеха Щенсны.

Первый матч закончился победой «Реала» со счетом 3:0 и по сумме двух матчей мадридцы вышли в полуфинал турнира.