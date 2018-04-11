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    Пенальти в компенсированное время вывел «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Реал» потерпел домашнее поражение от туринского «Ювентуса» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Гости открыли счет уже на 2-й минуте. Хедира подбежал к краю штрафной мадридцев и сделал подачу на дальнюю штангу, где без опеки оказался Марио Манджукич, пробивший головой в дальний угол.

    На 37-й минуте Лихтштайнер сделал отличный навес на дальнюю штангу, где Карвахаль снова потерял Манджукича, позволив хорвату пробить головой в ближний угол.

    А на 60-й минуте счет в двухматчевом противостоянии сравнялся. Дуглас Коста сделал простую подачу на забегающего Матюиди, а на мяч вышел Навас, не сумев его удержать в руках. Блезу Матюиди осталось расстрелять пустые ворота, что он и сделал.

    Матч катился к экстра-таймам, но на второй компенсированной минуте в ворота «Юве» был назначен пенальти. Кроос забросил мяч на Роналду, а он скинул его на Лукаса Васкеса, на которого налетел Бенатиа.

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон начал спорить с арбитром и получил прямую красную карточку. А Криштиану Роналду с «точки» переиграл занявшего ворота Войцеха Щенсны.

    Первый матч закончился победой «Реала» со счетом 3:0 и по сумме двух матчей мадридцы вышли в полуфинал турнира.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
    «Реал» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 1:3 (0:2)
    Голы: Манджукич, 2 (0:1). Манджукич, 37 (0:2). Матюиди, 61 (0:3). Криштиану Роналду, 90+8 — с пенальти (1:3).«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марселу, Каземиру (Васкес, 46), Кроос, Модрич (Ковачич, 75), Иско, Криштиану Роналду, Бэйл (Асенсио, 46).«Ювентус»: Буффон, Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Бенатиа, Кьеллини, Сандру, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Игуаин (Щенсны, 90+6), Манджукич.Предупреждения: Пьянич, 17. Карвахаль, 22. Манджукич, 29. Лихтштайнер, 36. Сандру, 67. Дуглас Коста, 73. Марселу, 81. Бенатиа, 90. Криштиану Роналду, 90+8.Удаление: Буффон, 90+3.
    Кто на самом деле «попал»?«Реал Мадрид» — «Ювентус». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 Лиги чемпионов 11 апреля
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