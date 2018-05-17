Буффон заявил об уходе из «Ювентуса»

Голкипер «Ювентуса»признал, что ближайший матч Серии А против «Вероны» станет для него последним в футболке туринского клуба.

«Наступает конец чудесному приключению, которое я разделил с прекрасными людьми, заботящимися обо мне. Я чувствовал заботу изо дня в день, и благодаря любви я сражался и делал все возможное для победы.

В субботу я проведу свою последнюю игру за "Ювентус". Думаю, что это лучший способ закончить замечательное приключение.

Я всегда боялся того, что придется уйти ненужным человеком, потерявшим место в составе. Сейчас я по-настоящему горжусь, что до 40 лет мне удалось продержаться на высоком уровне.

Буффон завершит карьеру по окончании сезона

В течение следующих трех дней, переполненных эмоциями, я приму окончательное решение по поводу будущей карьеры. Я постараюсь следовать желанию моей души.

Как я уже говорил, у меня есть несколько интересных предложений, которые могут как вернуть меня на поле, так и оставить вне его», — цитирует Буффона Football Italia.

«Ювентус» досрочно выиграл чемпионат Италии. 40-летний Буффон в сезоне 2017/18 провел за клуб 31 матч и пропустил 29 мячей.