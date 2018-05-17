ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Буффон заявил об уходе из «Ювентуса»

    Ювентус Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Джанлуиджи Буффон
    На фото:Джанлуиджи Буффон
    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признал, что ближайший матч Серии А против «Вероны» станет для него последним в футболке туринского клуба.

    «Наступает конец чудесному приключению, которое я разделил с прекрасными людьми, заботящимися обо мне. Я чувствовал заботу изо дня в день, и благодаря любви я сражался и делал все возможное для победы.

    В субботу я проведу свою последнюю игру за "Ювентус". Думаю, что это лучший способ закончить замечательное приключение.

    Я всегда боялся того, что придется уйти ненужным человеком, потерявшим место в составе. Сейчас я по-настоящему горжусь, что до 40 лет мне удалось продержаться на высоком уровне.

    Буффон завершит карьеру по окончании сезона

    В течение следующих трех дней, переполненных эмоциями, я приму окончательное решение по поводу будущей карьеры. Я постараюсь следовать желанию моей души.

    Как я уже говорил, у меня есть несколько интересных предложений, которые могут как вернуть меня на поле, так и оставить вне его», — цитирует Буффона Football Italia.

    «Ювентус» досрочно выиграл чемпионат Италии. 40-летний Буффон в сезоне 2017/18 провел за клуб 31 матч и пропустил 29 мячей.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Неповторимый. Буффон уходит на пенсию
  • Легендарный голкипер готов повесить перчатки на гвоздь
    •
  • Трансферный дайджест. 8-14 мая
  • Где продолжит карьеру Руни, сколько хочет зарабатывать Умтити, какой еще вариант появился у Иньесты и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 16/05
    • Буффон завершит карьеру по окончании сезона
  • 16/05
    • «Рома», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» претендуют на Промеса
  • 16/05
    • СМИ: Лихтштайнер перейдет в «Боруссию»
  • 15/05
    • ЦСКА интересуется Балотелли
  • 15/05
    • Месси признан самым продуктивным игроком по версии CIES Football Observator
  • 15/05
    • «Челси» заинтересован в услугах Почеттино
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»
    Подробный разбор
  • Марадона в Белоруссии: Свадебный генерал для брестского «Динамо»
  • Все подробности о том, как аргентинская легенда оказалась во главе белорусского клуба
    •
  • Уже перешли. Трансферы, которые состоялись до лета
  • Горецка, Винисиус Жуниор, Кейта и еще десять игроков, которые уже сменили клубы
    •
  • 10 лучших моментов Бундеслиги сезона 2017/2018
  • Итоги сезона в Бундеслиге
    •
  • 15 минут террора. «Спортинг» подвергся нападению вандалов
  • Около 50 человек вторглись на территорию клубной базы и спровоцировали хаос
    •
  • Гончаренко – лучший: 4 подтверждения
  • Второе место его команды не случайно
    •
  • Борьба за второе место
  • Итоги сезона в АПЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия против Канады. Ждем напряженный и не очень результативный поединок
  • Россия — Канада. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 17 мая
  • 1,92
    •
  • Экспресс дня. За выживание
  • Прогнозы и ставки на футбол 17 мая
  • 8,16
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Неповторимый. Буффон уходит на пенсию
  • Легендарный голкипер готов повесить перчатки на гвоздь
    • 13:47
  • 13:04
    • Денисов раскрыл подробности конфликта с Черчесовым
  • 12:49
    • Кузьмин опроверг информацию об уходе из «Рубина»
  • 12:02
    • Два игрока «Анжи» не сыграют в стыковых играх с «Енисеем»
  • 11:48
    • Экс-игрок «Интера» войдет в тренерский штаб сборной Колумбии на ЧМ-2018
  • 11:31
    • Сборная России осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА
  • 11:29
    • Скончался чемпион мира 1966 года Рэй Уилсон
  • 11:13
    • Тихонов может сменить Семака в «Уфе»
  • 10:40
    • Торрес: Это мечта, ставшая реальностью
  • Главные счастливчики и неудачники сборной Англии. Саутгейт назвал состав на ЧМ-2018
  • Тренерский штаб английской национальной команды огласил имена 23 футболистов, которые сыграют на мировом первенстве
    • 10:23
  • 10:17
    • СМИ: 21 болельщик задержан после финала Лиги Европы
  • 09:27
    • РФПЛ готова к введению системы идентификации болельщиков
  • 09:12
    • «Челси» оштрафован за поведение игроков в матче с «Хаддерсфилдом»
  • 08:57
    • Гризманн признан лучшим игроком финала Лиги Европы
  • 08:46
    • Габи: Я должен проглотить свои слова о том, что Лига Европы – дерьмо
  • 08:35
    • «Атлетико» получит от УЕФА 26,6 млн евро
  • 08:09
    • Черчесов: Дзюба начал забивать – и мы его пригласили
  • 07:55
    • Раньери покинет пост главного тренера «Нанта»
  • Симеоне надоело проигрывать финалы
  • Победа «матрасников» в финале Лиги Европы — в нашем обзоре прессы
    • 01:58
  • 01:11
    • Симеоне: Это победа, добытая упорным трудом и настойчивостью
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус