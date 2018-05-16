Буффон завершит карьеру по окончании сезона

Агент, представляющий вратаря «Ювентуса»заявил, что его клиент завершит карьеру по окончании этого сезона.

40-летний голкипер сделает объявление 17 мая на специальной пресс-конференции.

«Это прощание будет не в стиле Тотти, так как подобные драматичные проводы могут состояться только в Риме. В Турине я ожидаю прощания в стиле Дель Пьеро.

За пятнадцать минут до конца мая что-то произойдет – вроде вывешенного баннера "До свидания, Платини". Будут слезы, но все будет сдержанно.

Для меня было честью сопровождать величайшего вратаря в истории. Больше не могу ничего сказать, он сам расскажет все на пресс-конференции в четверг», — приводит Juvenews слова Мартины.

19 мая «Ювентус» в Турине проведет заключительный матч 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны». Данная встреча станет последней в карьере Буффона.

Джанлуиджи Буффон играет с 1995 года и провел на профессиональном уровне 1051 матч. За «Ювентус» голкипер выступает с 2001 года.

Он является девятикратным чемпионом Италии, шестикратным победителем Суперкубка Италии, пятикратным обладателем Кубка страны, обладателем Кубка УЕФА.

В 2006 году в составе сборной Италии вратарь стал чемпионом мира.