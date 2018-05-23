«Арсенал» безвозвратно прощается с футболом Венгера

Не лучший управляющий людьми и колеблющийся тактик

«По поводу Унаи Эмери во время его двухлетней работы во главе ПСЖ возникали следующие вопросы: способен ли он справляться со звездными игроками? Может ли он справляться с давлением? Возможно, ни один из тренеров не стал бы потакать эго Неймара и Эдинсона Кавани, тогда как глупого спора в начале сезона между ними о том, кто из них будет пробивать пенальти, можно было избежать», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.

«Баск дал очевидный ответ, и французский клуб не был ему рад, в то время, как некоторые его подопечные жаловались на то, что надоели детальные, тщательно высчитываемые тренировочные методы тренера. Он интенсивно работает, очень организован и будет настаивать на совместных приемах еды, ведь Эмери помешан на науке о спортивной медицине, и стал одним из первых специалистов, которые требовали проведения тестов крови и содержания воды в организме. Управление людьми, говорят, не его сила, а в тактике может колебаться».

Как Эмери может преуспеть в «Арсенале»

«Главный аргумент в пользу экс-рулевого ПСЖ — тренерский фактор, ведь хотя его футбольный стиль не особо отличается от коллег, под его руководством многие игроки прогрессировали. Во время работы в "Севилье" у него была репутация одержимого на видеоанализе и предоставлении подопечным детального досье на соперников, и этого сильно не хватало "Арсеналу" в последние сезоны...», — отмечает в материале ESPN Том Адамс.

«Если баску удастся привить команде структуру, тактическую выучку и дисциплину во время подготовки к играм, тогда нет причин думать, что "Канониры" значительно не прибавят в следующем сезоне. Это не то назначение, которое изменит мир, и Эмери — явно не та захватывающая перспектива, которую сулило бы назначение Микеля Артеты, хотя бы потому, что общий недостаток опыта последнего означал бы, что он был бы чистым листом бумаги, на который болельщики проецировали бы свои надежды. Но экс-наставник ПСЖ — серьезный тренер с серьезной карьерой, а потому его стоит рассматривать, как серьезное назначение».

Главная задача для начала работы Эмери в «Арсенале»

«Уже успев поколесить Европой (это будет его седьмая работа в четвертой стране), специалист располагает богатством опыта, которого нет у Микеля Артеты. Но его карьера ограничивалась короткими периодами работы во главе каждой из команд, где четыре сезона у руля "Валенсии" стали для него самым длинным отрезком пребывания в одном клубе, потому это еще одна смена траектории в своем развитии, к которому должен привыкнуть "Арсенал". Главная задача — выстроить новые отношения, и чем быстрее, тем лучше», — считает в статье The Guardian Эми Лоуренс.

Эмери: отпуск перед неизвестностью Реакция прессы на уход Унаи Эмери из ПСЖ «Наряду с тем, чтобы лучше узнать своих новых подопечных, Эмери также должен развить взаимное доверие с исполнительным директором Иваном Гадзидисом, директором футбола Раулем Санльехи и главным селекционером Свеном Мислинтатом. Нужно провести изменения в составе, даже с учето того, что в его распоряжении будет относительно ограниченный бюджет как для клуба, который стремится попасть в Лигу чемпионов, тогда как процесс выбора трансферных целей усложняется сокращением летней кампании из-за ЧМ-2018. Поэтому лучше всего приступить к работе уже сейчас, а не панически покупать всех и вся».

Резюме

После назначения Эмери стоит ожидать, что эпоха «Арсенала» Арсена Венгера безвозвратно канула в Лету, ведь в случае ранее ожидавшегося прихода экс-капитана «Канониров» Микеля Артеты команда в том или ином виде продолжила играть так, как это было в годы работы французского тренера. С баском у руля коллектив будет тактически более гибким и, возможно, менее атакующим, ведь он, скорее всего, будет подстраиваться под своих конкурентов в матчах по топ-шестерке Премьер-лиги, с учетом не только более привычной, как для специалиста, контратакующей тактики, но и несколько уступающего им в классе состава.

Что ожидает «Арсенал» с Артетой у руля Каким будет начало эры после Венгера? Ключевым для нового менеджера лондонцев будет его взаимопонимание с подопечными: если футболисты не доверятся его методам работы и не поверят в возможность добиться с их помощью успеха, то Эмери будет сложно задержаться на «Эмирейтс» больше одного сезона. Также важным станет трансферная кампания «Арсенала», где его руководство должно подписать тех исполнителей, которые лучше всего подходят под футбол баска, чтобы тому было легче и быстрее донести до состава свое видение игры. В любом случае, даже если специалист сможет добиться прогресса в работе с новой командой, ей вряд ли удастся составить реальную конкуренцию в борьбе за чемпионский титул, но попасть в главный еврокубок — вполне реальная задача.