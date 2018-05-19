Что ожидает «Арсенал» с Артетой у руля

Шаг в неизвестность

«Беспокойство по поводу Микеля Артеты среди фанатов "Арсенала" очевидны, ведь хотя некоторые укажут на пример Зинедина Зидана и Пепа Гвардиолы, оба перед своим назначением тренировали вторые команды "Реала" и "Барселоны" соответственно, которые выступают в конкурентных лигах, тогда как экс-хавбек "Канониров" имеет близкие связи с режимом Арсена Венгера и покинул Лондон только два года назад, а значит, обещает в большей или меньшей стать преемником прежнего курса. Привычная критика клуба заключается в слишком комфортной и снисходительной культуре, которой позволили застояться, поэтому подотчетность и последствия за плохие выступления просто отсутствовали. Может ли баск изменить эту атмосферу, в то время, когда ряд нынешних членов состава — его бывшие партнеры и друзья?», — задается вопросом на страницах The Telegraph Даниэль Зекири.

«Ответом будет большой список вопросительных знаков и даже трудно понимаемых вещей, поскольку наше представление об Артете-наставнике пока что основывается на том, каким он был футболистом — мыслительный процесс, пронизанный предположениями и логическими скачками: очень вряд ли воспитанник "Барселоны", игравший под руководством Венгера и работающий сейчас ассистентом Гвардиолы в "Манчестер Сити", будет исповедовать футбол Тони Пьюлиса, но этого нельзя исключать. Существует негласная, слегка коварное представление о том, что, поскольку сам он был исполнителем с большой культурой обращения с мячом, его тренерский подход будет мягким, а подопечные не смогут защищаться... "Арсенал" вступает в неизвестность, но окончательным выводам об Артете нельзя доверять, и фанаты имеют полное право беспокоиться, однако недавнее и далекое прошлое этого клуба доказывает, что им не стоит удивляться».

Топ-10 кандидатов на замену Венгеру Кто возглавит «Арсенал»?

В чем силен Артета-тренер

«Наибольшим вкладом молодого тренера в работу с игроками "Манчестер Сити" стало то, как он коммуницирует с футболистами: чаще всего именно он получает требования от Гвардиолы и фильтрует их так, чтобы было понятно подопечным — именно он объяснил номинальному полузащитнику Фабиану Делфу, чего от него ожидают на его новой позиции гибридного левого защитника/центрхава. Помощник Пепа провел часы, донося до центрбеков, как именно они должны располагаться на поле и держать свое тело, когда получают мяч, и в конце прошлого года менеджер "Горожан" рассказывал, как улучшилось завершение моментов Рахимом Стерлингом в результате дополнительных часов работы вместе с Артетой. Баск сильно сблизился с игроками команды, потому очень популярен в раздевалке, поскольку также вседа активен в тренировочных сессиях, собственный примером демонстрируя, как нужно играть согласно требованиям тренерского штаба», — рассказывает о молодом специалисте в своем материале корреспондент Goal.com при манкунианцах Сэм Ли.

«Не раз за последние годы Гвардиола ссылался на свой "нюх", шестое чувство, которое помогало ему принимать ключевые решения по поводу состава, когда объяснял, почему продал Самуэля Это'О в "Барселоне" и Джо Харта в "Сити", и, похоже, у его ассистента есть схожее умение: после пары больших побед в этом сезоне каталонец заявлял, что заранее знал о хорошем выступлении команды благодаря Артете, который проводил разминку и говорил ему, как он впечатлён настроем и работой футболистов перед началом матчей. Источник, близкий к тренерскому штабу, называет Микеля "профессором", но его нельзя назвать тихоней, в чем можно было убедиться, когда в прошлой кампании он участвовал в потасовке с Лионелем Месси в подтрибунном помещении "Камп Ноу". Среди его коллег в лагере "Горожан" нет сомнений, что он уже готов к большой работе, и она как раз подоспела — Артете будет сложно отказаться от такого предложения».

Союз наследия Венгера и философии Гвардиолы

«Чего мы пока не знаем и не можем знать — это какой будет трансферная политика баска, хотя может быть и не важно, потому как еще в прошлом году правление клуба забрало контроль над трансферами у Венгера, и вряд ли его молодой преемник планирует исправить эту ситуацию — наоборот, "Арсенал", скорее всего, ищет менеджера (точнее, наставника), который сосредоточится на тактике и управлении составом, оставляя переговоры по трансферам директорам и скаутам, а для этой цели Артета — молодой, неопытный, потенциально уступчивый тренер — может стать идеальным выбором. Он также представляет собой духовную преемственность с эпохой своего предшественника, что имеет большую важность среди некоторых фанатов команды, ведь он был подписан французом и тренировался французом, а поэтому разделяет многие характеристики, которые любят болельщики в отношении мсье Арсена: стремление играть красиво и сильная связь с подопечными, однако его мировоззрение в положительном смысле отличается от Венгера. Наибольшими недостатками последнего была его неспособность быть прагматичным и менять ход игры в зависимости от ситуации на поле, и в интервью сайту лондонцев Артета подчеркивал умение адаптироваться, как краеугольный камень своей философии», — анализирует качества молодого специалиста Сай Браун в материале Forbes.

Борьба за второе место Итоги сезона в АПЛ «Венгер также слишком сильно доверялся игроками и ожидал от них самостоятельного понимания того, как лучше всего атаковать соперника, оставляя их слишком часто уязвимыми и неподготовленными к событиям в игре, что контрастирует с Гвадиолой, который является одним из самых внимательных к мелочам наставников, предоставляющих своим футболистам специальные указания и подготавливая для них огромные досье к матчам даже против самых слабых оппонентов, и в этом смысле баск более похож на каталонца, чем француза... Возможно, самое интересное и захватывающее в потенциале Артеты то, что он имеет возможность и умения объединить философии Венгера и Гвардиолы — двух лучших футбольных умов за последние пару десятилетий — союз "игры, как искусства", а также веры в подопечных француза со старательностью и вниманием к деталям каталонца может стать фантастическим и потенциально успешным. По крайней мере, на это будет чертовски весело смотреть».

Резюме

После застоя, которым отметились последние 12 лет эпохи Венгера, стоит предполагать, что приход энергичного и скрупулезно подходящего к тренерскому и сугубо игровому аспектах, имеет шанс помочь «Канонирам» вернуться на былые позиции. Здесь для баска будет важным отбросить все сантименты в отношении бывших партнеров по команде, давая им понять, что теперь он их менеджер, а не просто одноклубник, как еще два года назад. Если 36-летнему тренеру удастся выстроить баланс в отношениях с игроками, которые одновременно примут его как наставника и вместе с тем поверят в него, как в своего единомышленника, который без какой-либо искусственной дистанции стремится помочь им добиться прогресса, Артета должен преуспеть.

От «Ман Сити» до «Вест Брома» Кто из клубов АПЛ прибавил в сезоне 2017-2018, а кто регрессировал Впрочем, многое также будет зависеть от работы на трансферном рынке, где молодой менеджер будет иметь немного контроля с учетом новой структуры руководства клуба. Если директорат и скауты качественно усилят оборону и центр полузащиты, не потеряют лидеров, а также избавятся от исполнителей, которые откровенно не соответствуют требуемому уровню, «Арсенал» ожидают лучшие времена. В данном случае малоопытность Артеты должны компенсировать его энергия и гибкий взгляд на футбол, чего так давно не хватает команде из северного Лондона.