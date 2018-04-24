ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Топ-10 кандидатов на замену Венгеру

    Кто возглавит «Арсенал»?

    Арсенал Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Хоффенхайм 1899 Ювентус Монако Селтик Сборная Германии Футбол Германии Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Луис Энрике входит в число потенциальных преемников Венгера
    Луис Энрике входит в число потенциальных преемников Венгера
    theINFOnerds
    Менеджер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер объявил об уходе со своего поста по завершении сезона. Подбираем наиболее вероятных кандидатов на его замену.

    Микель Артета

    Бывший полузащитник «Арсенала» Микель Артета вот уже два года играет активную роль в тренерском штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». По данным СМИ, именно ему принадлежат главная заслуга в успешной игре центральных полузащитников команды, кроме того, он обеспечивает своего босса нужной информацию по поводу соперников клуба, пока каталонский тренер адаптировался к Премьер-лиге. И хотя у испанского специалиста еще мало тренерского опыта — 36-летний Артета еще не работал наставником — это даст Арсену Венгеру основания остаться в клубе на посту директора.

    В «Арсенале» хотят, чтобы Венгера сменил Артета Ассистент Хосепа Гвардиолы может возглавить «Арсенал»

    Патрик Виейра

    По информации СМИ, возможный приход еще одного экс-хавбека «Канониров» Патрика Виейра в качестве своего преемника Венгер обсуждал с руководством «Арсенала» в начале прошлой недели. Бывший капитан лондонской команды тем самым обеспечит преемственность на посту менеджера и будет популярной фигурой среди фанатов, однако недостаток тренерского опыта говорит против него. Также усложняет ситуацию его сотрудничество с «Манчестер Сити» — сейчас он возглавляет франчайз из североамериканской МЛС «Нью-Йорк Сити», которым также владеют собственники «Горожан» из Абу Даби.

    Йоахим Лёв

    Считается, что кандидатура главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва высоко ценится среди правления «Арсенала». С тех пор, как молодой специалист возглавил «Бундестим», ему удалось перестроить эту национальную команду, благодаря чему она вернулась на былые позиции в роли одного из грандов мирового футбола на международном уровне: «Манншафт» стал чемпионом мира, выходил в финал европейского первенства, не говоря уже о полуфиналах этих турниров, где оказывается регулярно. Проблемой для английского клуба может стать то, что из-за ЧМ-2018 его потенциальное назначение во главе «Канониров» придется отложить, а это рискует негативно повлиять на и так обещающий стать непростым процесс перехода к эре после Венгера.

    Леонардо Жардим

    Фигурой Леонардо Жардима, как пишет The Independent, восхищаются на «Эмирейтс» после того, как он превратил «Монако» в одну из ведущих команд Европы, когда в прошлом сезоне выиграл чемпионат Франции в борьбе с финансово более мощным ПСЖ, а также вывел монегасков в полуфинал Лиги чемпионов, одолев на этому пути «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». При этом португальский тренер добился этого за счет атакующего футбола с использованием молодых исполнителей. А поскольку он добивается успеха с учетом того, что княжеский клуб не гнушается затем перепродавать их по выгодной цене, сходства с принципами работы Венгера трудно избежать.

    Карло Анчелотти

    Трудно поверить, что единственный из действующих и живых, а также второй в истории, тренер, кому удалось трижды выиграть Лигу чемпионов, сейчас находится в статусе безработного. Но именно так обстоят дела у Карло Анчелотти, который в начале осени 2017 года был отправлен в отставку «Баварией», несмотря на победу в Бундеслиге прошлого сезона и все свои многичисленные трофеи. Если «Арсенал» хочет качественного шага вперед с точки зрения успеха на футбольном поле, ему трудно найти кандидатуру лучше итальянца, тем более что в 2010 году он сходу выиграл внутрианглийский дубль вместе с «Челси».

    Анчелотти был бы рад получить предложение от «Арсенала» Итальянский специалист высказался о возможной работе с «канонирами»

    Брендан Роджерс

    Выбор в пользу нынешнего менеджера «Селтика» Брендана Роджерса будет решительным шагом. Именно он почти привел «Ливерпуль» к завоеванию чемпионского титула в 2014 году, хотя при этом и покинул клуб чуть более года спустя с противоречивыми результатами своей работы. Тем не менее, его ставка на атакующий футбол вкупе с тотальным успехом в Шотландии, где после требла в прошлом сезоне и 69-матчевой беспроигрышной серии на внутренней арене «Кельты» близки к повторению этого же трофейного успеха в этом году, его кандидатура привлекает внимание.

    Томас Тухель

    Экс-наставник «Майнца» и дортмундской «Боруссии» Томас Тухель создал себе впечатляющую репутацию на родине в Германии, ведь его футбол ставит во главу угла доминирование на поле, и это прекрасно подходит наследию Венгера в «Арсенале». Однако, ожидается, что немецкий тренер, скорее всего, заменит Унаи Эмери в ПСЖ по завершении текущего сезона, о чем якобы уже договорился с французским грандом. Впрочем, нельзя исключать, что ради шанса поработать в лондонском клубе и Премьер-лиге, где может стать преемником Арсена, специалист может и передумать.

    Новый наставник «Арсенала» получит около 50 миллионов фунтов на усиление состава Боссы «канониров» выделят 50 миллионов на новых игроков

    Юлиан Нагельсманн

    Юлиан Нагельсманн — редкий нынче пример наставника, который поступательно пришел к успеху, преодолевая все ступени в системе одного и того же клуба. Ранее он выиграл с «Хоффенхаймом» Бундеслигу среди игроков в возрасте до 19 лет, а в прошлом сезоне сенсационно вывел первую команду клуба в Лигу чемпионов — впервые в истории зинсхаймцев! И хотя сезон 2017/2018 складывается сложнее (но и здесь коллектив всерьез претендует на попадание в главный еврокубок), 30-летнего специалиста, похоже, ожидает большое будущее.

    Луис Энрике

    За три года, которые Луис Энрике возглавлял «Барселону», ему удалось выиграть два чемпионских титула, три кубка Испании и одну Лигу чемпионов — ни один сезон не заканчивался без трофея. Как пишут британские медиа, «Арсенал» уже провел переговоры с астурийским тренером, и его назначение лоббирует новый директор лондонцев Рауль Санльехи. При наличии своего человека потенциальному преемнику Венгера будет проще быстро дать результат, но проблемой могут стать финансовые требования специалиста, о чем пишет пресса.

    Венгер заслужил великолепные проводы Реакция прессы на отставку Арсена Венгера

    Массимилиано Аллегри

    Еще на прошлой неделе в этом назначении были серьезные сомнения, ведь наставник, казалось, уверенно вел «Ювентус» к своему седьмому кряду скудетто, но поражение от «Наполи» усложнило финишную прямую для туринской команды и выявило изъяны в работе Массимилиано Аллегри, которые вполне могут стоить ей чемпионского титула. Впрочем, способностей и успехов этого тренера умалять трудно, потому для правления «Арсенала», который, по слухам, интересуется кандидатурой итальянца, это хороший шанс заполучить специалиста. Проблемой может стать конкуренция со стороны «Челси» — тот хочет заменить им на посту менеджера Антонио Конте.

    «Горожане» сыграют с охоткой«Манчестер Сити» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 35-го тура первенства Англии по футболу 22 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Защиты чемпионства не будет: вернулся привычный «Спартак»
  • Реакция прессы на поражение красно-белых в матче с «Ахматом»
    •
  • Гвардиола — первый, Моуринью и Венгер — в аутсайдерах
  • Кто из тренеров АПЛ лучше всех сам играл в футбол?
    •
  • 24/04
    • В «Арсенале» хотят, чтобы Венгера сменил Артета
  • 24/04
    • Стали известны арбитры на полуфинальные матчи Лиги Европы
  • 24/04
    • Два топ-клуба Европы включились в борьбу за Иньесту
  • 23/04
    • Венгер может продолжить карьеру в Китае или в Японии
  • 23/04
    • Мохамед Салах — игрок года в АПЛ
  • 23/04
    • «Барселона» разгромила «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и Герреро
    Подробный разбор
  • Топ-10 кандидатов на замену Венгеру
  • Кто возглавит «Арсенал»?
    •
  • Гвардиола — первый, Моуринью и Венгер — в аутсайдерах
  • Кто из тренеров АПЛ лучше всех сам играл в футбол?
    •
  • Защиты чемпионства не будет: вернулся привычный «Спартак»
  • Реакция прессы на поражение красно-белых в матче с «Ахматом»
    •
  • Бюджетник Дзюба
  • Выясняем, кто оплатил форварду возможность отомстить Роберто Манчини
    •
  • В режиме Месси. Салах — лучший игрок АПЛ
  • Обзор британских СМИ и комментарии после признания Салаха лучшим игроком АПЛ
    •
  • Топ-5 самых быстрых футболистов
  • Никакой болтовни – только официальная статистика ФИФА
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • О чём будет думать «Бавария»?
  • «Бавария» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов 25 апреля
  • 1,63
    •
  • Осторожная игра лидеров
  • «Бока Хуниорс» — «Палмейрас». Прогноз и ставки на матч группового этапа Кубка Либертадорес 26 апреля
  • 1,65
    •
    Футбол. Главное
  • Гвардиола — первый, Моуринью и Венгер — в аутсайдерах
  • Кто из тренеров АПЛ лучше всех сам играл в футбол?
    •
  • Больше не волшебник
  • Пресса и комментарии о перспективах Массимо Карреры в «Спартаке»
    •
  • Защиты чемпионства не будет: вернулся привычный «Спартак»
  • Реакция прессы на поражение красно-белых в матче с «Ахматом»
    •
  • 17:01
    • Совет директоров «Спартака» поддержал Карреру
  • 15:16
    • СМИ: Манчини — кандидат на пост главного тренера «Ювентуса»
  • 14:59
    • Германия подала заявку на проведение Евро-2024
  • 16:28
    • Отец Куртуа ответил на обвинения Вильмотса
  • 16:13
    • Кафельников призвал фанатов бойкотировать домашние матчи «Спартака»
  • 16:00
    • Два топ-клуба Европы включились в борьбу за Иньесту
  • 15:27
    • Ушел из жизни экс-тренер сборной Франции Мишель
  • 10:54
    • СМИ: Анчелотти в шаге от сборной Италии
  • 09:00
    • В «Арсенале» хотят, чтобы Венгера сменил Артета
  • 14:45
    • Главный тренер сборной Швеции Андерссон: Пусть Ибрагимович позвонит мне
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус