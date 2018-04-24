Топ-10 кандидатов на замену Венгеру

Микель Артета

Бывший полузащитник «Арсенала» Микель Артета вот уже два года играет активную роль в тренерском штабе Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». По данным СМИ, именно ему принадлежат главная заслуга в успешной игре центральных полузащитников команды, кроме того, он обеспечивает своего босса нужной информацию по поводу соперников клуба, пока каталонский тренер адаптировался к Премьер-лиге. И хотя у испанского специалиста еще мало тренерского опыта — 36-летний Артета еще не работал наставником — это даст Арсену Венгеру основания остаться в клубе на посту директора.

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Патрик Виейра

По информации СМИ, возможный приход еще одного экс-хавбека «Канониров» Патрика Виейра в качестве своего преемника Венгер обсуждал с руководством «Арсенала» в начале прошлой недели. Бывший капитан лондонской команды тем самым обеспечит преемственность на посту менеджера и будет популярной фигурой среди фанатов, однако недостаток тренерского опыта говорит против него. Также усложняет ситуацию его сотрудничество с «Манчестер Сити» — сейчас он возглавляет франчайз из североамериканской МЛС «Нью-Йорк Сити», которым также владеют собственники «Горожан» из Абу Даби.

Йоахим Лёв

Считается, что кандидатура главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва высоко ценится среди правления «Арсенала». С тех пор, как молодой специалист возглавил «Бундестим», ему удалось перестроить эту национальную команду, благодаря чему она вернулась на былые позиции в роли одного из грандов мирового футбола на международном уровне: «Манншафт» стал чемпионом мира, выходил в финал европейского первенства, не говоря уже о полуфиналах этих турниров, где оказывается регулярно. Проблемой для английского клуба может стать то, что из-за ЧМ-2018 его потенциальное назначение во главе «Канониров» придется отложить, а это рискует негативно повлиять на и так обещающий стать непростым процесс перехода к эре после Венгера.

Леонардо Жардим

Фигурой Леонардо Жардима, как пишет The Independent, восхищаются на «Эмирейтс» после того, как он превратил «Монако» в одну из ведущих команд Европы, когда в прошлом сезоне выиграл чемпионат Франции в борьбе с финансово более мощным ПСЖ, а также вывел монегасков в полуфинал Лиги чемпионов, одолев на этому пути «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». При этом португальский тренер добился этого за счет атакующего футбола с использованием молодых исполнителей. А поскольку он добивается успеха с учетом того, что княжеский клуб не гнушается затем перепродавать их по выгодной цене, сходства с принципами работы Венгера трудно избежать.

Карло Анчелотти

Трудно поверить, что единственный из действующих и живых, а также второй в истории, тренер, кому удалось трижды выиграть Лигу чемпионов, сейчас находится в статусе безработного. Но именно так обстоят дела у Карло Анчелотти, который в начале осени 2017 года был отправлен в отставку «Баварией», несмотря на победу в Бундеслиге прошлого сезона и все свои многичисленные трофеи. Если «Арсенал» хочет качественного шага вперед с точки зрения успеха на футбольном поле, ему трудно найти кандидатуру лучше итальянца, тем более что в 2010 году он сходу выиграл внутрианглийский дубль вместе с «Челси».

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Брендан Роджерс

Выбор в пользу нынешнего менеджера «Селтика» Брендана Роджерса будет решительным шагом. Именно он почти привел «Ливерпуль» к завоеванию чемпионского титула в 2014 году, хотя при этом и покинул клуб чуть более года спустя с противоречивыми результатами своей работы. Тем не менее, его ставка на атакующий футбол вкупе с тотальным успехом в Шотландии, где после требла в прошлом сезоне и 69-матчевой беспроигрышной серии на внутренней арене «Кельты» близки к повторению этого же трофейного успеха в этом году, его кандидатура привлекает внимание.

Томас Тухель

Экс-наставник «Майнца» и дортмундской «Боруссии» Томас Тухель создал себе впечатляющую репутацию на родине в Германии, ведь его футбол ставит во главу угла доминирование на поле, и это прекрасно подходит наследию Венгера в «Арсенале». Однако, ожидается, что немецкий тренер, скорее всего, заменит Унаи Эмери в ПСЖ по завершении текущего сезона, о чем якобы уже договорился с французским грандом. Впрочем, нельзя исключать, что ради шанса поработать в лондонском клубе и Премьер-лиге, где может стать преемником Арсена, специалист может и передумать.

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Юлиан Нагельсманн

Юлиан Нагельсманн — редкий нынче пример наставника, который поступательно пришел к успеху, преодолевая все ступени в системе одного и того же клуба. Ранее он выиграл с «Хоффенхаймом» Бундеслигу среди игроков в возрасте до 19 лет, а в прошлом сезоне сенсационно вывел первую команду клуба в Лигу чемпионов — впервые в истории зинсхаймцев! И хотя сезон 2017/2018 складывается сложнее (но и здесь коллектив всерьез претендует на попадание в главный еврокубок), 30-летнего специалиста, похоже, ожидает большое будущее.

Луис Энрике

За три года, которые Луис Энрике возглавлял «Барселону», ему удалось выиграть два чемпионских титула, три кубка Испании и одну Лигу чемпионов — ни один сезон не заканчивался без трофея. Как пишут британские медиа, «Арсенал» уже провел переговоры с астурийским тренером, и его назначение лоббирует новый директор лондонцев Рауль Санльехи. При наличии своего человека потенциальному преемнику Венгера будет проще быстро дать результат, но проблемой могут стать финансовые требования специалиста, о чем пишет пресса.

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Массимилиано Аллегри

Еще на прошлой неделе в этом назначении были серьезные сомнения, ведь наставник, казалось, уверенно вел «Ювентус» к своему седьмому кряду скудетто, но поражение от «Наполи» усложнило финишную прямую для туринской команды и выявило изъяны в работе Массимилиано Аллегри, которые вполне могут стоить ей чемпионского титула. Впрочем, способностей и успехов этого тренера умалять трудно, потому для правления «Арсенала», который, по слухам, интересуется кандидатурой итальянца, это хороший шанс заполучить специалиста. Проблемой может стать конкуренция со стороны «Челси» — тот хочет заменить им на посту менеджера Антонио Конте.