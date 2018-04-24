ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Новый наставник «Арсенала» получит около 50 миллионов фунтов на усиление состава

    Трансферы Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Луис Энрике
    На фото:Луис Энрике
    Как сообщает The Telegraph, руководство лондонского «Арсенала» по окончании сезона выделит на приобретение новых игроков около 50 миллионов фунтов.

    Напомним, по окончании сезона на место Арсена Венгера придёт новый наставник. На этот пост претендует целая группа именитых специалистов и бывших игроков «Арсенала».

    Венгер объявил об уходе из «Арсенала»

    Ранее сообщалось, что лондонцы провели неофициальную встречу с бывшим наставником «Барселоны» Луисом Энрике.

    Другим кандидатом на пост главного тренера является бывший полузащитник лондонцев Патрик Виейра, в настоящее время возглавляющий «Нью-Йорк Сити». Также боссы «Арсенала» рассматривают кандидатуру помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты.

    «Арсенал» будет готовиться к «Атлетико»«Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 22 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • В режиме Месси. Салах — лучший игрок АПЛ
  • Обзор британских СМИ и комментарии после признания Салаха лучшим игроком АПЛ
    •
  • Трансферный дайджест. 17-23 апреля
  • Останется ли в футболе ветеран «Ювентуса», кому нужен капитан «Барселоны», кого зовет «Реал» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 24/04
    • В «Арсенале» хотят, чтобы Венгера сменил Артета
  • 23/04
    • Венгер может продолжить карьеру в Китае или в Японии
  • 23/04
    • Мохамед Салах — игрок года в АПЛ
  • 23/04
    • «Барселона» разгромила «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА
  • 23/04
    • Месси – самый высокооплачиваемый футболист сезона 2017/18
  • 23/04
    • Мхитарян пропустит матч против «Атлетико»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеров
    Подробный разбор
  • Бюджетник Дзюба
  • Выясняем, кто оплатил форварду возможность отомстить Роберто Манчини
    •
  • В режиме Месси. Салах — лучший игрок АПЛ
  • Обзор британских СМИ и комментарии после признания Салаха лучшим игроком АПЛ
    •
  • Топ-5 самых быстрых футболистов
  • Никакой болтовни – только официальная статистика ФИФА
    •
  • Триумф принципов «Наполи» против «Юве»
  • Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Наполи»
    •
  • Трансферный дайджест. 17-23 апреля
  • Останется ли в футболе ветеран «Ювентуса», кому нужен капитан «Барселоны», кого зовет «Реал» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Обострение в чемпионской гонке. «Локо» не прошел оборону «Уфы»
  • Ничья лидера РФПЛ – в нашем обзоре СМИ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Останется ли «Спартак» в чемпионской гонке?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 апреля
  • 1,62
    •
  • Экспресс дня. «Ньюкасл» возьмет очки на «Гудисоне»
  • Прогнозы и ставки на футбол 23 апреля
  • 4,03
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 09:33
    • Егоров считает видеоповторы неизбежностью
  • 09:22
    • Павлюченко призвал поддержать «Спартак»
  • 09:09
    • Алвес: «Барселона» — мой дом
  • 09:00
    • В «Арсенале» хотят, чтобы Венгера сменил Артета
  • 08:55
    • Вальверде может покинуть «Барселону»
  • 08:08
    • Кьеллини выбыл на неопределенный срок
  • 08:07
    • Хектор продлил контракт с «Кельном»
  • Кто сможет отдалиться от зоны вылета во Франции?
  • «Кан» — «Тулуза». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 25 апреля
    • 2,24Завтра в 19:45
  • Защиты чемпионства не будет: вернулся привычный «Спартак»
  • Реакция прессы на поражение красно-белых в матче с «Ахматом»
    • 01:52
  • 00:48
    • Каррера: Да, это самый слабый «Спартак» за время моего руководства
  • 00:28
    • СМИ: «Ювентус» рассмотрит кандидатуру Карреры в случае ухода Аллегри
  • 00:13
    • «Леванте» обыграл «Атлетик»
  • АПЛ. «МЮ» обыграл «Борнмут», «МанСити» разгромил «Суонси», «Ливерпуль» не справился с «ВестБромом»
  • Подробности матчей 35-го тура английской Премьер-лиги
    • 00:08
  • 23:56
    • Уолкотт принес «Эвертону» победу над «Ньюкаслом»
  • 23:53
    • «Дженоа» одержал победу над «Вероной»
  • 23:32
    • Митришев: Установки по поводу плохой обороны «Спартака» не было
  • 22:59
    • Боккетти: Ошибались не только мы с Комбаровым, но и все ребята
  • 22:46
    • «Спартак» уволит Карреру, если команда не выйдет в Лигу чемпионов
  • 22:27
    • Ледяхов: Будем откровенны, «Спартак» ничем не удивил
  • 22:16
    • «Барселона» разгромила «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус