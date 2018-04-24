Новый наставник «Арсенала» получит около 50 миллионов фунтов на усиление состава

Другим кандидатом на пост главного тренера является бывший полузащитник лондонцев Патрик Виейра , в настоящее время возглавляющий «Нью-Йорк Сити». Также боссы «Арсенала» рассматривают кандидатуру помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты .

Ранее сообщалось , что лондонцы провели неофициальную встречу с бывшим наставником «Барселоны» Луисом Энрике .

Напомним, по окончании сезона на место Арсена Венгера придёт новый наставник. На этот пост претендует целая группа именитых специалистов и бывших игроков «Арсенала».

Как сообщает The Telegraph, руководство лондонскогопо окончании сезона выделит на приобретение новых игроков около 50 миллионов фунтов.

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