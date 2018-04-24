Новый наставник «Арсенала» получит около 50 миллионов фунтов на усиление состава

Напомним, по окончании сезона на место Арсена Венгера придёт новый наставник. На этот пост претендует целая группа именитых специалистов и бывших игроков «Арсенала».
Венгер объявил об уходе из «Арсенала»
Ранее сообщалось, что лондонцы провели неофициальную встречу с бывшим наставником «Барселоны» Луисом Энрике.
Другим кандидатом на пост главного тренера является бывший полузащитник лондонцев Патрик Виейра, в настоящее время возглавляющий «Нью-Йорк Сити». Также боссы «Арсенала» рассматривают кандидатуру помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты.