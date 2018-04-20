Венгер объявил об уходе из «Арсенала»

«После длительных размышлений, а также переговоров с руководством клуба, я могу сказать, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы уйти. Я благодарен за то, что у меня была привилегия служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я руководил командой с полной ответственностью и честностью.
Я хочу поблагодарить сотрудников, игроков, директоров и болельщиков, которые делают этот клуб особенным. Я призываю наших поклонников стоять за командой. Моя любовь и поддержка остаются здесь навсегда», — сказал Венгер.
Французский специалист возглавил лондонский клуб в 1996 году. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Англии, семь раз выигрывала Кубок и семь раз – Суперкубок страны.