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    Венгер объявил об уходе из «Арсенала»

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    Арсен Венгер
    На фото:Арсен Венгер
    «Арсенал» на своем официальном сайте опубликовал заявление Арсена Венгера, в котором специалист объявил о намерении покинуть клуб в конце сезона.

    «После длительных размышлений, а также переговоров с руководством клуба, я могу сказать, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы уйти. Я благодарен за то, что у меня была привилегия служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я руководил командой с полной ответственностью и честностью.

    Я хочу поблагодарить сотрудников, игроков, директоров и болельщиков, которые делают этот клуб особенным. Я призываю наших поклонников стоять за командой. Моя любовь и поддержка остаются здесь навсегда», — сказал Венгер.

    Французский специалист возглавил лондонский клуб в 1996 году. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Англии, семь раз выигрывала Кубок и семь раз – Суперкубок страны.

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