Венгер объявил об уходе из «Арсенала»

«Арсенал» на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором специалист объявил о намерении покинуть клуб в конце сезона.

«После длительных размышлений, а также переговоров с руководством клуба, я могу сказать, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы уйти. Я благодарен за то, что у меня была привилегия служить клубу в течение стольких незабываемых лет. Я руководил командой с полной ответственностью и честностью.

Я хочу поблагодарить сотрудников, игроков, директоров и болельщиков, которые делают этот клуб особенным. Я призываю наших поклонников стоять за командой. Моя любовь и поддержка остаются здесь навсегда», — сказал Венгер.

Французский специалист возглавил лондонский клуб в 1996 году. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом Англии, семь раз выигрывала Кубок и семь раз – Суперкубок страны.