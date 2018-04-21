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    Венгер заслужил великолепные проводы

    Реакция прессы на отставку Арсена Венгера

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    Арсен Венгер
    Арсен Венгер
    ФК «Арсенал» Лондон
    Накануне менеджер «Арсенала» Арсен Венгер объявил об уходе со своего поста после 22 лет работы с командой. Приводим самые интересные публикации из многочисленных материалов по этому громкому событию в истории футбола.

    Как Венгер решился уйти

    «Наставник "Арсенала" обсуждал возможность своей отставки, а также будущее клуба, в течение нескольких недель до того, как стороны наконец пришли к соглашению, поэтому невероятно то, как им удалось держать это в секрете до самого утра 20 апреля, когда вместе были собраны тренерский штаб и футболисты, чтобы услышать об этой новости. Затем он сказал об этом игрокам в раздевалке, обратившись к ним очень коротко и довольно внезапно — его слова были встречены каменным молчанием, ведь они не могли в это поверить: "Нам нужно завершить сезон, выиграть трофей [Лиги Европы], и я собираюсь уходить, о чем скажу на сегодняшней пресс-конференции", — заявил Арсен Венгер. "Давайте сделаем так, чтобы боссгордился!", — именно в этот момент с места поднялся защитник Пер Мертезакер и воскликнул в адрес партнеров», — пишет в эксклюзивном материале The Mirror Джон Кросс.

    «Идея заключалась в том, чтобы зарядить энергией весь клуб — от футболистов до фанатов, а также тренерский штаб, чтобы успешно закончить текущую кампанию: как удалось узнать, "Арсенал", включая его главного акционера Стэна Крёнке, в течение нескольких недель обсуждал будущее с французским тренером на фоне возрастающего беспокойства о том, как воспринимают ситуацию с командой и ее менеджером фанаты, из-за чего упал спрос на абонементы. Еще одной причиной для этого объявления, помимо создания должного настроя для игроков, чтобы они выиграли Лигу Европы, были планы начать уже сейчас начать переговоры с потенциальными кандидатами на пост менеджера команды. Согласно источникам, у самого Венгера есть большие предложения о работе, и он намерен продолжить тренерскую карьеру».

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    Как Венгер изменил «Арсенал»

    «Когда Венгер возглавил "Канониров", у них была только одна иностранная звезда в лице Денниса Бергкампа, небольшой стадион и тренировочная база, которую он делили с университетским спортивным клубом, в то время, как игроки команды ели стейки и чипсы прямо перед матчами, а также выпивали пинты пива после них. Мсье Венгер изменил все это: целая масс французских и франкоговорящих исполнителей хлынули в коллектив, чтобы оживить полузащиту и атаку, твердые британские бульдоги познакомились с радостью потребления брокколи на пару и занятиями йогой, появилось ультрасовременное тренировочное оборудование на базе, а также ультрасовременный стадион в 2006 году. "Скучный 'Арсенал' времен Джорджа Грэма превратился в команду, выигравшей дубли, не познавшую поражений в АПЛ-2004, за которой было приятно наблюдать", — вспоминает на страницах The Guardian медийщик и писатель комедий Клайв Андерсон, который болеет за лондонцев.

    "Но все хорошее подходит к концу, и Арсен был очень хорошим явлением, и вот, как оно заканчивается, поэтому я хочу надеяться, что он возглавит сборную Франции, когда эта работа будет для него доступной. Кто бы ни заменил его в клубе, можно быть уверенным, что он не проработает больше 20 лет — опасаюсь, что никто не будет здесь столь же успешным, как Венгер, и никто из них не будет иметь такое же влияние на английский футбол. Адьё, или о ревуар, Арсен, тебя точно будут рады увидеть снова, когда мы представим твою статую у стадиона".

    Венгер заставил "МЮ" стать сильнее

    "Венгер построил лучшие команлы, против которых я играл в английском футболе, а коллектив 1998 года был лучшим из них — на тот период с точки зрения борьбы за трофеи они были сильнейшим конкурентом 'МЮ'. Наибольший комплимент Арсену, что он играл с тем уровнем, качества футбола, которые заставили изменить ту манеру, как играли мы против них, а мы нечасто это делали. Ты можешь менять свой стиль, подстраиваясь под 'Барселону' или 'Реал', но ты редко делаешь это против соперников из Англии, однако 'Канониры' определенно были тем самым оппонентом, к которому мы адаптировались, чтобы играть в более оборонительный футбол", — заявил Sky Sports по случаю ухода французского тренера экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Нэвилл.

    Венгер останется в футболе после ухода из «Арсенала» Французский специалист продолжит работу в одной из сборных или станет спортивным директором «Его наследие не должно считаться испорченным [последним десятилетием], и его также нужно запомнить за тот зрелищный футбол, в который играли его команды с отличным стилем. То, чего Арсен добился в клубе — это грандиозно, и об этом не стоит говорить сегодня в негативном смысле. Он заслуживает самых замечательных проводов со стороны всех в оставшиеся недели сезона».

    Задача Геркулеса для «Арсенала»

    «У Ивана Гадзидиса впереди бессонные ночи, ведь задача исполнительного директора "Арсенала" сейчас — это выполнение той работы, ради которой он был нанят в 2009 году, чтобы подготовить план, однако до сих пор он знаком только с ее абстрактным понятием... Так точно, у "МЮ" был план замены сэру Алексу Фергюсону, о чем мы знаем по словам самого шотландца в годы перед его выходом на пенсию, и клубные владельцы, семья Глэзеров, вместе с правлением, обратилось к Дэвиду Мойесу, назвав его естественным преемником Фергюсона, который также вышел из той же среды Глазго, что и величайший в истории манкунианцев менеджер. Однако все пошло не так, и план преемственности был быстро разоблачен как удобная история обложки, когда стало ясно, что в действительности Мойес был лишь шестым выбором клуба после Жозе Моуринью, Пепа Гвардиолы, Карло Анчелотти, Юргена Клоппа и Диего Симеоне», — пишет в материале ESPN Марк Огден.

    Анчелотти был бы рад получить предложение от «Арсенала» Итальянский специалист высказался о возможной работе с «канонирами» «Сейчас у "Арсенала" и Гадзидиса свой момент Фергюсона, и им понадобится научиться на ошибках "Юнайтед", им необходим план и свой проект: четкая стратегия идентификации того, кто именно им нужен, чтобы заменить Венгера. Функционер "Канониров" уже подвергается опасности попасть в ту же ловушку, в которой оказались "Красные Дьяволы", ведь те также хотели менеджера, который продолжит традиции предшественника, но порой нельзя заменить того, кто незаменим. Но есть ли у лондонцев люди, которые способны принять правильное решение, учитывая, что на протяжении 22 лет они не назначали новых менеджеров, и ожидает ли "Арсенал" турбулентный период?».

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