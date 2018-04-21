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    «Арсенал» заплатит Венгеру 11 миллионов фунтов

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    Арсен Венгер
    На фото:Арсен Венгер
    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, который накануне сообщил о своем уходе из клуба по окончании сезона, не хотел покидать команду.

    Французского специалиста уволило руководство «канониров», сообщает The Sun.

    По информации издания, Венгер лишился поддержки со стороны владельца клуба Стэна Кронке.

    Венгер останется в футболе после ухода из «Арсенала»

    За досрочное расторжение контракта 68-летний специалист получит 11 миллионов фунтов.

    Напомним, Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. За 22 года у руля лондонского клуба он выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. Французскому специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской Премьер-лиге (823).

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