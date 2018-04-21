«Арсенал» заплатит Венгеру 11 миллионов фунтов

Французского специалиста уволило руководство «канониров», сообщает The Sun.
По информации издания, Венгер лишился поддержки со стороны владельца клуба Стэна Кронке.
Венгер останется в футболе после ухода из «Арсенала»
За досрочное расторжение контракта 68-летний специалист получит 11 миллионов фунтов.
Напомним, Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. За 22 года у руля лондонского клуба он выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. Французскому специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской Премьер-лиге (823).