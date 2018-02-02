От «Ман Сити» до «Вест Брома»

Одна из самых главных вещей, которую клубы хотели бы гарантировать себе в каждом сезоне — это прогресс. Далеко не каждый клуб может позволить себе бороться за трофеи, особенно в эру суперклубов, но единственная вещь, которая мешает твоей эволюции — это ты сам. Все хотят добиваться прогресса и никто не хочет сбавлять обороты. Посмотрим, кому удалось добиться желаемого.

Клубы в данном списке расположены по разнице в количестве очков в сезонах 2016-2017 и 2017-2018.

Регрессировали

«Сток Сити» (-11)

16/17: 44 очка и 13-е место

17/18: 33 очка и 19-е место

«Сток» пребывает в каком-то странном месте с тех пор, как команду покинул Тони Пьюлис. Сперва Марк Хьюз превратил «Сток» в команду индивидуалистов, подписав большое количество победителей еврокубковых турниров, но дни «Стокелоны» принесли много головной боли. Не имея стиля игры Пьюлиса, команда начала терять свою идентичность. А когда к этому добавилась потеря звездного нападающего Марко Арнаутовича, хаос правления Хьюза завершился падением. Увольнение Хьюза и назначение Пола Ламберта незначительно удержали команду на плаву, и «гончары» понизились в классе.

«Арсенал» (-12)

16/17: 75 очков и 5-е место

17/18: 63 очка и 6-е место

Было время, когда «Арсенал» всегда финишировал четвертым. Это не означало, что они всегда были на уровне, это говорило о том, что они знали, что есть минимальный уровень, которого нужно добиться (квалифицироваться в Лигу чемпионов), и всегда было только три клуба, которые могли финишировать выше них. Однако возрождение «Ливерпуля» и подъем «Тоттенхэма» означали, что апатичного «Арсенала» уже не хватит для топ-4.

И они начали скользить вниз. В прошлом сезоне «Арсеналу» досталась пятая строчка из-за добродетели «Манчестер Юнайтед», но в этом сезоне уже не было такой же благотворительности от «Красных Дьяволов», и «Арсенал» неоднократно стрелял себе в ногу, несколько раз ужасно играя на выезде во второй половине сезона. 6 место и на 12 очков меньше, чем год назад — ошеломляющий результат. Посмотрим, как они справятся без Арсена Венгера в следующем сезоне.

«Эвертон» (-12)

16/17: 61 очко и 7-е место

17/18: 49 очков и 8-е место

Финиш на седьмом месте и большие траты в летнее межсезонье говорили о том, что «Эвертон» замахнется на что-то большее, верно? Нет, не верно. Их попытка ворваться в топ-шестерку провалилась еще до начала, так как во время трансферной кампании им не удалось устранить свои недостатки. Команда терпела крах под руководством Рональда Кумана, поэтому они обратились к специалисту по борьбе за выживание Сэму Эллардайсу. К его чести Эллардайс справился с этим, правда, ему не удалось сделать так, чтобы за игрой команды было интересно следить, а также использовать с толком невероятную академию «Эвертона». По сравнению с прошлым сезоном они потеряли лишь одну строчку, однако регресс очевиден. Команда нуждается в смене управления, чтобы вернуться в нужное русло.

«Вест Бромвич» (-14)

16/17: 45 очков и 10-е место

17/18: 31 очко и 20-е место

Что происходит, когда безопасность и надежность превращаются в стагнацию и ошеломляюще инертную игру? Спросите у «Вест Брома». Под руководством Тони Пьюлиса в прошлом сезоне «мешки» были солидным коллективом из середины таблицы. В этом сезоне игроки вдруг перестали выполнять требования великолепного оборонительного тренера, и «Вест Бром» уволил его. Они взяли Алана Пардью, который не справился с задачей поднять команду в таблице, все стало еще хуже. За шесть матчей до конца сезона «Вест Бром» попрощался с Пардью и назначил Даррена Мура. Молодой тренер сумел выиграть три матча, два свести в ничью и уступил лишь в одном. Однако было слегка поздно. На 14 очков меньше, чем в прошлом сезоне, привели к финишу на дне таблицы и на десять позиций ниже, чем сезоном ранее.

«Челси» (-22)

16/17: 93 очка и 10-е место

17/18: 70 очков и 5-е место

В сезоне 2016-2017, когда «Челси» проводил один матч в неделю, им удалось взять Премьер-лигу. Антонио Конте наслаждался дополнительным временем на подготовку к матчам, а его команда сметала всех со своего пути. В сезоне 2017-2018 им пришлось играть чаще одного раза в неделю из-за еврокубковой кампании. Это, а также слабая работа на трансферном рынке значительно отразились на их команде с ограниченным ростером. «Челси» эффектно рухнул, но не мгновенно — с перерывами они выглядели ужасно на протяжении всего сезона. Набрать на 22 очка меньше — это очень много. Это стоило им не только возможности сохранить титул, но еще и места в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Прогрессировали

«Кристал Пэлас» (+3)

16/17: 41 очко и 14-е место

17/18: 44 очка и 11-е место

В прошлом сезоне Сэм Эллардайс помог «Кристал Пэлас» выцарапать и пробить себе путь к выживанию в АПЛ. Новый сезон начался со свежим глотком надежды при Франке де Буре, однако он столкнулся с такими эпическими трудностями, что его пришлось уволить уже после пяти матчей без побед (1 ничья и 4 поражения). Рой Ходжон пришел в команду, чтобы спасать ее, и к его чести — ему это удалось, даже несмотря на большой список травмированных. Ему удалось набрать с командой на три очка больше, чем сезоном ранее, и этого оказалось достаточно, чтобы завершить чемпионат в середине таблицы и обезопасить себя от вылета еще до последнего тура.

«Лестер» (+3)

16/17: 44 очка и 12-е место

17/18: 47 очков и 9-е место

У «Лестера» было что-то вроде свободного падения после увольнения Клаудио Раньери. Однако назначение Клода Пюэля было шагом к тому, чтобы вновь твердо стоять на ногах. Французский тренер не слишком повлиял на стиль команды, но сделал «Лестер» более солидным коллективом. Прогресс в виде трех очков позволил «лисам» вернуться в верхнюю часть таблицы.

«Манчестер Юнайтед» (+12)

16/17: 69 очков и 6-е место

17/18: 81 очко и 2-е место

«Манчестер Юнайтед» был отвратительным и скучным в предыдущем сезоне. «Манчестер Юнайтед» был обычным и скучным в этом сезоне. Они добились немногого в плане реального прогресса, но Жозе Моуринью, по крайней мере, поднял команду в турнирной таблице. Их прогресс в набранных очках впечатляет, однако по большей части это говорит о фантастической форме Давида Де Хеа.

«Бернли» (+14)

16/17: 40 очков и 16-е место

17/18: 54 очка и 7-е место

Шон Дайч — волшебник. Это единственное объяснение тому, что «Бернли» продал своего лучшего защитника перед вторым сезоном в АПЛ и каким-то образом стал еще лучше. И это при этом, что все уже знали их секрет — жестко обороняться, играть в «лонгболлы» и хорошо выступать на своем поле. Они стали выглядеть не просто лучше, а гораздо лучше. «Бернли» был ослепителен в сезоне 2017-2018. Они даже успели немного пофлиртовать с Лигой чемпионов, а затем застолбили за собой место в Лиге Европы. Это замечательно. «Бернли» стал лучшей командой из «остальных», тогда как «Эвертон» только мечтал об этом. Единственный вопрос — что дальше? Смогут ли они и дальше прогрессировать? Помните, Шон Дайч — волшебник, так что не стоит исключать этого.

«Манчестер Сити» (+22)

16/17: 78 очков и 3-е место

17/18: 100 очков и 1-е место

От «лысого шарлатана» до «величайшего тренера в истории» — Пеп Гвардиола прошел через весь диапазон за короткое время в Англии. В сезоне 2016-2017 у него возникли трудности со стареющим составом команды, а также строгими мерами английского футбола. Но после впечатляющей работы на трансферном рынке в летнее межсезонье и лучшего понимания АПЛ, он и его молодая команда разорвали этот чемпионат вклочья.

«Манчестер Сити» совершил квантовый скачок вперед, выиграв чемпионат с рекордом по количеству побед, количеству очков, количеству голов, количеству побед на выезде, наибольшей разницей забитых и пропущенных, самой длительной победной серией. Кроме того, игроки «Ман Сити» заняли четыре первых места по количеству результативных передач, а Фил Фоден стал самым молодым обладателем чемпионской медали в АПЛ. Прогресс? Да, есть немного.