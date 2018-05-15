Борьба за второе место

Борьба за выживание

Еще пару лет назад казалось, что должно случиться нечто грандиозное (вроде пришествия инопланетян на Землю), чтобы столь привычные для английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» или «Сток Сити» вылетели из элиты — настолько прочно они здесь держались. Но именно это и случилось в 2018 году: если «Гончары» продержались в АПЛ восемь лет, то «Дрозды» — целую декаду. Кроме того, к ним примкнул «Суонси», который также достаточно долго (семь лет) выступал в главном дивизионе страны, на втором сезоне в котором даже сумел выиграть Кубок Лиги.

Главная причина неудачи всех трех клубов — их ошибки в попытках вывести свои команды на более высокий уровень, нежели позиции середняков Премьер-лиги. Так, ВБА не просто во много раз увеличил расходы на усиление состава, а сделал в этом ставку на игроков, чья карьера либо близка к завершению, либо уже прошла свой пик, потому ему попросту нельзя было рассчитывать на большее, чем борьба за выживание. Между тем, «Сток», несмотря на хорошую работу Марка Хьюза во главе коллектива в первые три года, совершил неудачные подписания после некоторого спада в 2017 году, а «Суонси» вообще должен был вылетать в прошлом году — настолько хаотичными были шаги руководства валлийцев в отношении менеджеров и состава.

Время для очищения Как «Вест Бромвич» оказался на грани банкротства Таким образом, весьма логично, что остаться удалось новичкам элиты «Ньюкаслу», «Брайтону» и «Хаддерсфилду», перед которыми стояла куда более простая и понятная цель — выжить (для «Сорок» с их кадрами и менеджером — оказалось легкой задачей). Тем временем, «Саутгемптону» помогло своевременное назначение у руля команды того же Хьюза, чей опыт подобной борьбы и, вероятно, стремление доказать бывшим работодателям ошибочность его отставки помогли «Святым» спастись на самом финише сезона.

Борьба за Лигу Европы

С учетом доминирования в АПЛ так называемой большой шестерки коллективов, места во втором по значимости еврокубке регулярно достаются двум неудачникам этой кампании. Поэтому седьмая команда чемпионата попадает в Лигу Европы только в том случае, если победителем либо финалистом Кубка Англии, или же обладателем Кубка Лиги внезапно не становится кто-то ниже по своему статусу. Но и эти исключения не случаются после 2013 года, когда английские кубки выиграли «Уиган» и «Суонси», потому счастливчиком стал «Бёрнли», как раз и ставший седьмым.

Сенсация «Бернли»: как им это удается В чем секрет успеха скромного коллектива? Дружине Шона Дайча удалось стать «чемпионом остальной Англии» благодаря в первую очередь прекрасно организованной обороне (только первые пять клубов пропустили меньше), тогда как использование небольшого количества исполнителей обеспечивает ему сыгранность и единство, а значит и сильный характер. Логичным стали и пятое место для «Челси», а также шестое — для «Арсенала». В то время, как теперь уже экс-чемпион не обеспечил своего менеджера Антонио Конте более качественными новичками накануне сезона, в котором команда возвращалась в еврокубки, а сам тренер не спешил довериться тем, кто был куплен, «Канониры» Арсена Венгера закономерно дошли до того момента в своей истории, когда привычный застой последних 12 лет уже второй год кряду не может дать им место даже в топ-четверке, не говоря уже о трофеях.

Борьба за Лигу чемпионов

При этом «Синим» не хватило совсем немного, чтобы вырвать-таки путевку в главный еврокубок, с учетом того, что в конце сезона «Ливерпуль», которого серьезно истощила Лига чемпионов и тот энергозатратный футбол, который он исповедует при отсутствии качественного резерва. Тем не менее, итальянский менеджер не сумел достучаться до своих подопечных в том, как важно брать очки пусть и не в таких больших поединках, как против «МЮ» (0:2) и «Манчестер Сити» (0:1) в гостях или «Тоттенхэмом» (1:3) дома, то хотя бы против куда более простых оппонентов вроде «Борнмута» (0:3) или «Вест Хэма» (1:1) на своем же поле. Между тем, «Арсенал» еще в середине сезона дал понять, что задача бороться за возвращение в главный еврокубок ему не по плечу.

«Ливерпуль»: полный вперед! Можно ли говорить о настоящем возвращении «Красных»? Пожалуй, поучиться тому, как занять место в топ-четверке, разрываясь на несколько фронтов и не обладая длинной скамейкой, Конте может поучиться у Маурисио Почеттино. Как и «Челси», его «Тоттенхэм» также вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала, а в Кубке Англии остановился лишь за шаг до решающего поединка, но при этом стал бронзовым призером АПЛ. Более того, играй «Шпоры» собраннее во второй половине апреля — начале мая, они могли бы занять и вторую позицию, подвинув «МЮ», однако на это, судя по всему, им попросту не хватило сил и качества состава.

Чемпионская гонка

Называть ей таковой будет большим лукавством, ведь судьба чемпионского титула по сути решилась еще 10 декабря, когда «Манчестер Сити» на выезде одолел своих соседей по городу из «Юнайтед» 2:1 и тем самым укрепил и так уже достигший двузначной цифры отрыв. После этого подопечные Жозе Моуринью, страдающие от недостаточной остроты в атаке, а также внезапных помутнений в обороне, банально не могли рассчитывать на возможность догнать давящий всех на своем пути каток Пепа Гвардиолы. Не особо помогло «Красным Дьяволам» сократить до более приличной разницу в очках и подписание Алексиса Санчеса в январе — только в апреле чилийский форвард начал демонстрировать свойственную себе резкость наступательных действий.

«Манчестер Сити» заложил основы для своей династии Реакция прессы на чемпионство «Горожан» Сказать же, что «Горожане» выиграли первенство в эффектном стиле — значит, не сказать ничего. Критики их каталонского менеджера, сомневавшиеся в том, что его футбольное мировоззрение позволит ему стать лучшим на Туманном Альбионе, вынуждены признать, что сейчас игре «Сити» если есть равные, то только в отдельно взятых матчах, как это удавалось «Ливерпулю» в АПЛ и Лиге чемпионов, да и то в поединке первого круга мерсисайдцы были разбиты атакующей машиной манкунианцев. При этом Гвардиола еще сильнее поиздевался над своими критиками, выиграв чемпионство с рекордными в истории Премьер-лиги 100 очками — и все-таки его философия работает на успех, даже если для этого ее нужно слегка подкорректировать в пользу большей прямоты в атаке.