Время для очищения

Нет денег даже на зарплаты

Новый исполнительный директор «Вест Бромвича» Марк Дженкинс, который на самом деле вернулся в клуб спустя полтора года после ухода, заявил, что он в шоке от финансовой ситуации в организации. По его словам, ВБА совершает рекордные выплаты по трансферам, зарплатам и арендам игроков, но несмотря на это команда находится на последнем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Функционер признался, что когда не работал в лагере «Дроздов» и читал сообщения о том, что их финансы находятся на граничном уровне расходов, то полагал, что это связано с переговорной позицией из-за смены собственника, однако по приходу в правление должен констатировать, что это действительно так: «На зарплаты нет денег», — добавил он.

Тот самый граничный уровень расходов, о котором говорит Дженкинс, выражается в так называемом «контроле за краткосрочными тратами», который был введен АПЛ с целью разумного использования клубами средств, заработанных с прав на телетрансляции. Это означает, что участники Премьер-лиги могут увеличить свою зарплатную ведомость выше лишь определенного уровня, а именно — 7 млн фунтов в каждом сезоне, если только их собственные доходы не выросли, либо не выросла прибыл с продажи футболистов.

«Больно смотреть на такое положение вещей, и видеть, как клуб, который я и многие, многие другие люди сделали крепким представителем АПЛ, дошел до этой ситуации за год или больше с тех пор, как я ушел», — не скрывает своего сожаления функционер. Дополнительным штрихом к этой безрадостной для «Вест Бромвича» картине стало то, что в июне 2017 года доходы клуба до налогооблажения выросли с 1 млн фунтов до 39,7 млн.

ВБА пострадал из-за своей недальновидности

То, как «Дрозды» медленно, но верно падали эту финансовую пропасть, можно легко убедиться на примере трансферной политики клуба. Последним межсезоньем, который для него закончился без убытка, стало стало лето 2011 года, но и тогда он продал игроков на 2,04 миллиона евро больше, чем купил. С тех пор «Вест Бром» работал с кадрами только себе в убыток, причем он только рос, за исключением одного межсезонья, тем не менее, до 2014 года эта негативная разница между покупками и продажами футболистов была еще более-менее приемлемой, но затем значительно выросла: 2012 год — минус 1,28 млн, 2013 — минус 4,3 млн, 2014 — минус 22,58 млн, 2015 — минус 29,98 млн, 2016 — минус 10,93, 2017 — минус 51,45 млн.

Но эти показатели — еще полбеды, ведь они характерны для большинства, если не всех сегодняшних клубов английской Премьер-лиги. Проколом ВБА стало то, что стремительно возрастающие расходы на усиление состава в сравнении с доходами от продажи исполнителей в основном шли хотя и на видных, но все же зрелых или возрастных игроков, чья карьера идет по нисходящей. Так, «Вест Бромвич» подписал экс-защитников «МЮ» Джони Эванса и «Арсенала» Кирана Гиббза, бывших полузащитников «Манчестер Сити» Гарета Барри, «Тоттенхэма» Насера Шадли и ПСЖ Гжегожа Крыховяка, а также экс-нападающего «Ливерпуля» Даниэла Старриджа — трудно спорить с тем, что когда ты покидаешь такие команды ради «Вест Бромвича», то твоя карьера развивается явно не в том направлении.

«Вест Бромвич» решил повременить с увольнением Пардью «Дрозды» решили пока не увольнять главного тренера Тем не менее, с точки зрения трансферов и зарплат игроки с таким статусом обходятся дороже, чем те, кого обычно привыкли приобретать «Дрозды», поскольку их лучшие годы как правило уже позади, потому сама команда так и не получила реального усиления, что отразилось на ее результатах. Это отлично просматривается на примере Старриджа, чья одна только аренда обошлась минувшей зимой в 3,8 млн евро, но за это время он провел только 77 минут на поле и пропустит еще два матча из-за травмы — тем самым его минута пребывания в игре обходится ВБА в 50 тысяч фунтов. Поэтому не стоит удивляться словам Дженкинса о том, что «Вест Бром» остается на последнем месте, несмотря на рекордные выплаты по трансферам, зарплатам и арендам игроков.

Отдельную в роль в стремительном ухудшении экономической ситуации в клубе сыграла смена владельцев, которая случилась в сентябре 2016 года, когда китайский бизнесмен Лаи Гуочуань выкупил его у Джереми Писа. Судя по всему, новый собственник и назначенный им менеджмент захотел слишком быстрого прогресса, ведь летом 2017 года разница между расходами и доходами от трансферов составила минус 51,45 млн фунтов, что в пять раз выше, чем годом ранее, что вылилось в рекордно дорогое, но, как видим, ужасное по своим последствиям лето для «Дроздов».

ВБА ожидают непростые, но полезные времена

На фоне переживаемого кризиса как на поле, так и вне его, владелец клуба заверяет, что не откажется от своей собственности, а возвращение Дженкинса на пост исполнительного директора, вероятно, говорит как раз об этом. «Вест Бромвич» вряд ли сможет спасти этот сезон, ведь с такими выступлениями (девять поражений в девяти последних матчах) отыграть 10-очковое отставания от безопасной 17-й позиции за шесть туров до завершения сезона не представляется возможным.

АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас», «МЮ» победил «Суонси», «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» Подробности матчей 32-го тура английской Премьер-лиги Тем не менее, первый с 2009 года вылет из элиты английсокого футбола должен стать полезным для ВБА. Теперь, когда в руководстве клуба снова более сознательные и знающие самую организацию люди, его ожидают нужные изменения. Грядущим летом «Дрозды» расстанутся со всеми дорогими и возрастными исполнителями и пройдут столь важный процесс очищения, который проходили и будут проходить многие другие, казалось бы, крепкие участники Премьер-лиги: в команде появится больше своих воспитанников, а также просто перспективных исполнителей по доступной цене с приемлемыми контрактами, а новым менеджером будет уже не привыкший к роскоши АПЛ Алан Пардью, а тот, кто хорошо знает нюансы изнуряющей борьбы в Чемпионшипе.

Тем самым для «Вест Бромвича» начнется новая эра, в которую, при правильной организации дела, скорее рано, чем поздно, команда вернется в элиту английского футбола. Но это будет только в том случае, если клуб действительно спасется от банкротства и не начнет свой подъем с более низших дивизионов.