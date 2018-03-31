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    АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас», «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом»

    Подробности матчей 32-го тура английской Премьер-лиги

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    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
    twitter.com/cpfc
    31 марта и 1 апреля в английской Премьер-лиге пройдут матчи 32-го тура.

    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 1:2

    В матче 32-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1 (0:1).

    В составе победителей голы на свой счёт записали Садио Мане и Мохаммед Салах. За хозяев отличился Лука Миливоевич, который реализовал пенальти.

    «Ливерпуль» с 66 очками занимает 2-е место в чемпионате Англии. «Кристал Пэлас» располагается на 16-м месте (30 баллов).

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 32-й тур
    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 1:2 (1:0)
    Голы: Миливоевич, 13 — с пенальти (1:0). Мане, 49 (1:1). Салах, 84 (1:2). «Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Келли, ван Анхолт, Кабай (Лофтус-Чик, 73), Макартур, Миливоевич, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 88), Бентеке, Таунсенд, Заа.«Ливерпуль»: Кариус, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Милнер, Вайналдум (Лаллана, 65. Ловрен, 70), Хендерсон, Роберту Фирмину, Салах, Мане (Окслейд-Чемберлен, 64).Предупреждения: Кариус, 12. Мане, 24. Бентеке, 38. Макартур, 45.

    «Вест Хэм» — «Саутгемптон»

    Поединок состоится 31 марта, начало в 17:00 по мск

    «Брайтон» — «Лестер»

    Поединок состоится 31 марта, начало в 17:00 по мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Суонси»

    Поединок состоится 31 марта, начало в 17:00 по мск

    «Ньюкасл» — «Хаддерсфилд»

    Поединок состоится 31 марта, начало в 17:00 по мск

    «Уотфорд» — «Борнмут»

    Поединок состоится 31 марта, начало в 17:00 по мск

    «Вест Бромвич» — «Бернли»

    Поединок состоится 31 марта, начало в 17:00 по мск

    «Эвертон» — «Манчестер Сити»

    Поединок состоится 31 марта, начало в 19:30 по мск

    «Арсенал» — «Сток Сити»

    Поединок состоится 1 апреля, начало в 15:30 по мск

    «Челси» — «Тоттенхэм»

    Поединок состоится 31 марта, начало в 18:00 по мск

    Потери помешают «аристократам»«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на центральный матч 32-го тура английского чемпионата по футболу 1 апреля
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