АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас», «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом»

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» 1:2
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1 (0:1).
В составе победителей голы на свой счёт записали Садио Мане и Мохаммед Салах. За хозяев отличился Лука Миливоевич, который реализовал пенальти.
«Ливерпуль» с 66 очками занимает 2-е место в чемпионате Англии. «Кристал Пэлас» располагается на 16-м месте (30 баллов).
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 32-й тур
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 1:2 (1:0)
Голы: Миливоевич, 13 — с пенальти (1:0). Мане, 49 (1:1). Салах, 84 (1:2). «Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Келли, ван Анхолт, Кабай (Лофтус-Чик, 73), Макартур, Миливоевич, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 88), Бентеке, Таунсенд, Заа.«Ливерпуль»: Кариус, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Милнер, Вайналдум (Лаллана, 65. Ловрен, 70), Хендерсон, Роберту Фирмину, Салах, Мане (Окслейд-Чемберлен, 64).Предупреждения: Кариус, 12. Мане, 24. Бентеке, 38. Макартур, 45.
«Вест Хэм» — «Саутгемптон»
Поединок состоится 31 марта, начало в 17:00 по мск
«Брайтон» — «Лестер»
Поединок состоится 31 марта, начало в 17:00 по мск
«Манчестер Юнайтед» — «Суонси»
Поединок состоится 31 марта, начало в 17:00 по мск
«Ньюкасл» — «Хаддерсфилд»
Поединок состоится 31 марта, начало в 17:00 по мск
«Уотфорд» — «Борнмут»
Поединок состоится 31 марта, начало в 17:00 по мск
«Вест Бромвич» — «Бернли»
Поединок состоится 31 марта, начало в 17:00 по мск
«Эвертон» — «Манчестер Сити»
Поединок состоится 31 марта, начало в 19:30 по мск
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