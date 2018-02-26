«Вест Бромвич» решил повременить с увольнением Пардью

решил пока не увольнять главного тренераи он будет готовить команду к игре с, сообщает The Telegraph.

Такое решение в воскресенье приняли владелец клуба Гочуань Лай и совет директоров, обсуждая ситуацию с результатами, включая поражение от «Хаддерсфилда» со счетом 1:2 в прошлую субботу.

Пардью работает в «Вест Бромвиче» с 29 ноября 2017 года, заменив на должности Тони Пьюлиса. Под его руководством команда выиграла 1 из 14 матчей в Премьер-лиге.

«Дрозды» (20 очков) занимают последнее место в первенстве АПЛ, отставая от спасительной 17-й строчки на семь баллов.

Также отмечается, что решение отсрочить увольнение Пардью связано с отсутствие подходящих кандидатур на замену нынешнему наставнику.