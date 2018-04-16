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    «Манчестер Сити» заложил основы для своей династии

    Реакция прессы на чемпионство «Горожан»

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    «Сити» доминировали в этом сезоне АПЛ
    «Сити» доминировали в этом сезоне АПЛ
    theguardian.com
    Накануне «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии. Отмечаем самое интересное из публикаций СМИ по этому поводу.

    Новый стиль чемпионства «Сити»

    «Конечно, никто не ожидал, что "Вест Бромвич" сможет победить "МЮ" на выезде и вручить титул "Манчестер Сити", но когда это случилось, ряд фанатов "Юнайтед" пытались утешить себя тем, что их конкуренты должно быть не рады тому, что после неудачи в манкунианском дерби они лишились возможности оформить титул в домашнем матче против "Суонси" в следующем туре. Но "Горожане" уже это делали, когда вырвали золотые медали у земляков после позднего гола от Серхио Агуэро в ворот КПР в 2012 году. Они также спокойно сделали свою работу в последнем туре на своем поле, когда одолели "Вест Хэм" в 2014 году», — отмечает Дэвид Муни в материале на портале ESPN.

    «МЮ» проиграл «Вест Бромвичу» и сделал «МанСити» чемпионом Англии В матче 34-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» на выезде переиграл «Манчестер Юнайтед» «Это новый стиль завоевания чемпионского титула для большинства болельщиков "Сити". Это абсолютное доминирование, начиная с первого же тура, ведь их любимая команда значительно лучше всех остальных в английской Премьер-лиге. Никто не разочарован тем, что их коронация состоялася потому, что свой поединок проиграли "Красные Дьяволы" — это случилось потому, что "Горожане" были великолепны».

    Де Брейне — сердце успеха «Сити»

    «От обороны и до атаки — вся атакующая игра манкунианцев строится через Кевина де Брейне: он задает темп, открывает быстрейшую дорогу к чужим воротам и выбирает передачи соответствующим образом. Хотя стартовая позиция бельгийца глубже, ему позволено доминировать в центре поля и быть мотором коллектива, ведь в этом сезоне он совершил 1,179 тысячи передачи в последнюю треть поля, что на 158 раз больше, чем кто-либо в АПЛ, а согласно Opta, хавбек был вовлечен в наибольшее количество комбинации, которые приводили к ударам в створ. Этот полузащитник — архитектор "Сити", человек, находящийся в центре все перепасовок, и его видение поля, а также креативность, позволяют нападающим эффективно атаковать чужие владения: Агуэро, Рахим Стерлинг, Лерой Сане и Габриэл Жезуш забили 57 голов на троих в одной только Премьер-лиге, в то время, как де Брейне отметился большим числом ассистов (15) и созданных шансов (103), чем кто-либо в первенстве, хотя на этом его влияние не ограничивается», — пишет Ник Райт в материале Sky Sports.

    «Манчестер Сити» вернулся и сделал шаг к титулу Обзор британских СМИ после важнейшей победы «Манчестер Сити» над «Тоттенхэмом» «Бельгиец демонстрирует выносливость, которая позволяет ему проявлять свою техническую и ментальную силу, и он выходил в основе во всех, кроме одного, 33 матчах своего клуба в АПЛ, где только один полевой игрок, Николас Отаменди, сыграл больше минут, при том, что его новая роль — хавбек от штрафной до штрафной — пожалуй, наиболее требовательная с точки зрения физики позиция. Чрезвычайная результативность Мохамеда Салаха значит, что теперь он фаворит букмекеров на завоевание награды лучшему игроку года, но де Брейне был бы более заслуженным победителем, поскольку он — сердце команды, которая может закончить сезон с наибольшим количеством очков и голов в истории лиги, в чем его ключевая заслуга».

    Серьезный вопрос для «Сити»

    «Лучшие команды совмещают в себе восхищение и эстетическое удовольствие с эффективностью, а те, кто находится на вершине пантеона объединяют в себе как зрелищную игру и стабильность, так и способность побеждать в сложных обстоятельствах. Манкунианцы, пожалуй, были слишком хороши в этом сезоне. Они выиграли титул с такой легкостью, что трудно указать хоть на одну определяющую игру, когда они были доведены до предела и нашли в себе внутреннюю силу, чтобы победить вопреки неудачно складывающейся ситуации», — рассуждает в материале The Guardian Джонатан Уилсон.

    «У "Горожан" есть слабость, и то, что единственным, кто по-настоящему может ею воспользоваться является "Ливерпуль", который недостаточно извлек на свою пользу такое положение вещей в АПЛ, не преуменьшает данный недостаток коллектива, особенно когда это столь характерно для команд Пепа Гвардиолы. Когда та не могла контролировать владением мячом, их проблемой становилась уязвимость в обороне, что вызывает серьезные вопросы. Насколько великой может быть команда, если она, несмотря на всю свою эстетическую привлекательность, легкость в завоевании чемпионства, не способна сопротивляться и терпеть в тех матчах, которые складываются не в ее пользу?»

    Гвардиола — первый испанский тренер, выигравший чемпионат Англии Главный тренер «Манчестер Сити» стал первым испанским тренером в истории английской премьер-лиги, который смог привести свою команду к чемпионству

    Гвардиола настроен построить династию

    «Когда Гвардиола говорит о том, что "Сити" — это новый клуб, если говорить о еврокубках, то он имеет в виду именно это: выиграв трофеи с традиционными грандами, он хочет побеждать во главе чего-то свежего, другого, где он может оставить свое наследие и стать отцом-основателем новой династии и суперсилы... Каталонец обращается со всем детально — от длины травы на газоне, до веса своих подопечных и того, какие у них отношения внутри коллектива, и это для него не просто работа, а образ жизни. Возьмем для примера то, что он мало ест в день матчей и находится в постоянном контакте после игр, демонстрируя фотографическую память инцидентов на поле, а также двигается по пресс-комнате и разговаривает со всеми, кто его слушает — не удивительно, что в прошлом он перегорал в других клубах», — отмечает Джейсон Бёрт на страницах The Telegraph.

    «Согласно источникам, Гвардиола оценил то, как зрело руководство "Горожан" отнеслось к неудаче в Лиге чемпионов, где он нацеливался на полуфинал в этом сезоне после вылета в 1/8-й прошлого. Выступить лучше и, очевидно, выиграть этот турнир — становится важной целью, которая будет заставлять его оставаться в "Сити" как можно дольше. Фундамент заложен — теперь важно то, насколько высокое здание на нем построит каталонский менеджер».

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