ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Манчестер Сити» вернулся и сделал шаг к титулу

    Обзор британских СМИ после важнейшей победы «Манчестер Сити» над «Тоттенхэмом»

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Тоттенхэм Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Венсан Компани
    Венсан Компани
    twitter.com/mancity
    Онлайн: Закрытие трансферного окна. Зима 2018Завершен
    «Манчестер Сити» сделал еще один шаг к чемпионскому титулу. В 34-м туре АПЛ на «Уэмбли» подопечные Пепа Гвардиолы обыграли «Тоттенхэм». Победу «горожанам» принесли голы Габриэла Жезуса, Илкая Гюндогана (с ошибочно назначенного пенальти), а также Рахима Стерлинга. У «шпор» отличился Кристиан Эриксен.

    «Ман Сити» ответил сомневавшимся

    «Команда Пепа Гвардиолы показала чемпионскую игру, предоставив на "Уэмбли" великолепный ответ всем тем, кто в них сомневался. Казалось, что весь английский футбол в последние семь дней задержал дыхание, гадая, ускользает ли от Пепа Гвардиолы титул чемпиона Премьер-лиги.

    Фаны "МЮ" уже начали верить, что в воздухе запахло жареным, и лихорадочно следили за результатом, думая, что поражение от "шпор" приведет к краху. Ответ был великолепен. И теперь "Ман Сити" всего лишь в трех очках от титула. Они могут завоевать его даже, если "Ман Юнайтед" уступит дома "Вест Бромвичу" в воскресенье или потеряет очки в матче против "Борнмута" в середине недели.

    Футбольные боги, казалось, покинули "горожан" в последние десять дней — им досталось от судейских решений, они били в каркас ворот, а удача отвернулась от них. Но старая поговорка о качелях и каруселях сработала для них в Лондоне», — пишет Manchester Evening News.

    Более важный матч для «Сити»

    «Почеттино уже доказывал, что является мастером в вопросах споров с куда более богатыми клубами, особенно на своем поле. Именно поэтому было столь удивительно видеть, как "Манчестер Сити" доминирует в этой встрече так, как они делали это в первом тайме. Большой вопрос для "шпор" — смогут ли они избежать той же проблемы в матче против "Манчестер Юнайтед" в субботу.

    Эта игра имела большое значение для сезона "Ман Сити", и маленькое — для "шпор". Даже после поражения они все равно в семи очках впереди "Челси", и будет очень странно, если они не смогут финишировать в четверке в этом сезоне и благодаря реформе УЕФА напрямую отправиться в Лигу чемпионов», — отмечает The Independent.

    «Ман Сити» вновь сам определяет свою судьбу

    «Наконец-то "Манчестер Сити" выглядит как команда, которая сама определяет свою судьбу. Конечно, они никогда не теряли из виду приз, за который ведут борьбу, а их соперники были столько далеко, что никакое количество осечек не могло бы помешать им добраться до финиша победителями.

    Однако на короткий период "Сити" стал выглядеть невероятно уязвимым. Три последовательных поражения на самом важном отрезке сезона поставили точку разговорам о том, что их футбол — величайший.

    В матче против "Тоттенхэма" "Манчестер Сити" вернул былую форму, вернулся к своей норме для этого сезона. Теперь нет никаких сомнений в лучшем окончании сезона», — подчеркивает Daily Mail.

    «Шпоры» должны были заканчивать в меньшинстве

    «В первом тайме "Тоттенхэм" мог получить пару красных карточек. И Уго Льорису, и Бену Дэвису, возможно, посчастливилось остаться на поле в первой тайме.

    Валлиец Дэвис должен был почти наверняка увидеть красный цвет после своей атаки на Венсана Компани. А Льорис срубил Рахима Стерлинга и заработал пенальти, хотя контакт и был до штрафной», — подчеркивает The Mirror.

    Компани — как квотербек

    «Первый гол "Ман СИти" пришел не от Кевина Де Брюйне или Илкая Гюндогана, которые являются первыми опциями для того, чтобы вскрыть оборону "шпор" — а от неожиданного ассистента. Компани снабдил мячом Жезуса, после чего тот переиграл Льориса.

    Бельгиец — безоговорочно является легендой "Сити", и, если ему удается избежать травм, которые преследовали его в последние сезоны, он все еще может многое предложить команде как на поле, так и за его пределами. Но в защите, возможно, все же немного больше, чем в атаке», — также отмечает The Mirror.

    День Стерлинга и не день Кейна

    «Как же он в этом нуждался. Стерлинг вколотил мяч в сетку за 20 минут до окончания матча и установил на табло счет 1:3.

    После ужасной игры против "Манчестер Юнайтед" неделю назад и его неспособности повлиять на результат четвертьфинала ЛЧ, люди могли начать беспокоиться о Стерлинге. Было ясно, что Гвардиола ценит его, но у каталонского тренера есть много опций в атаке, и Стерлинг должен производить впечатление, чтобы оправдать выбор тренера.

    На ранней стадии матча не было похоже, что это произойдет. Стерлинг сделал несколько неплохих рывков (и заработал пенальти), но не мог нанести убийственный удар. Но в конце концов ему удалось это сделать. Этот гол стал для него 17-м в этом сезоне в АПЛ (только Агуэро, Кейн и Салах забили больше). Он оправдал веру тренера. Как сказал Гвардиола после матча, когда Стерлинг разберется с тем, чтобы забивать голы с постоянством, он будет одним из лучших в мире.

    Что касается Кейна, то он не слишком беспокоился, чтобы оказаться на голевых позициях в этом матче. Англичанин испытывал трудности на поле при ограниченной помощи от партнеров. Частично это связано с тем, что он форсировал свое возвращение на поле, не будучи готовым на 100%.

    Стоит ли подчеркивать, что в двух матчах против "Ман Сити" и "Ман Юнайтед" Кейн не сумел отличиться и выглядел довольно скверно?», — подчеркивает Squawka.

    Продлит ли «Тоттенхэм» на «Энфилде» свою беспроигрышную серию?«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 4 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 6-12 февраля
  • Кому нужен голкипер «МЮ», за кем следит «МанСити», куда отправится хавбек «Зенита» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «МЮ» застрял в проблемах полузащиты и обороны
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «МЮ»
    •
  • 11/02
    • «Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном»
  • 11/02
    • «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» на выезде
  • 11/02
    • «Хаддерсфилд» прервал серию неудач, разгромив «Борнмут»
  • 11/02
    • Моуринью: Хочу выиграть приз за примерное поведение у бровки
  • 10/02
    • «МанСити» разгромил «Лестер», Агуэро оформил покер
  • 10/02
    • Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Арсеналом»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • «Локомотив» испортил юбилей «Динамо»
  • Реакция прессы на разгром бело-голубых в столичном дерби
    •
  • Работа в «Баварии» уже не так привлекательна?
  • Реакция прессы на назначение Нико Ковача наставником «Баварии»
    •
  • Хромая на одну ногу
  • Реакция СМИ на жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов
    •
  • Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»
  • Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы
    •
  • Смазанная концовка удивительного матча
  • Спортивные СМИ продолжают обсуждать скандальный четвертьфинал ЛЧ между «Реалом» и «Ювенсусом»
    •
  • Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип
  • Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Где искать смысл игры?
  • «ПСЖ» — «Монако». Прогноз и ставки на матч 33-го тура французского первенства по футболу 15 апреля
  • 1,79
    •
  • Зидан и «база»
  • «Малага» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу 15 апреля
  • 2,25
    •
    Футбол. Главное
  • «Локомотив» испортил юбилей «Динамо»
  • Реакция прессы на разгром бело-голубых в столичном дерби
    •
  • Работа в «Баварии» уже не так привлекательна?
  • Реакция прессы на назначение Нико Ковача наставником «Баварии»
    •
  • Примера. «Барселона» одолела «Валенсию», «Реал» в гостях у «Малаги»
  • Обзор матчей 32-го тура испанской Примеры
    •
  • 12:15
    • РФС даст оценку работе арбитра Чистякова
  • 10:37
    • Судья матча «Реал» — «Ювентус» и его жена получают смертельные угрозы
  • 13:12
    • Петкович и Ханни выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»
  • 09:17
    • «Зенит» установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон
  • 09:05
    • Ибрагимович принес «Гэлакси» победу над «Чикаго Файр»
  • 23:51
    • «МанСити» на выезде обыграл «Тоттенхэм»
  • 23:36
    • «Аталанта» разошлась миром с «Интером»
  • 23:14
    • «Вулверхэмптон» досрочно вышел в Премьер-лигу
  • 23:01
    • Хусаинов: Желтая Смолову? Похоже на заказ
  • 22:00
    • «Бавария» забила пять мячей менхенгладбахской «Боруссии»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус