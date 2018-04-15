Гвардиола — первый испанский тренер, выигравший чемпионат Англии

Ранее лигу брали тренеры из Англии, Ирландии, Италии, Франции, Португалии, Шотландии и Чили.
47-летний каталонский специалист в седьмой раз стал чемпионом за девять сезонов тренерской карьеры. Вместе с клубом в этом году он также выиграл Кубок Англии.
Гвардиола до этого трижды был чемпионом с «Барселоной» и трижды с «Баварией». Всего он выиграл 23 трофея.
Напомним, что 15 апреля «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вест Бромвич» (0:1), чем обеспечил досрочную победу «МанСити» в турнире.
«Сити» на первой строчке в зачете Английской премьер-лиги стал недосягаем для соперников еще за пять туров до конца чемпионата.
Таким образом, «горожане» повторили рекорд АПЛ, установленный «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2000/01.
После 33 матчей «Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 87 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на второй позиции, заработав 71 очко.
Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016 года.
Pep Guardiola adds another trophy to his collection. pic.twitter.com/dS8KtN5eSi— ESPN FC (@ESPNFC) 15 апреля 2018 г.