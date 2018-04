Гвардиола — первый испанский тренер, выигравший чемпионат Англии

Главный тренер «Манчестер Сити»стал первым испанским тренером в истории английской премьер-лиги, который смог привести свою команду к чемпионству.

Ранее лигу брали тренеры из Англии, Ирландии, Италии, Франции, Португалии, Шотландии и Чили.

47-летний каталонский специалист в седьмой раз стал чемпионом за девять сезонов тренерской карьеры. Вместе с клубом в этом году он также выиграл Кубок Англии.

Гвардиола до этого трижды был чемпионом с «Барселоной» и трижды с «Баварией». Всего он выиграл 23 трофея.

Напомним, что 15 апреля «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вест Бромвич» (0:1), чем обеспечил досрочную победу «МанСити» в турнире.

«Сити» на первой строчке в зачете Английской премьер-лиги стал недосягаем для соперников еще за пять туров до конца чемпионата.

Таким образом, «горожане» повторили рекорд АПЛ, установленный «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2000/01.

После 33 матчей «Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 87 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на второй позиции, заработав 71 очко.

Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016 года.

Pep Guardiola adds another trophy to his collection. pic.twitter.com/dS8KtN5eSi