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    Гвардиола — первый испанский тренер, выигравший чемпионат Англии

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    Хосеп Гвардиола
    На фото:Хосеп Гвардиола
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал первым испанским тренером в истории английской премьер-лиги, который смог привести свою команду к чемпионству.

    Ранее лигу брали тренеры из Англии, Ирландии, Италии, Франции, Португалии, Шотландии и Чили.

    47-летний каталонский специалист в седьмой раз стал чемпионом за девять сезонов тренерской карьеры. Вместе с клубом в этом году он также выиграл Кубок Англии.

    Гвардиола до этого трижды был чемпионом с «Барселоной» и трижды с «Баварией». Всего он выиграл 23 трофея.

    Напомним, что 15 апреля «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вест Бромвич» (0:1), чем обеспечил досрочную победу «МанСити» в турнире.

    «Сити» на первой строчке в зачете Английской премьер-лиги стал недосягаем для соперников еще за пять туров до конца чемпионата.

    Таким образом, «горожане» повторили рекорд АПЛ, установленный «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2000/01.

    После 33 матчей «Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 87 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на второй позиции, заработав 71 очко.

    Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016 года.


    Хоть основа, хоть замена – будет «двушка» непременно«Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английской Премьер-лиги 15 апреля
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