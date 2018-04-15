«МЮ» проиграл «Вест Бромвичу» и сделал «МанСити» чемпионом Англии

В составе «дроздов» гол забил нападающий Джей Родригес. На 73-й минуте Доусон выиграл верховую борьбу за подачу с углового, заставив Матича отбить мяч параллельно вратарской, куда вовремя забежал Родригес, расстреляв ворота ударом головой.
«Манчестер Юнайтед», в активе которого 71 очко, за 5 туров до конца национального первенства отстает от лидера «Манчестер Сити» на 16 очков.
Таким образом, «горожане» досрочно выиграли Английскую Премьер-лигу.
Чемпионат Англии. 34-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич» — 0:1 (0:0)
Гол: Родригес, 73 (0:1).«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг (Рэшфорд, 75), Мата, Эррера (Лингард, 46), Погба (Марсьяль, 58), Матич, Санчес, Лукаку.«Вест Бромвич»: Фостер, Гиббс, Ньом, Доусон, Хегази, Брант (Якоб, 90+4), Ливермор, Родригес, Рондон (Старридж, 85), Филлипс (Крыховяк, 77), Макклин.Предупреждения: Погба, 29. Ньом, 77.