«МЮ» проиграл «Вест Бромвичу» и сделал «МанСити» чемпионом Англии

«Манчестер Юнайтед» , в активе которого 71 очко, за 5 туров до конца национального первенства отстает от лидера «Манчестер Сити» на 16 очков.

В составе «дроздов» гол забил нападающий Джей Родригес . На 73-й минуте Доусон выиграл верховую борьбу за подачу с углового, заставив Матича отбить мяч параллельно вратарской, куда вовремя забежал Родригес, расстреляв ворота ударом головой.

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