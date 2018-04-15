ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «МЮ» проиграл «Вест Бромвичу» и сделал «МанСити» чемпионом Англии

    Манчестер Юнайтед Вест Бромвич Манчестер Сити
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 34-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» одержал гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

    В составе «дроздов» гол забил нападающий Джей Родригес. На 73-й минуте Доусон выиграл верховую борьбу за подачу с углового, заставив Матича отбить мяч параллельно вратарской, куда вовремя забежал Родригес, расстреляв ворота ударом головой.

    «Манчестер Юнайтед», в активе которого 71 очко, за 5 туров до конца национального первенства отстает от лидера «Манчестер Сити» на 16 очков.

    Таким образом, «горожане» досрочно выиграли Английскую Премьер-лигу.

    Чемпионат Англии. 34-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич» — 0:1 (0:0)
    Гол: Родригес, 73 (0:1).«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг (Рэшфорд, 75), Мата, Эррера (Лингард, 46), Погба (Марсьяль, 58), Матич, Санчес, Лукаку.«Вест Бромвич»: Фостер, Гиббс, Ньом, Доусон, Хегази, Брант (Якоб, 90+4), Ливермор, Родригес, Рондон (Старридж, 85), Филлипс (Крыховяк, 77), Макклин.Предупреждения: Погба, 29. Ньом, 77.
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • АПЛ. «МанСити» — чемпион, «МЮ» уступил «ВестБрому», «Ливерпуль» разгромил «Борнмут»
  • Подробности матчей 34-го тура английской Премьер-лиги
    •
  • Моуринью и Погба отложили триумф «Сити»
  • Реакция СМИ на героический камбэк «МЮ» в манчестерском дерби
    •
  • 13/04
    • Салах в рекордный третий раз за сезон стал лучшим игроком месяца в АПЛ
  • 07/04
    • «МЮ» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»
  • 06/04
    • Гвардиола: Райола предлагал нам Погба и Мхитаряна
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мира
    Подробный разбор
  • «Локомотив» испортил юбилей «Динамо»
  • Реакция прессы на разгром бело-голубых в столичном дерби
    •
  • Работа в «Баварии» уже не так привлекательна?
  • Реакция прессы на назначение Нико Ковача наставником «Баварии»
    •
  • Хромая на одну ногу
  • Реакция СМИ на жеребьевку полуфинальной стадии Лиги чемпионов
    •
  • Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»
  • Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы
    •
  • Смазанная концовка удивительного матча
  • Спортивные СМИ продолжают обсуждать скандальный четвертьфинал ЛЧ между «Реалом» и «Ювенсусом»
    •
  • Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип
  • Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Одержит ли «Сан-Хосе» третью победу над «Анахаймом»?
  • «Сан-Хосе» — «Анахайм». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 17 апреля
  • 1,70
    •
  • «Колорадо» и «Нэшвилл» могут снова сыграть результативно
  • «Колорадо» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 17 апреля
  • 2,51
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 20:21
    • «Кубань» дома обыграла «Ротор»
  • 20:10
    • «Марсель» вырвал победу у «Труа»
  • АПЛ. «МанСити» — чемпион, «МЮ» уступил «ВестБрому», «Ливерпуль» разгромил «Борнмут»
  • Подробности матчей 34-го тура английской Премьер-лиги
    • 20:01
  • Примера. «Барса» одолела «Валенсию», «Атлетико» разгромил «Леванте», «Реал» в гостях у «Малаги»
  • Обзор матчей 32-го тура испанской Примеры
    • 19:31
  • 19:11
    • «Атлетико» одержал крупную победу над «Леванте»
  • 19:00
    • Семак: Должны были решать исход матча с ЦСКА раньше
  • 18:56
    • Гончаренко: Нам не хватило сил в концовке
  • 18:41
    • Коноплянка и Налдо принесли «Шальке» победу над «Боруссией»
  • 18:39
    • «Бордо» на выезде обыграл «Монпелье»
  • РФПЛ. Победы «Локо» и «Зенита», «Спартак» уступил «Уралу», ЦСКА не справился с «Уфой»
  • Обзор матчей 26-го тура российской Премьер-лиги
    • 18:37
  • 18:26
    • ЦСКА не справился с «Уфой»
  • 18:21
    • «Ростов» — «СКА-Хабаровск»: известны стартовые составы команд
  • 18:15
    • «Тамбов» одержал победу над «Волгарем»
  • 18:08
    • «Милан» и «Наполи» голов не забили
  • 17:42
    • «Арсенал» уступил «Ньюкаслу»
  • 17:25
    • Каррера: «Спартак» продолжает чемпионскую гонку
  • 17:12
    • У Лунева диагностировали травму мышцы бедра
  • 17:03
    • РФС: У «Спартака» нет шансов опротестовать результат матча с «Уралом» из-за Егорычева
  • 16:47
    • ФНЛ: «Крылья Советов» обыграли «Енисей», «Оренбург» потерял очки в Ярославле
  • 16:28
    • «Фиорентина» не сумела обыграть СПАЛ
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус