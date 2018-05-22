Капремонт Гончаренко. Кто покинет ЦСКА вслед за Вернблумом?

Гончаренко – лучший: 4 подтверждения Второе место его команды не случайно
Кто же еще, по словам специалиста, может сойти с дистанции? ЦСКА и вправду слишком долго откладывал капремонт, а сейчас ситуация усугубляется еще и тем, что сразу у пяти «армейцев» истекают контракты, а звездочку и одного из лидеров команды Александра Головина настойчиво сватают в Европу.
Георгий Щенников, Кирилл Набабкин
Соглашение 27-летнего воспитанника ЦСКА, зарабатывающего, по данным СМИ, около 1,5 миллионов евро за сезон, заканчивается в июне. Но представить, что должно случиться, чтобы Георгий покинул родной клуб, решительным образом не получается. Щенников числится в списке потенциальных потерь лишь формально. Уверены, что в ближайшее время (дедлайн — конец мая, утверждают источники в столичном клубе) стороны объявят о продолжении сотрудничества.
Схожая ситуация и у Кирилла Набабкина, соглашение которого истекает через год — летом 2019-го. Клуб и начинавший в «Москве» защитник ведут переговоры, поскольку заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Более того, российские СМИ уверяют, что стороны уже согласовали новый договор.
Сергей Игнашевич
А вот здесь все сложнее. С одной стороны — о завершении карьеры Игнашевича заговорил Евгений Гинер, который слов на ветер не бросает. С другой — Сергей отправился на ЧМ, где, скорее всего, будет основным. По словам врача национальной команды, 38-летний ветеран, который совсем скоро стукнет 39, находится в отличной форме, и поблажек ему никто не делает. Так стоит ли Гончаренко отпускать такого футболиста?
Да, Игнашевич, может, устал от монотонных сборов и тренировок с ребятами, которые годятся ему в сыновья. Но ради Лиги чемпионов, возможно, еще передумает.
Алексей и Василий Березуцкие
Братья пришли в ЦСКА раздельно – Алексей чуть пораньше, Василий попозже – но уйдут, по всей видимости, вместе. Вопрос — когда они объявят об этом решении. В середине мая генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб и братья обсудят дальнейшие планы через «неделю-две», отметив, что «армейцы» готовы сохранить Березуцких и в качестве тренеров. «Но пока речь идет только о качестве футболистов», — резюмировал функционер.
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…Эпоха беспрецедентной кадровой стабильности все же уходит. А ведь есть еще Васин и Кучаев, которые из-за серьезных травм пропустят старт нового сезона. Очевидно, что «армейцам» необходимо по возможности сохранить ветеранов и влить «свежую кровь».
По словам Бабаева, у клуба есть план на тот случай, если с Березуцкими договориться не получится. Наверное, имеется в виду собственный резерв – молодежь, которая в последние годы и так здорово подпитывает основу. Но кто? Станисавлевич, Маклаков или Леонов, которых к основе не подводят? Судя по всему, речь о Чернове, который вернется из очередной аренды и, хочется верить, все-таки получит шанс. И скрытых резервах вроде Фернандеса и Набабкина, которые также способны сыграть в центре. Но кто в таком случае «закроет» фланги?
Бибрас Натхо
Остальные линии в ЦСКА пострадают меньше. Ушел Вернблум? Не беда, Бистрович в опорной зоне уже закончил ремонт. Дзагоев, Гордюшенко и 19-летний Хосонов тоже на месте. Из аренды вернутся Ткачев и Макаров. Ну и Головин пока еще не уехал. С Александром ситуация предельно ясна — поступит адекватное (в том числе экономически) предложение из-за рубежа, и он уедет. Нет – останется.
А вот Бибрас Натхо, скорее всего, все-таки покинет Москву. Израильтянин, кажется, просто устал. Гончаренко вернул ему ощущение нужности коллективу и сопричастности успехам, но в 30 лет Бибрасу все еще хочется играть. Попробовать себя в Европе. И возраст оставляет минимум времени для раздумий. ЦСКА, впрочем, не стоит уж сильно горевать — скорость и КПЛ Натхо упали, а прогресс Бистровича дал понять, что в центре поля на ближайшие пару лет все зацементировано.
Ахмед Муса
Последняя потеря — Ахмед Муса, который был арендовал у «Лестера» лишь до конца сезона и без опции выкупа.
Нападающий, значительно прибавивший после мини-конфликта с Гончаренко и замены в игре с «Динамо», недавно послал многозначительный «месседж» «армейцам» и «лисам» — мол, лучше играть в ЦСКА, чем протирать штаны на островах. Если стороны правильно истолкуют намек, московская гастроль Мусы может продлиться.
Но даже если африканец уйдет, за будущее не страшно — есть Чалов, есть Жамалетдинов, могут появиться 27-летний футболист «Вест Хэма» и сборной Уругвая Абель Эрнандес, который в июле станет свободным агентом, и Марио Балотелли. Хотя информация о последнем, появившаяся в Tuttosport, больше похожа на чью-то выдумку.
Понятно, что ЦСКА лишится своей мощи и станет чуточку (или больше) слабее. Но не провалится в пропасть — адаптивность к различного рода условиям у этих парней в генах.