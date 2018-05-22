Капремонт Гончаренко. Кто покинет ЦСКА вслед за Вернблумом?

Команда Виктора Гончаренко, чудом завоевавшая прямую путевку в Лигу чемпионов и благодаря этому продлившая себе отпуск, уже рассталась с двумя легионерами — столицу покинули Понтус Вернблум, который уже вернулся в Швецию и рассматривает предложения их Греции (говорят о ПАОКе), и Георги Миланов. На очереди — ряд ветеранов, включая братьев Березуцких и, возможно, Игоря Игнашевича. «Тот костяк, который был на протяжении долгих лет, постепенно сходит с дистанции. Миланов тоже уходит, с остальными игроками продолжаем переговоры. Посмотрим, к чему это приведет. Нам в любом случае нужно обновление, свежие игроки. Есть варианты, мы не сидим сложа руки. Мы вышли в Лигу чемпионов, это большое подспорье для приглашения игроков», — заявил Гончаренко после победы над «Анжи» (2:1) в 30-м туре чемпионата России.

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Кто же еще, по словам специалиста, может сойти с дистанции? ЦСКА и вправду слишком долго откладывал капремонт, а сейчас ситуация усугубляется еще и тем, что сразу у пяти «армейцев» истекают контракты, а звездочку и одного из лидеров команды Александра Головина настойчиво сватают в Европу.

Георгий Щенников, Кирилл Набабкин

Соглашение 27-летнего воспитанника ЦСКА, зарабатывающего, по данным СМИ, около 1,5 миллионов евро за сезон, заканчивается в июне. Но представить, что должно случиться, чтобы Георгий покинул родной клуб, решительным образом не получается. Щенников числится в списке потенциальных потерь лишь формально. Уверены, что в ближайшее время (дедлайн — конец мая, утверждают источники в столичном клубе) стороны объявят о продолжении сотрудничества.

Схожая ситуация и у Кирилла Набабкина, соглашение которого истекает через год — летом 2019-го. Клуб и начинавший в «Москве» защитник ведут переговоры, поскольку заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Более того, российские СМИ уверяют, что стороны уже согласовали новый договор.

Арсен Минасов Агент Кирилла Набабкина Ведутся переговоры, в любой момент стороны могут подписать контракт. Кирилл и ЦСКА заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве.

Сергей Игнашевич

А вот здесь все сложнее. С одной стороны — о завершении карьеры Игнашевича заговорил Евгений Гинер, который слов на ветер не бросает. С другой — Сергей отправился на ЧМ, где, скорее всего, будет основным. По словам врача национальной команды, 38-летний ветеран, который совсем скоро стукнет 39, находится в отличной форме, и поблажек ему никто не делает. Так стоит ли Гончаренко отпускать такого футболиста?

Да, Игнашевич, может, устал от монотонных сборов и тренировок с ребятами, которые годятся ему в сыновья. Но ради Лиги чемпионов, возможно, еще передумает.

Сергей Игнашевич Защитник ЦСКА Пока не могу ответить на этот вопрос, продолжу ли карьеру после чемпионата мира. Поскольку клуб не афиширует наши с ними разговоры на эту тему, я считаю, что пока не могу высказываться. Думаю, что через неделю после моего возвращения из сборной вопрос будет решен.

Алексей и Василий Березуцкие

Братья пришли в ЦСКА раздельно – Алексей чуть пораньше, Василий попозже – но уйдут, по всей видимости, вместе. Вопрос — когда они объявят об этом решении. В середине мая генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб и братья обсудят дальнейшие планы через «неделю-две», отметив, что «армейцы» готовы сохранить Березуцких и в качестве тренеров. «Но пока речь идет только о качестве футболистов», — резюмировал функционер.

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…Эпоха беспрецедентной кадровой стабильности все же уходит. А ведь есть еще Васин и Кучаев, которые из-за серьезных травм пропустят старт нового сезона. Очевидно, что «армейцам» необходимо по возможности сохранить ветеранов и влить «свежую кровь».

По словам Бабаева, у клуба есть план на тот случай, если с Березуцкими договориться не получится. Наверное, имеется в виду собственный резерв – молодежь, которая в последние годы и так здорово подпитывает основу. Но кто? Станисавлевич, Маклаков или Леонов, которых к основе не подводят? Судя по всему, речь о Чернове, который вернется из очередной аренды и, хочется верить, все-таки получит шанс. И скрытых резервах вроде Фернандеса и Набабкина, которые также способны сыграть в центре. Но кто в таком случае «закроет» фланги?

Роман Бабаев Генеральный директор ЦСКА Мы хотели бы, чтобы они были с нами еще сезон, но нельзя не учитывать их позицию. Пока что договорились с ними пообщаться позже, через неделю-две.

Бибрас Натхо

Остальные линии в ЦСКА пострадают меньше. Ушел Вернблум? Не беда, Бистрович в опорной зоне уже закончил ремонт. Дзагоев, Гордюшенко и 19-летний Хосонов тоже на месте. Из аренды вернутся Ткачев и Макаров. Ну и Головин пока еще не уехал. С Александром ситуация предельно ясна — поступит адекватное (в том числе экономически) предложение из-за рубежа, и он уедет. Нет – останется.

А вот Бибрас Натхо, скорее всего, все-таки покинет Москву. Израильтянин, кажется, просто устал. Гончаренко вернул ему ощущение нужности коллективу и сопричастности успехам, но в 30 лет Бибрасу все еще хочется играть. Попробовать себя в Европе. И возраст оставляет минимум времени для раздумий. ЦСКА, впрочем, не стоит уж сильно горевать — скорость и КПЛ Натхо упали, а прогресс Бистровича дал понять, что в центре поля на ближайшие пару лет все зацементировано.

Роман Бабаев Генеральный директор ЦСКА Мы еще не поставили точку в переговорах с Бибрасом, но в ближайшее время, до окончания сезона, этот вопрос так или иначе будет решен. Мы надеемся, что он решится положительно, потому что у большой группы игроков истекают контракты. Понятно, желание есть, есть определенные нюансы, но это переговорный процесс, так что все нормально: к ребятам никаких претензий нет, их позиции тоже понятны. Надеюсь, мы найдем компромисс.

Ахмед Муса

Последняя потеря — Ахмед Муса, который был арендовал у «Лестера» лишь до конца сезона и без опции выкупа.

Нападающий, значительно прибавивший после мини-конфликта с Гончаренко и замены в игре с «Динамо», недавно послал многозначительный «месседж» «армейцам» и «лисам» — мол, лучше играть в ЦСКА, чем протирать штаны на островах. Если стороны правильно истолкуют намек, московская гастроль Мусы может продлиться.

Но даже если африканец уйдет, за будущее не страшно — есть Чалов, есть Жамалетдинов, могут появиться 27-летний футболист «Вест Хэма» и сборной Уругвая Абель Эрнандес, который в июле станет свободным агентом, и Марио Балотелли. Хотя информация о последнем, появившаяся в Tuttosport, больше похожа на чью-то выдумку.

Роман Бабаев Генеральный директор ЦСКА На данный момент аренда заканчивается, но отказываться от такого сценария я бы не стал. Многое зависит от «Лестера». Думаю, Ахмед хотел бы продолжить выступать за нас. У него тут все получается, он забивает. ЦСКА попробует зацепиться за возможность оставить Мусу.

Перестройка в ЦСКА точно не пройдет бесследно. Однако масштаб ремонта прямо сейчас оценить сложно — пока «армейцы» расстались с двумя игроками. Мы не знаем, кто уйдет, а кто останется.

Понятно, что ЦСКА лишится своей мощи и станет чуточку (или больше) слабее. Но не провалится в пропасть — адаптивность к различного рода условиям у этих парней в генах.