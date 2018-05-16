Гончаренко – лучший: 4 подтверждения

В прошлом сезоне награду лучшему тренеру предсказуемо выиграл. Его «Спартак» тогда стал чемпионом российской Премьер-лиги. В этом году наставник москвичей «отдал» тренерское первенство, назвав его лучшим.

На улице ЦСКА заслуженный праздник Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы Мы готовы немного оспорить мнение предводителя «Спартака». По нашему скромному мнению, звание лучшего тренера РФПЛ этого сезона должно принадлежать Виктору Гончаренко. И вот почему.

Соотношение состав-стабильность

Игорь Акинфеев Фото: rfpl.org

по ходу сезона регулярно возникали проблемы с составом. Виктору Михайловичу приходилось неоднократно менять план действий, чтобы подстроить схему под имеющихся игроков.

Ему нужно было обходится без главного креативщика Алана Дзагоева, который пропустил месяц, и лучшего защитника Виктора Васина, который «порвал кресты» еще в середине февраля. Нельзя забывать о цикличных вылетах Фернандеса и Щенникова, которые пропустили больше 50-ти дней на двоих.

При этом показатели ЦСКА оставались всегда на идентичном уровне, что свидетельствует о наличии системы игры. Например, разница голов по таймам примерно равна. В первых половинах матчей удалось добиться соотношения в +15, а во вторых – в +11.

Сравните с тем же «Спартаком»: +15 в первых таймах и всего +4 – во вторых. Даже чемпион России «Локомотив» зачастую проваливал одну из 45-минуток (+5 и +15).

Соотношение состав-атака

Несмотря на кадровую ситуацию, Гончаренко не поставил скучный результат во главу угла. Для него очень важным компонентом была сама игра его подопечных.

Пусть ЦСКА не стал лучшим клубом в каком-то одном атакующем компоненте, но во всех он на лидирующих позициях. Например, по длительности атак, проценту владения мячом и количеству передач в заключительной трети поля «армейцы» стали вторыми после «Краснодара».

Александр Головин Фото: rfpl.org

Более «ударной» командой стал лишь «Спартак»: 17,2 «выстрела» в среднем за игру против 15,37. Второе место команда Гончаренко выборола и по количеству голов из пределов штрафной соперника – первым стал все тот же

Агрессия

Виктор Гончаренко Фото: rfpl.org

Здоровая агрессивность всегда ценилась в футболе. Упросто не было другого выбора, как использовать эту характеристику для достижения результата.

Недостаток мастеровитых игроков на лавочке запасных вынуждал искать ресурсы в области мотивации. Получалось здорово: в среднем ЦСКА 20 раз за матч проникал в чужую штрафную площадку.

По этому показателю с «армейцами» могут соперничать только назойливые «Спартак» и «Краснодар». Остается только гадать, что было бы, будь в распоряжении Гончаренко такой ас атаки, как Вагнер или Думбия.

Работоспособность

Празднование гола Фото: rfpl.org

пока еще остается больше силовым чемпионатом, в котором высоко ценится способность терпеть и пахать на поле. Так вот у ЦСКА с этим проблем не было. Подопечныестали первыми по объему прессинга на чужой половине поля.

В среднем за игру москвичи около 12 раз накрывали соперника у его ворот. Хорошо работали и опорники – ЦСКА стал лучшим в лиге по сумме подборов и перехватов.

В завершение можно добавить, что один из ключевых показателей работы тренера – это прогресс игроков. Думаем, что рост Кучаева, Васина и Головина заметили все.