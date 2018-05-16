Гончаренко – лучший: 4 подтверждения

На улице ЦСКА заслуженный праздник Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы Мы готовы немного оспорить мнение предводителя «Спартака». По нашему скромному мнению, звание лучшего тренера РФПЛ этого сезона должно принадлежать Виктору Гончаренко. И вот почему.
Соотношение состав-стабильность
Ему нужно было обходится без главного креативщика Алана Дзагоева, который пропустил месяц, и лучшего защитника Виктора Васина, который «порвал кресты» еще в середине февраля. Нельзя забывать о цикличных вылетах Фернандеса и Щенникова, которые пропустили больше 50-ти дней на двоих.
При этом показатели ЦСКА оставались всегда на идентичном уровне, что свидетельствует о наличии системы игры. Например, разница голов по таймам примерно равна. В первых половинах матчей удалось добиться соотношения в +15, а во вторых – в +11.
Сравните с тем же «Спартаком»: +15 в первых таймах и всего +4 – во вторых. Даже чемпион России «Локомотив» зачастую проваливал одну из 45-минуток (+5 и +15).
Соотношение состав-атака
Несмотря на кадровую ситуацию, Гончаренко не поставил скучный результат во главу угла. Для него очень важным компонентом была сама игра его подопечных.
Пусть ЦСКА не стал лучшим клубом в каком-то одном атакующем компоненте, но во всех он на лидирующих позициях. Например, по длительности атак, проценту владения мячом и количеству передач в заключительной трети поля «армейцы» стали вторыми после «Краснодара».
Агрессия
Недостаток мастеровитых игроков на лавочке запасных вынуждал искать ресурсы в области мотивации. Получалось здорово: в среднем ЦСКА 20 раз за матч проникал в чужую штрафную площадку.
По этому показателю с «армейцами» могут соперничать только назойливые «Спартак» и «Краснодар». Остается только гадать, что было бы, будь в распоряжении Гончаренко такой ас атаки, как Вагнер или Думбия.
Работоспособность
В среднем за игру москвичи около 12 раз накрывали соперника у его ворот. Хорошо работали и опорники – ЦСКА стал лучшим в лиге по сумме подборов и перехватов.
В завершение можно добавить, что один из ключевых показателей работы тренера – это прогресс игроков. Думаем, что рост Кучаева, Васина и Головина заметили все.