ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кто нужен «Спартаку»? Потенциальные трансферы Карреры

    Кем усилится бронзовый призер российского первенства?

    Спартак РФПЛ Футбол России Трансферы Урал Ахмат Рубин Арсенал Тула Уфа Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Роман Емельянов
    Роман Емельянов
    Сразу после окончания сезона главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подтвердил, что приоритетной целью «красно-белых» на лето станет приобретение центрального защитника и опорного хавбека с российскими паспортами. Очевидно, что итальянский специалист постарается закрыть проблемные позиции еще до старта в квалификации Лиги чемпионов. «Есть ли деньги? Что-то есть. Но чтобы сделать больше, мы должны выйти в Лигу чемпионов», — отметил Каррера.

    Центральный защитник

    Кандидаты: Максим Беляев («Арсенал»), Дмитрий Живоглядов («Уфа»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Федор Кудряшов («Рубин»), Никита Чернов (ЦСКА), Руслан Камболов («Рубин»).

    В зимнее трансферное окно «Спартак» рассматривал несколько вариантов усиления. В сфере интересов были Беляев («Арсенал»), Кудряшов («Рубин») и Чернов («Урал»), но в итоге Каррера арендовал серба Максимовича из «Наполи». Зачем — до сих пор непонятно.

    Ввиду того, что Максимович и Сердар Таски, который был одним из лучших до травмы, скорее всего, покинут Москву, «Спартаку» потребуется защитник со стабильным первым пасом, опытный игрок, который будет руководить всей обороной и начинать атаки. Есть ли такие в РФПЛ?

    «Спартак» определился с местом проведения предсезонного сбора «Красно-белые» будут готовиться к новому сезону в Австрии

    Прямо сейчас СМИ «сватают» в столичный клуб уже упоминавшихся Кудряшова и Беляева, а также Живоглядова, которого можно считать, скорее, конкурентом Дмитрия Комбарова. Хотя воспитанник академии «Динамо» может сыграть и на позиции правого центрального.

    Беляев последние два сезона имел стабильную игровую практику в «Арсенале» и находится в отличном тонусе. Он здорово играет вверху, устойчив в единоборствах, прекрасно «читает» игру и действует на опережение. Впрочем, у него достаточно и минусов — скорость, посредственный длинный пас. Очевидно, что для глубины обоймы Беляев сгодится, а вот для усиления состава под Лигу чемпионов – не факт. Илья Кутепов, вызванный в сборную России, на сегодня точно не слабее.

    То же можно сказать и про Нойштедтера, который в сборной России не стал основным даже при кадровом дефиците. С другой стороны, российский немец имеет богатый опыт выступлений в Бундеслиге, а в нынешнем сезоне неплохо смотрится в «Фенербахче», где образовал достойную связку со Шкртелом. При этом он еще и универсален — при необходимости Роман может вернуться в опорную зону.

    Камболов? Опытен и универсален, но в схеме с тремя центральными замечен не был, а первый пас – не самый выдающийся.

    Наш прогноз: Максим Беляев.

    Опорный полузащитник

    Кандидаты: Роман Емельянов («Урал»), Александр Ташаев («Динамо»), Антон Швец («Ахмат»).

    Что касается опорного полузащитника, то тут до поры до времени была вполне сыгранная пара: Глушаков — Фернандо. Но затем эту зону неожиданно затрясло от нестабильности. Сначала начались проблемы с капитаном «Спартака», который перестал быть столь же эффективным, как прежде. Заключительные четыре матча чемпионата он вообще отсидел «за бортом», поскольку, по словам руководства команды, был травмирован, а по информации СМИ — имел конфликт с главным тренером (Массимо четко сказал в интервью: «Есть люди, которые предали меня»). Фернандо частенько не хватало стабильности, и в концовке чемпионата бразилец начал выходить на поле только на замены.

    Поиск опорного полузащитника с российским паспортом говорит о шатком положении, в первую очередь, Глушакова, хотя все прекрасно понимают, что возможный уход капитана не принесет плюсов ни «Спартаку», ни, скорее всего, самому Глашакову.

    В числе потенциальных новобранцев — Александр Ташаев, с которым вроде бы ведутся переговоры, а также Роман Емельянов и Антон Швец.

    Мы бы рекомендовали Каррере обратить внимание на двух последних. Емельянов может закрыть сразу две позиции – в опорной зоне (основное амплуа) и в центре обороны. Экс-игрок «Шахтера» и луганской «Зари» славится как «разрушитель» (что доктор прописал) и уверенно чувствует себя в единоборствах. Швец, только в прошлом году оказавшийся в клубе элитного дивизиона, тактически дисциплинирован, мобилен и хорош в единоборствах. Плюс ко всему, он также теоретически способен сыграть и в центре обороны. Хотя за последнего москвичам предстоит побороться с «Зенитом». И стоить Антон будет точно не меньше, чем Кузяев, за которого питерцы заплатили 4 миллиона евро.

    У Ташаева сумма отступных поменьше (всего 1,5 миллиона), однако он игрок другого амплуа.

    Наш прогноз: Роман Емельянов.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Началось. Сборная собралась в Новогорске
  • Последние новости о подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира
    •
  • Союз без будущих сожалений
  • Должен ли Буффон переходить в ПСЖ?
    •
  • 20/05
    • Денисов планирует играть еще три года
  • 20/05
    • Денисов поблагодарил Черчесова
  • 19/05
    • У «Уфы» нет официальных предложений по Живоглядову
  • 19/05
    • Сарри не планирует переезжать в РФПЛ
  • 19/05
    • Кузяев готов рассмотреть предложения из Европы
  • 19/05
    • Уткин: 90% вероятности, что тренером «Зенита» будет Адвокат
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана Ибрагимовича«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЙоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетием
    Подробный разбор
  • Азар набирает форму. Бельгиец привел «Челси» к победе в Кубке Англии
  • Реакция СМИ на финальный матч Кубка Англии, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед»
    •
  • Что ожидает «Арсенал» с Артетой у руля
  • Каким будет начало эры после Венгера?
    •
  • «Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Шахтер»
  • «Бело-голубые» победили, но остались вторыми
    •
  • Топ-3 самых наглых «договорняка» в Примере
  • Когда плевать хотели на спортивный принцип
    •
  • От «Ман Сити» до «Вест Брома»
  • Кто из клубов АПЛ прибавил в сезоне 2017-2018, а кто регрессировал
    •
  • Эпоха Абрамовича. «Особенный» и все-все-все
  • При российском миллиардере «Челси» пережил много взлетов и падений
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Швеция без проблем остановит сенсационную Швейцарию
  • Швеция — Швейцария. Прогноз и ставки на финал чемпионата мира по хоккею 20 мая
  • 1,51
    •
  • Экспресс дня. Разборки на финише
  • Прогнозы и ставки на футбол 20 мая
  • 12,72
    •
    Футбол. Главное
  • Азар набирает форму. Бельгиец привел «Челси» к победе в Кубке Англии
  • Реакция СМИ на финальный матч Кубка Англии, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед»
    •
  • Что ожидает «Арсенал» с Артетой у руля
  • Каким будет начало эры после Венгера?
    •
  • «Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Шахтер»
  • «Бело-голубые» победили, но остались вторыми
    •
  • 13:03
    • Денисов планирует играть еще три года
  • 11:05
    • Дзюба вернется в общую группу 21 мая, Дзагоев – 22-го
  • 09:08
    • «Лестер» договорился о трансфере защитника «Порту»
  • 08:31
    • Конте готов покинуть свой пост ради общего блага
  • 07:43
    • Денисов поблагодарил Черчесова
  • 21:26
    • Гол Азара принес «Челси» победу в финале Кубка Англии
  • 00:21
    • «Монако» и «Лион» — в Лиге чемпионов, «Труа» и «Метц» вылетели
  • 23:21
    • «Айнтрахт» разобрался с «Баварией» в финале Кубка Германии
  • 22:25
    • «Арарат» переедет в Армению, «Ротор-Волгоград» останется в ФНЛ
  • 17:55
    • «Ювентус» обыграл «Верону» в прощальном матче Буффона
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус