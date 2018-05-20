Кто нужен «Спартаку»? Потенциальные трансферы Карреры

Центральный защитник

Кандидаты: Максим Беляев («Арсенал»), Дмитрий Живоглядов («Уфа»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Федор Кудряшов («Рубин»), Никита Чернов (ЦСКА), Руслан Камболов («Рубин»).

В зимнее трансферное окно «Спартак» рассматривал несколько вариантов усиления. В сфере интересов были Беляев («Арсенал»), Кудряшов («Рубин») и Чернов («Урал»), но в итоге Каррера арендовал серба Максимовича из «Наполи». Зачем — до сих пор непонятно.

Ввиду того, что Максимович и Сердар Таски, который был одним из лучших до травмы, скорее всего, покинут Москву, «Спартаку» потребуется защитник со стабильным первым пасом, опытный игрок, который будет руководить всей обороной и начинать атаки. Есть ли такие в РФПЛ?

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Прямо сейчас СМИ «сватают» в столичный клуб уже упоминавшихся Кудряшова и Беляева, а также Живоглядова, которого можно считать, скорее, конкурентом Дмитрия Комбарова. Хотя воспитанник академии «Динамо» может сыграть и на позиции правого центрального.

Беляев последние два сезона имел стабильную игровую практику в «Арсенале» и находится в отличном тонусе. Он здорово играет вверху, устойчив в единоборствах, прекрасно «читает» игру и действует на опережение. Впрочем, у него достаточно и минусов — скорость, посредственный длинный пас. Очевидно, что для глубины обоймы Беляев сгодится, а вот для усиления состава под Лигу чемпионов – не факт. Илья Кутепов, вызванный в сборную России, на сегодня точно не слабее.

То же можно сказать и про Нойштедтера, который в сборной России не стал основным даже при кадровом дефиците. С другой стороны, российский немец имеет богатый опыт выступлений в Бундеслиге, а в нынешнем сезоне неплохо смотрится в «Фенербахче», где образовал достойную связку со Шкртелом. При этом он еще и универсален — при необходимости Роман может вернуться в опорную зону.

Камболов? Опытен и универсален, но в схеме с тремя центральными замечен не был, а первый пас – не самый выдающийся.

Наш прогноз: Максим Беляев.

Опорный полузащитник

Кандидаты: Роман Емельянов («Урал»), Александр Ташаев («Динамо»), Антон Швец («Ахмат»).

Что касается опорного полузащитника, то тут до поры до времени была вполне сыгранная пара: Глушаков — Фернандо. Но затем эту зону неожиданно затрясло от нестабильности. Сначала начались проблемы с капитаном «Спартака», который перестал быть столь же эффективным, как прежде. Заключительные четыре матча чемпионата он вообще отсидел «за бортом», поскольку, по словам руководства команды, был травмирован, а по информации СМИ — имел конфликт с главным тренером (Массимо четко сказал в интервью: «Есть люди, которые предали меня»). Фернандо частенько не хватало стабильности, и в концовке чемпионата бразилец начал выходить на поле только на замены.

Поиск опорного полузащитника с российским паспортом говорит о шатком положении, в первую очередь, Глушакова, хотя все прекрасно понимают, что возможный уход капитана не принесет плюсов ни «Спартаку», ни, скорее всего, самому Глашакову.

В числе потенциальных новобранцев — Александр Ташаев, с которым вроде бы ведутся переговоры, а также Роман Емельянов и Антон Швец.

Мы бы рекомендовали Каррере обратить внимание на двух последних. Емельянов может закрыть сразу две позиции – в опорной зоне (основное амплуа) и в центре обороны. Экс-игрок «Шахтера» и луганской «Зари» славится как «разрушитель» (что доктор прописал) и уверенно чувствует себя в единоборствах. Швец, только в прошлом году оказавшийся в клубе элитного дивизиона, тактически дисциплинирован, мобилен и хорош в единоборствах. Плюс ко всему, он также теоретически способен сыграть и в центре обороны. Хотя за последнего москвичам предстоит побороться с «Зенитом». И стоить Антон будет точно не меньше, чем Кузяев, за которого питерцы заплатили 4 миллиона евро.

У Ташаева сумма отступных поменьше (всего 1,5 миллиона), однако он игрок другого амплуа.

Наш прогноз: Роман Емельянов.