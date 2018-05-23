Жаркое лето Семина

При Семине до сборной России дорос Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Михаил Лысов сменили позиции и доросли до основной обоймы. А еще в ближайшем резерве «Локо» – Аршак Корян и Артем Галаджан.
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Еще одна заслуга Палыча — отсутствие конфликтов с опальным Игорем Денисовым. В «Локомотиве» поведение полузащитника было едва ли не идеальным. Даже на поле – Денисов с 1 октября прошлого года и до 31 марта умудрился не получить ни одной желтой карточки.
Именно при Семине свои карьеры реанимировали пришедший в разобранном состоянии защитник Соломон Кверквелия, а также португалец Ману Фернандеш, которого регулярно ругала Ольга Смородская, и еще один легионер Джефферсон Фарфан, приехавший из Эмиратов в Россию с непонятной мотивацией, но затем вернувшийся в сборную.
Удержать Ману
Так что решение «Локомотива» и Семина никого не удивило — никаких вам пятых колонн и никаких Анчелотти. Все мысли — о предстоящем старте в Лиге чемпионов, где «Локо» точно не попадет на фаворитов (Семину посчастливится избежать встречи с «Барселоной», «Баварией», «Манчестер Сити», «Ювентусом», ПСЖ и «Атлетико»), и о том, как сохранить Фернандеша.
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Вокруг португальца строится вся игра «Локомотива» в позиционной атаке. Ману — главный магнит команды при контроле мяча. Он везде. Опускаясь в глубину, он уменьшает вклад в конструктив опорников «Локомотива» и, как следствие, их обрезов. Дальше следует умный поиск пространства: никто из игроков «Локомотива» не отрезает соперников так часто, как Фернандеш (1496). Что это значит? Что никто в РФПЛ не имеет такого влияния на игру, как лидер «Локо».
И упускать такой алмаз, конечно же, нельзя. Хотя слухи регулярно «отправляют» португальца то в его бывший клуб «Бешикташ», то на родину.
Сам Фернандеш, впрочем, утверждает, что хотел бы остаться в Москве, а информация о «Бешикташе» — просто слухи.
Подписать форварда
Никто не понимал, зачем «Локомотиву» 32-летний пенсионер Фарфан, зарабатывающий на старость в ОАЭ. А он взял и порвал РФПЛ, забив 10 мячей и отдав 4 ассиста. Но этого все равно катастрофически мало — «Локомотив» стал самым малорезультативным чемпионом России с 41 голом. Ранее по 44 гола в «золотые» сезоны было у того же «Локо» в 2004-м и «Рубина»-2008.
Но 41 — катастрофа. В девяти весенних матчах «красно-зеленые» забили лишь три гола с игры.
И кого сейчас волнует, что «Локо» превзошел всех по пропущенным мячам? Их всего 19. Всем подавай голы и кружевные комбинации.
Именно в этой связи в то, что «Локомотив» интересуется центральным защитником Игорем Рабело, зимний переход которого в «Спартак» сорвался из-за агентских игр, верится с трудом. А уж в то, что в Москве готовы предложить бразильцу 5,7 миллионов евро в год, и подавно.
Совсем другое дело — интерес к полузащитнику петербургского «Динамо» Артему Кулишеву, который с 17 голами выиграл гонку снайперов ФНЛ. Цена вопроса — 15 миллионов рублей. Среди потенциальных новобранцев также значатся перуанцы Рауль Руидиас и Эдисон Флорес. Этих парней в команде хочет видеть лично Семин.