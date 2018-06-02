Неопределенность у Абрамовича. И «Челси»

Предыдущая виза Абрамовича уровня 1, которая позволяет любому, кто инвестирует более 2 миллионов фунтов в британскую экономику, пребывать в стране в течение 40 месяцев, была получена еще до введения новых жестких правил в апреле 2015-го года.

Британские СМИ утверждают, что для того, чтобы получить право на въезд в Великобританию, российский бизнесмен должен объяснить происхождение своего состояния. Грубо говоря, Абрамович должен доказать, что свои миллиарды заработал законным путем.

С чем это связано? МВД ужесточило правила получения виз после дела об отравлении в Солсбери, которое усилило напряженность между Великобританией и Россией. С января 2018-го года правительство королевства получило право узнавать происхождение капитала иностранных владельцев недвижимости и активов. Если ответ будет признан неудовлетворительным, то на их имущество будет наложен арест. Известно, что в списке — дела 700 россиян, которые получили инвестиционные визы до 2015-го года. Фамилия Абрамовича не называлась.

Джерси, Швейцария, Израиль

В 2018 году Абрамович не раз попадал в заголовки газет. В январе The Sun сообщила, что бизнесмен пытался получить вид на жительство на британском острове Джерси (он принадлежит Великобритании, хотя формально имеет собственную юрисдикцию). В феврале швейцарские СМИ опубликовали информацию, согласно которой Абрамович еще с 2016 года пытается получить ВНЖ в Швейцарии. О результатах этих попыток пока неизвестно.

А вот в Израиле бизнесмену пошли навстречу. 28 мая российский миллиардер был замечен в аэропорту Тель-Авива. Посетив Израиль, Абрамович получил местный паспорт, оформил медицинскую страховку, завел счет в банке, и, судя по всему, стал репатриантом. По данным портала «Ynet», который принадлежит самой популярной ежедневной газете «Yedioth Aharonoth», Абрамович, получив документы, подтверждающие его статус, приобрел недвижимость в городе.

Зачем ему все это? Дело в том, что израильское гражданство — одно из самых привлекательных в плане открытости миру. Паспорт этой страны позволяет беспрепятственно посещать более сотни стран, в том числе и Великобританию. Правда, лишь 90 дней за полгода и без права учиться и работать.

Отказать Абрамовичу в Израиле просто не могли. Бывший губернатор Чукотки пожертвовал миллионы на израильские исследовательские проекты, инвестировал в местные фирмы и приобрел гостиницу на побережье Средиземного моря. По данным местных СМИ, Абрамович будет освобожден от уплаты налогов на 10 лет. Более того, ему не придется объяснять источники своего богатства.

Кстати, со своими 8,6 млрд фунтов Абрамович мгновенно станет самым богатым гражданином Израиля.

Что будет с «Челси»?

Поговаривают, что в Лондоне продолжают расследовать источник происхождения средств Абрамовича. Если будет доказано, что миллиарды бизнесмена как-то связаны с нарушением прав человека в России, то с «Челси» россиянину придется расстаться. Правда, предпосылок к этому пока нет.

Британские СМИ утверждают, что владелец «Челси» все еще активно занимается делами клуба и даже готов выделить на летние трансферы 50-70 миллионов евро. Правда, пока не совсем понятно, кто же их будет тратить. До финала Кубка Англии все были уверены, что Антонио Конте покинет клуб. В числе сменщиков назывались Лоран Блан и Маурицио Сарри, чье место в «Наполи» уже занял Карло Анчелотти. С Сарри договориться не удалось — лондонцы отказались платить 8 миллионов евро отступных за итальянского специалиста.

Робан Абрамович Фото:theguardian.com

Но тренерские рокировки прямо сейчас — полбеды. Куда важнее «заморозка» планов по строительству нового стадиона на месте «Стэмфорд Бридж». В заявлении клуба говорится о «неблагоприятном инвестиционном климате», хотя всем все понятно — решение напрямую связано с британской визой владельца «Челси».

Сейчас «Стэмфорд Бридж» не входит даже в топ-60 крупнейших арен в Европе. Желание Абрамовича было понятно — расширить арену с 41 до 60 тысяч мест и, как следствие, увеличить выручку и решить проблемы с финансовым fair play.

Сарри в «Челси». Отличные перспективы «Аристократы» будут играть в страстный и захватывающий футбол

Планировалось, что «Челси» отыграет на «Стэмфорд Бридж» еще два сезона, затем куда-то переедет на четыре года и вернется на обновленный домашний стадион к сезону-2024/25. Клуб прошел через долгий процесс согласований. В марте 2017-го разрешение на стройку дал мэр города, но суд все равно запретил работы по инициативе местных жителей. Чтобы решить все эти проблемы, у боссов «Челси» ушел почти год. К январю 2018-го «Челси» преодолел все препятствия, но затем уже сам от всего отказался. Если работы не стартуют к марту 2020-го, то разрешение будет аннулировано.

Значит ли это, что Абрамович готов отказаться от своего детища?

Источники в лондонском клубе говорят, что миллиардер не собирается бросать клуб и называют впечатляющую сумму инвестиций в «Челси» — 1,17 млрд фунтов. «Отсрочка по новому стадиону ни о чем не говорит — в финансовом плане все будет хорошо», — утверждают в клубе.

А что с игроками?

Очевидно, что эта ситуация скажется и на футболистах. К примеру, клуб по-прежнему не может сойтись с вратарем Тибо Куртуа по условиям нового контракта – вероятность ухода вратаря этим летом велика. А заменить голкипера в нынешних условиях, когда нет уверенности, на какие расходы закладываться в будущем, и нет определенности по тренеру — серьезная головная боль.

Чем закончится эта история — непонятно.