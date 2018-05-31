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    Сарри в «Челси». Отличные перспективы

    «Аристократы» будут играть в страстный и захватывающий футбол

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    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
    corrieredellosport.it
    «Не могу сказать, откуда взялся такой ажиотаж вокруг тренера "Челси" и связаны ли с этим соцсети. Болельщики ждут, когда руководство клуба подтвердит информацию о рокировке "Конте — Сарри". Многие из фанатов даже изменили аватары и фото профилей в честь нового менеджера. Так что объявляйте поскорее, народ требует», — пишет колумнист Sky Sports Адам Бейт.
    Да, может быть, это странная замена, а кандидатура 59-летнего бывшего банкира, известного своим не самым простым характером, делает ее еще более странной, но у Сарри есть то, чего так хотят болельщики. Он способен выстроить такую игру, которую ждут на «Стэмфорд Бридж». Все хотят изменений, а Сарри может предложить, например, знаменитые треугольники на флангах и перемещения.

    Комментарии Жозе Моуринью после финала Кубка Англии легко списать на попытку отвлечь внимание от провала собственной команды. Его слова после того, как «Челси» «засушил» «МЮ» и победил 1:0, вряд ли добавят ему сторонников.

    Сарри не затеряется после «Наполи» Почему о Маурицио Сарри так много говорят?

    «Мне интересно, что скажут люди после этого матча. Могу представить реакцию людей, если бы "МЮ" играл так, как "Челси" сегодня», — сказал Моуринью. Португалец попытался «уколоть» свой бывший клуб, но выглядело все это жалко. Хотя захватывающей игру «Челси» действительно не назовешь.

    Моуринью будет сложнее выдумывать новые поводы для критики «Челси», если «синих» возглавит Сарри. В Европе похожим стилем может похвастать разве что старый враг «Особенного» Пеп Гвардиола.

    Неудивительно, что главный тренер «Манчестер Сити» был в восторге от игры «Наполи». «Я менеджер, профессионал, но в то же время я и зритель», — сказал Гвардиола в преддверии осеннего матча Лиги чемпионов против «адзурри». «Мне нравится смотреть футбол и мне нравится смотреть на игру "Наполи". В команде Сарри мне нравятся многие вещи. Для меня это одна из трех лучших команд в Европе».

    И все же несколько иронично, что Гвардиола назвал себя поклонником команды Сарри, учитывая, что Маурицио воспринимается некоторыми как «противоядие» от «химии» Пепа. «Каждые 20 лет в футболе появляется что-то новое», — сказал на днях Фабио Капелло. «После "Аякса" был "Милан" Арриго Сакки, затем Пеп Гвардиола, который немного усыпил и нас, и футбол. К счастью, теперь у нас есть Сарри, который может всех разбудить».

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    Сакки, к слову, называл Сарри «гением». Он, как и Маурицио, не играл в футбол на профессиональном уровне — в этом они похожи. А высокая оборона «Наполи» напоминала как раз тот великий «Милан» Сакки. «Неаполитанцы играют на 40 метров выше. Что-то похожее раньше делал Сакки», — говорил Гвардиола.

    Это футбол, нацеленный на атаку, ему присущи не только сумасшедший ритм и желание, но и точность. «Наполи» Сарри больше других владел мячом в Серии А, имел лучший процент точных передач и чаще других бил по воротам. Как сказал президент клуба Аурелио Де Лаурентис, «автором и скульптором» этой красоты был Сарри.

    Поклонники Сарри придумали термин «Саррисмо», значение которого, возможно, противоположно другому, «Чолисмо». Помните, как Сарри как-то заявил, что он скорее вернется к банковской деятельности, чем будет играть в футбол, который строит Диего Симеоне в «Атлетико»? Он чересчур оборонительный. И от него никакого удовольствия, считает Сарри.

    Критики укажут, что Симеоне в этом году добавил еще один трофей к своей коллекции, победив «Марсель» в финале Лиги Европы, в то время как Сарри вновь не справился, став вторым в Серии А. Это верно, и тот же Конте имеет право задаться вопросом, почему он, «триумфатор чемпионата Италии» (по его собственным словам), может рассматриваться как проблема для «Челси».

    Загвоздка вот в чем: как и побеждать лучше стильно, чем просто побеждать, так и проигрывать — лучше узнаваемо. Когда Конте брал титул, то был неприкасаем. А сейчас, финишировав пятым, все, что он мог предложить, это кровь, слезы, труд и пот. Это не нравится поклонникам. И не нравится игрокам.

    В прошлом сезоне «Челси» в матчах против «МанСити», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» владел мячом меньше не только в гостях, но и на «Стэмфорд Бридж». «Аристократы» были уж слишком кроткими. Не такими, какими хотели их видеть поклонники. Особенно — в свете успехов Гвардиолы. Команде требовался тренер с более оптимистичными планами.

    На фоне Конте Сарри с его длинным списком знаменитых «защитников» (тот же Гвардиола) и видеороликов, демонстрирующих уникальный стиль его команды, — действительно альтернатива. Он тот, кто предлагает другой путь. Сарри изменит «Челси». Так что у всех болельщиков, особенно в эпоху соцсетей, есть причина, чтобы быть возбужденными.

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