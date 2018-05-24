Сарри не затеряется после «Наполи»

Сильный характер

Для того, чтобы стать классным наставником, нужно иметь много качеств, но куда легче проявить себя в том случае, если за твоими плечами осталась более-менее запоминающаяся карьера игрока, поскольку так или иначе тебя запомнили по твоему характеру, настрою и успехам, поэтому надеются, что ты сможешь преуспеть и на тренерском мостике. С Маурицио Сарри все совсем иначе, ведь он не был известным футболистом, более того — в декабре его больше интересовали другие виды спорта вроде велогонок и бокса. Получив экономическое образование, будущий алленаторе работал в банке, но все-таки не любил свою профессию, и куда больше его увлекала возможность тренировать любительскую команду.

Только в 40 лет «белый воротничок» решил порвать со своей работой и решился тренировать представителя Серии D «Сансовино». Он застрял в итальянской футбольной трясине на более чем пять лет, пока не получил возможность возглавить «Пескару» из второго по рангу дивизиона страны, но выше статуса середняка ему не удалось добиться, после чего был неудачный опыт работы в «Ареццо», «Авеллино», «Вероне», «Перудже», «Алессандрии» и «Сорренто». Можно только представить себе, как в этот момент Сарри жалел, что не был хорошим футболистом, что могло бы помочь ему обзавестись полезными связями, без чего трудно получить возможность проявить свои профессиональные качества на более высоком уровне, однако это полбеды — сам Маурицио признавался, что по этой причине боссы клубов не воспринимали его всерьез.

Многие бы на его месте опустили руки, но малоизвестный тренер, сцепив зубы, доказал свою профпригодность. В 2012 году он уцепился за свой шанс в «Эмполи», который сходу едва не вывел в Серию А, уступив «Ливорно» в плей-офф, а уже через год все-таки добился своего, благодаря чему тосканцы впервые за шесть лет вернулись в элиту кальчо.

Сильный управленец

Во многом это удалось благодаря умению специалиста работать с людьми — пресловутому мен-менеджменту. Сарри способен найти нужный ключ к возрастным футболистам, из которых выжимает максимум, и при этом — внушить молодым исполнителя уверенность в своих силах, когда, казалось бы, на это должно уйти много времени. Именно такой микс из себя представляли «адзурри» после выхода в Серию А, потому наблюдатели не особо верили в их шансы сохранить прописку в сильнейшем дивизионе, тем не менее, команда посрамила скептиков, демонстрируя грамотный и смелый футбол, и заняла 15-е место.

На фоне таких результатов тренер, наконец, получил признание: пресса отмечала его организаторские способности и простоту в работе с игроками, то, насколько легко и доходчиво он объяснял футболистам, что, как и когда им нужно делать — возможно, здесь наставнику помогал его взгляд на игру со стороны, который не был зашорен игровой карьерой и убеждением, что подопечные и сами все понимают без всяких подробностей. Наверное, именно поэтому «Наполи», быстро устав от оборонительного стиля и холодной фигуры своего алленаторе Рафаэля Бенитеса, позвал Маурицио.

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Сильный тактик

Отдельного упоминания заслуживают тактические способности Сарри, которые стоят особняком на остальных его коллег в итальянском футболе за последнюю четверть века, потому что нечто похоже более 25 лет назад было у Арриго Сакки в «Милане» — с тех пор представители кальчо отмечались более гибкой, если не вовсе оборонительной манерой. При новом рулевом «Партенопеи» стали исповедовать более интенсивный, проактивный и атакующий футбол, в котором они диктуют игру сопернику, каким бы статусом тот ни обладал. Не зря неаполитанцев в последние три года часто сравнивают с «Барселоной» Пепа Гвардиолы — это похожий футбол и похожие восторги.

Так, «адзурри» тоже действуют по схеме 4-3-3, где в игре с мячом во главу угла ставится эффективное владение мячом в основном за счет коротких передач в одно касание, а без мяча — высокому прессингу. Во время проведения атак «Наполи» перестраивается на 3-4-3, что позволяет ему создавать на поле треугольники, которые, в свою очередь, обеспечивают перевес команды в контроле снаряда и быстрому продвижению вперед. Поэтому под каким бы давлением ни находился коллектив, у каждого из его исполнителей всегда был как минимум один хороший вариант развития атаки.

Шесть тренеров для «Зенита» Рассматриваем все кандидатуры на пост главного тренера «Зенита» При этом за счет умелой смены позиций это владение мячом позволяло создавать острые моменты у чужих ворот, ведь часто в этой фазе схема менялась на 4-2-3-1, и между линиями оппонентов постоянно был кто-то — как правило, Лоренцо Инсинье или Дрис Мертенс — через которого это наступление чаще всего приводило к логическому концу. Поскольку проблемой для неаполитанцев была и пока еще остается короткая скамейка запасных, это, однако, имело один плюс, ведь так у Сарри получилось создать очень сыгранную обойму исполнителей.

Резюме

Спустя трех лет работы тренера с «адзурри», которые под его началом трижды становиись второй командой Италии, руководство клуба рассталось со специалистом: судя по всему, сам наставник хочет больших инвестиций в состав, понимая, что сейчас коллектив, похоже, достиг своего потолка, тогда как правление убеждено, что «Наполи» нуждается в некоторых изменениях, чтобы добиться большего. Преемником Маурицио будет не нуждающийся в представлениях Карло Анчелотти, и в этом назначении есть логика — один из самых титулованных тренеров современности призван привить команде менталитет победителей, используя для успеха уже созданный его предшественником базис.

«Зенит» на выданье: Семаку или Сарри? Последние новости о выборе нового тренера питерского «Зенита» Что касается Сарри, то его, судя по всему, своим будущим менеджером видит «Челси», где итальянец может сменить на этом посту своего соотечественника Антонио Конте. Похоже, Роман Абрамович хочет видеть более содержательные и успешные выступления своего детища после непопадания в Лигу чемпионов. Так или иначе, в каком бы клубе ни оказался 59-летний специалист, его новые подопечные имеют все основания рассчитывать на победы в весьма симпатичном стиле.