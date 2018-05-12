Шесть тренеров для «Зенита»

Прощай, Роберто

Роберто Манчини проведет последний матч в качестве главного тренера «Зенита» 13 мая, когда петербуржцы в игре 30 тура РФПЛ примут «СКА-Хабаровск».

«Зенит» к этому моменту потерял шансы попасть в Лигу чемпионов и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

По информации «Спорт-Экспресса» в пятницу, 11 мая, адвокат и невеста 53-летнего специалиста Сильвия Фортини договорилась с руководством сине-бело-голубых о расторжении контракта.

Расчетный период соглашения итальянца, составленного по схеме «3+2» – 30 июня каждого года. Разрыв договора будет подписан 13 мая 2018-го.

Манчини отказался от той части зарплаты, которая причиталась ему с этой даты до конца июня. А до истечения срока действующего соглашения он мог бы заработать в России еще около 13 миллионов евро.

В понедельник, 14 мая, совет директоров «Зенита» официально объявит об отставке специалиста, после чего он встретится в Риме с представителями Федерации футбола Италии.

А 23-го мая на базе сборной Италии в Коверчано пройдет презентация Роберто Манчини в качестве главного тренера национальной команды.

По информации Football Italia, контракт Манчини в сборной Италии будет рассчитан на два года, зарплата – 2 миллиона евро в год. Также предусмотрены бонусы в случае выхода на Евро-2020 и продление договора еще на два года.

Шорт-лист

Руководство «Зенита» рассматривает сразу несколько кандидатур на пост нового главного тренера команды. По информации источника в питерском клубе, таких кандидатур пять.

А озвучил их известный инсайдер российского футбола, комментатор Нобель Арустамян.

Сергей Семак

Представители «Зенита» в интервью подтвердили, что в шорт-листе фигурируют российские специалисты, и разумеется, это никто иной, как Сергей Семак, которого болельщики давно мечтают увидеть на тренерском мостике команды.

Закончив игроцкую карьеру, он остался в питерском клубе помощником у Лучано Спаллетти, Андре Виллаша-Боаша и Мирчи Луческу, время от времени выступая в качестве и.о. главного тренера.

Поработав помощником в сборной России, Сергей Боданович отправился в самостоятельное плавание и возглавил «Уфу», практически приведя середняка РФПЛ в Лигу Европы (если в последнем туре уфимцы удержат шестое место).

Публикация от @panda_kzn 7 Май 2018 в 10:43 PDT

Сам Семак не раз говорил, что не против попробовать себя в клубе с лигочемпионскими амбициями. По слухам, у него, кроме варианта с «Зенитом», есть предложение и от «Краснодара».

Руководство «Уфы» не будет препятствовать уходу Сергея Богдановича на повышение, а даже будет радо, что удалось взрастить такого специалиста.

Шамиль Газизов Генеральный директор «Уфы» «Зенит» на нас по поводу Семака не выходил. Но я не раз говорил, что если у Сергея Богдановича будет предложение от гранда, мы препятствовать не будем. Такая опция в его контракте есть. Информация о его возможном уходе появляется довольно часто. Поэтому мы спокойно относимся к таким новостям. Но, конечно, нам будет очень приятно, если наш тренер возглавит такой клуб. Иными словами, будем горды, если Сергей Богданович станет главным тренером «Зенита». Никаких препятствий точно чинить не будем! Если люди так растут, прогрессируют, это надо только приветствовать

Синиша Михайлович

По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист Сербский специалист, по информации источников Арустамяна, очень заинтересован в приглашении от «Зенита», но он не является фаворитом питерцев, что и неудивительно.

Карьера специалиста, успевшего поработать помощником Манчини в «Интере», не сложилась в качестве успешного самостоятельного тренера.

Михайлович провалился в сборной Сербии и «Милане», лучше всего ему работается в качестве «пожарного»-мотиватора, спасающего небольшие клубы от вылета, или с середняками вроде «Сампдории» и «Торино», для которых выход в еврокубки — уже успех. Хотя даже из туринского клуба Михайловича попросили еще в феврале.

Публикация от Baggies Bulletin (@baggiesbulletin) 30 Апр 2018 в 6:00 PDT

Питерский клуб ставит перед собой более серьезные задачи, и даже Лига Европы здесь приравнивается к провалу.

Дражен Михайлович Брат Синиши Михайловича, Синиша готов переехать в Россию. Это отличная страна, где можно хорошо работать и прогрессировать. Проблемой такой переезд точно не станет. Знаю об интересе к нему из России. Возглавит ли он «Зенит»? Думаю, шансы 50 на 50.

Маурицио Сарри

Главного тренера «Наполи», по информации Арустамяна, очень хочет видеть в «Зените» председатель совета директоров клуба Александр Дюков.

Момент для этого выдался удачный — упустивший скудетто и неудачно выступивший в Лиге чемпионов специалист разругался с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом и готов покинуть неаполитанцев, выкупив за 500 тысяч евро свой контракт, заключенный до 2020 года.

Публикация от Arte Futbolero (@arte.futbolero) 10 Май 2018 в 8:40 PDT

Вот только питерский клуб вряд ли будет высоко стоять в списке приоритетов серьезного итальянского специалиста, на которого, по информации СМИ претендуют «Челси», «Тоттенхэм», «Монако» и дортмундская «Боруссия».

Да и сам «Наполи» надеется найти взаимопонимание с тренером, которого, за два года успешного выступления неаполитанцев полюбили болельщики.

Все эти варианты выглядят куда более привлекательными, чем «Зенит», и прельстить Сарри питерцы могут разве что огромной зарплатой.

Маурицио Сарри Главный тренер «Наполи» Если президент доволен моей работой – здорово. Если нет – жаль. Тогда только один выход – расстаться. Если он мне позвонит, я с ним поговорю. Болельщики «Наполи» могут сделать опыт работы здесь незабываемым, но это также вселяет страх по поводу того, как все может закончиться. Это заставляет думать, что лучше уйти, когда между вами взаимная любовь, чем дожидаться сложных моментов.

Под вопросом

Еще несколько кандидатур на пост наставника «Зенита» фигурируют больше в качестве слухов разной степени достоверности.

Дик Адвокат

По поводу голландского специалиста информация противоречива. По информации Нобеля Арустамяна, которую, по его словам, подтвердили два компетентных источника, Адвокат, как и три предыдущих тренера, входит в шорт-лист «Зенита».

Тем временем, сначала комментатор Георгий Черданецев в твиттере, а затем и неназванный представитель питерского клуба в интервью «Советскому Спорту» заявили, что Адвоката в числе претендентов на пост главного тренера «Зенита» нет.

Публикация от мотогон (@motoman_3) 6 Фев 2018 в 1:35 PST

Тем не менее, голландец, возглавляющий до конца сезона роттердамскую «Спарту», в свое время стал несомненной удачей питерского менеджмента. На период его работы пришлись чемпионство, Кубок УЕФА, Суперкубок Европы.

При Адвокате заблистал и уехал в Англию Аршавин, раскрылся Широков, лучшие годы проводил Денисов. При этом соблюдался баланс между россиянами и легионерами и не было конфликтов и склок.

Разумеется, дважды войти в одну и ту же реку нельзя, вряд ли Дику Адвокату удастся вернуть золотые годы «Зенита», но подтянуть гайки в разболтавшемся механизме, заключив контракт на годик, он бы смог.

Вот только это не было дешево. Болельщикам «Зенита» известна любовь Маленького генерала к Петербургу, но еще большей притчей во языцех стала любовь голландца к деньгам.

Дик Адвокат Главный тренер роттердамской «Спарты» «Зенит» еще играет в чемпионате России. С моей стороны было бы неэтично комментировать какие-либо слухи о том, что я кандидат на пост нового тренера. Давайте дождемся окончания сезона.

Карло Анчелотти

Наименее вероятный кандидат, который всплыл в слухах только потому, что в данный момент свободен.

Разумеется, «Зенит» был бы рад заполучить специалиста, успешно работавшего и выигравшего трофеи с «Миланом», «Челси», ПСЖ, «Реалом» и «Баварией», вот только сам Анчелотти в питерском клубе ни капли не заинтересован.

Публикация от Aston Cosford (@acsportreports) 10 Май 2018 в 11:46 PDT

С месяц назад он отверг предложение возглавить сборную Италии, заявив что хочет поработать с клубами. По слухам, итальянский специалист может возглавить «Челси» или «Арсенал».

Джованни Бранкини, агент тренера Карло Анчелотти, в конце апреля заявил, что никаких переговоров с русскими клубами у специалиста не было.

Миодраг Божович

Черногорский специалист — самый бюджетный вариант. Ему удается поставить симпатичную атакующую игру аутсайдерам и середнякам, которые регулярно начинают больно пощипывать клубы большой пятерки.

В этом, например недавно убедился «Зенит», едва унесший в Туле ноги от «Арсенала» во главе с разъяренным Артемом Дзюбой.

В результате Божович попадает в сферу интересов более серьезных клубов, но проявить себя там оказывается куда сложнее.

На счету Миодрага уже не слишком удачный опыт в «Локомотиве». А «Зенит» уже обжегся с Мирчей Луческу, который был взят в качестве «бюджетного варианта», и вряд ли будет повторять эту ошибку.

В пользу Божовича играет то, что он уже работал с арендованными у «Зенита» Лукой Джорджевичем, Артемом Дзюбой и Иваном Новосельцевым и знает, как получать от них результат.

Да и строить команды из материала заказчика черногорцу не впервой.

Миодраг Божович Главный тренер тульского «Арсенала» Я что-то слышал такое, но со мной никто не разговаривал. Если позвонят из «Зенита» и скажут: «Миодраг, мы вас ждем» — готов вести переговоры.

Кого выбрать?

Ситуация у «Зенита» как в старом тосте, желающем, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Питерский клуб может легко заполучить себе в тренеры Михайловича или Божовича, но не хочет. Хочет заполучить Сарри или Анчелотти, но не может.

На этом фоне Сергей Семак выглядит наиболее взвешенной и компромиссной фигурой. Сумел проявить себя как главный тренер в РФПЛ, поработал в «Зените», финансовые запросы куда более скромные чем у Сарри/Манчини/Михайловича, да еще и лояльность болельщиков будет обеспечена даже при неудачах.

Проблем с уходом из «Уфы» не будет, башкирский клуб уже нашел кандидатуру для возможной замены — экс-наставника «Ахмата» Михаила Галактионова.

Почему бы и не поддержать отечественного производителя?