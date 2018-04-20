По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини

Югославия и переезд в Италию

Футбольную карьеру Синиша Михайлович, игравший на позициях полузащитника и защитника, начал в середине 80-х годов прошлого века у себя на родине, где представлял «Борово», «Войводину» и «Црвену Звезду».

Именно с белградского клуба начались громкие успехи Михайловича, который трижды стал чемпионом Югославии, завоевал Кубок европейских чемпионов, а также Межконтинентальный кубок.

В 1992 году, когда Михайловичу было 23 года, он переехал в Италию, где и сделал себе имя «мастера штрафных ударов».

Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству? Главные интриги на финише футбольного сезона До завершения игровой карьеры в 2006 году Синиша успел поиграть за «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер».

Самым успешным вышел отрезок карьеры в «Лацио», где серб, к слову, играл бок о бок с нынешним главным тренером «Зенита» Роберто Манчини. С «орлами» он впервые стал чемпионом Италии, выиграл два Кубка, два Суперкубка, Суперкубок УЕФА и Кубок обладателей кубков.

Уже под занавес карьеры Михайлович оказался в «Интере», куда его позвал тот же Манчини. Синиша помог «нерадзурри» завоевать скудетто, выиграть Суперкубок и два Кубка Италии.

Синиша Михайлович исполняет штрафные удары

С поля на скамейку

В конце сезона 2005/06 Михайлович объявил о завершении карьеры, однако из «Интера» никуда не ушел, приняв предложение Манчини стать его ассистентом и войти в тренерский штаб.

Ходили слухи, что в то время мастер штрафных ударов лично работал со Златаном Ибрагимовичем, которому помог усовершенствовать навыки исполнения «стандартов».

Из «Интера» сербу пришлось уйти в 2008 году, когда Манчини был уволен, а ему на замену пришел Жозе Моуринью.

Двойная радость фанатов «Зенита» Победа «Зенита» в день поражения «Спартака» — в нашем обзоре прессы В декабре 2009 года Михайлович был назначен новым главным тренером «Катании», которая на тот момент занимала последнее место в турнирной таблице Серии А. Молодой специалист получил задание спасти команду от вылета, с которым он уверенно справился.

По ходу сезона подопечным Синиши удалось обыграть «Ювентус» и «Интер». В итоге они стали 13-ми, оторвавшись от зоны вылета.

Несмотря на переменные успехи, в июне 2010 года серб ушел из «Катании» и возглавил «Фиорентину», которую должен был вывести в еврокубки. Однако первый сезон вышел довольно неудачным, поэтому «фиалки» стали лишь девятыми.

Сезон 2011/12 тоже начался для флорентийского клуба с неудач, против Михайловича восстали даже болельщики команды, что привело к его отставке в ноябре 2011 года. На тот момент «Фиорентина» занимала лишь 13-е место в чемпионате Италии.

Национальный уровень

В мае 2012 года Михайлович стал новым главным тренером сборной Сербии, которая на тот момент готовилась к старту квалификации ЧМ-2014 в Бразилии.

Попав в одну отборочную группу с Бельгией, Хорватией, Шотландией, Уэльсом и Македонией, сербские футболисты заняли третье место и не смогли выйти на мундиаль.

В десяти сыгранных матчах подопечные Михайловича одержали четыре победы, потерпели четыре поражения и дважды сыграли вничью.

Ключевым стало то, что сербы дважды проиграли бельгийцам, а в противостоянии с хорватами набрали всего одно очко. После этого провала Синиша покинул национальную команду.

И вновь Серия A

В ноябре 2013 года Михайлович вернулся в Италию, где возглавил «Сампдорию», которую тоже должен был спасать от вылета. Нужно признать, что он сделал это довольно легко, благодаря чему его контракт был автоматически продлен на следующий сезон.

По итогам сезона 2014/15 Синиша смог вывести генуэзскую команду в Лигу Европы, заняв с ней седьмое место, однако на третий сезон решил не оставаться с «блучеркьяти», поскольку получил более выгодное предложение.

Закон против справедливости. Смолов стал заложником регламента СМИ – о решении КДК РФС не отменять желтую карточку нападающего «Краснодара» Речь шла о «Милане», который как раз уволил Филиппо Индзаги. С «россонери» серб подписал двухлетний контракт, но не проработал в топ-клубе и года. В 34 сыгранных матчах его команда одержала всего 18 побед при девяти ничьих и семи поражениях.

Несмотря на неудачную работу в «Милане», именно Михайловича болельщики клуба должны благодарить за развитие таланта Джанлуиджи Доннаруммы, который уже в 16 лет начал пробиваться в основу.

Последним местом работы Михайловича был «Торино», в котором он работал с мая 2016 года по январь 2018-го. Специалисту удавалось удерживать «быков» среди крепких середняков первенства, но не более того. Он покинул клуб после поражения от «Ювентуса» в Кубке Италии.

Российские перспективы

Говорят, что Михайловичу стало тесно в Италии, поэтому он готов попробовать свои силы на клубном уровне в России. Место в петербургском «Зените» ему освободит старый знакомый Роберто Манчини, которого активно зазывают в сборную Италии.

Нынешний сезон еще не закончен, но уже можно сказать, что Манчини не справился со своей задачей. Он не сделал команду чемпионом, а также может оставить ее без Лиги чемпионов, то есть лишить дополнительного заработка.

Революция в судействе В РФС приняли жесткое решение Опыт показал, что скупка дорогих иностранцев не приносит желаемого результата. Команда нуждается в серьезном форматировании во время межсезонья, так что новому наставнику придется несладко.

Мы хорошо знаем Михайловича, как отличного «спасителя». Он может прийти и за счет своей харизмы заставить скромных футболистов поверить в свои силы и выбраться из зоны вылета. А вот как насчет топ-клубов? Пока с этим у серба не складывается.

Будем откровенны: в «Фиорентине» и «Милане» он проявил себя слабо. Если с «Катанией» он мог проиграть несколько матчей подряд, а затем выиграть у «Ювентуса» и заслужить всенародную любовь, то в «Зените» такая история не пройдет. Возможно, именно в РФПЛ Михайловичу придется превзойти самого себя и доказать, что он действительно сильный тренер.