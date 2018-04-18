ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Закон против справедливости. Смолов стал заложником регламента

    СМИ – о решении КДК РФС не отменять желтую карточку нападающего «Краснодара»

    Краснодар Арсенал Тула ЦСКА РФПЛ Футбол России РФС Между тем Скандалы Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Федор Смолов
    Федор Смолов
    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов в матче 26-го тура чемпионата России с «Арсеналом» пережил очень неприятный момент. В одном из эпизодов на 34-й минуте игрок сборной России получил по ногам от Анри Хагуша, но арбитр Артем Чистяков вместо назначения пенальти показал футболисту «горожан» «горчичник». Несмотря на все протесты руководства «быков», КДК РФС не стал отменять эту желтую карточку, поскольку это не предусмотрено регламентом – 10-й номер краснодарской команды не сможет сыграть против ЦСКА. Предлагаем узнать, как на это отреагировали СМИ.

    Законы бывают разные

    Обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер еще накануне решения КДК РФС в своем материале обратился к президенту ЦСКА Евгению Гинеру с просьбой посодействовать отмене желтой карточки Федора Смолова.

    Революция в судействе В РФС приняли жесткое решение «Учитывая очевидную ошибку Чистякова и единодушную просьбу двух клубов, КДК РФС в виде исключения наверняка найдет возможность разрешить Федору участвовать в матче. Так же, как нашел их в случае с Пашининым, когда юридических оснований было не больше.

    А что касается верховенства закона, то это, конечно, красивая и правильная формулировка – только ведь законы бывают разные, в том числе и идиотские, и человеконенавистнические. Недаром когда-то в нашей стране, знающей в этом вопросе толк, говаривали: "Был бы человек, а статья найдется".

    Так вот, человек есть, и его зовут Федор Смолов. Покажите, Евгений Леннорович, пример настоящего fair play, и о нем будут говорить в России еще много лет. Без вашего голоса это нереально. А неправедный, глупый закон (который из-за такого резонанса летом обязательно отменят) в этом случае хоть раз не сможет быть реализован. И не в чьих-то корыстных интересах, а по справедливости и всеобщему согласию», — призвал Рабинер.

    Василий Уткин
    Комментатор
    Не допускаю варианта, что судья случайно ошибся в эпизоде со Смоловым. Допускаю в пределах одного процента. По крайней мере, он же не отменил карточку, хотя Федор сразу показал ему дыру в бутсе. Как можно верить дыре в бутсе? Ну да, он сам проковырял ее перед игрой! Может быть, дыра и могла появиться раньше. Возможно, это вообще фабричный брак, давайте из этого исходить. Может быть, крот выглянул из поля и прокусил. Мало ли? Можно что угодно придумать, но верить в то, что судья мог случайно ошибиться и не исправить ошибку, я уже не готов.

    Регламент с прорехой

    Автор «Советского спорта» Евгений Зырянкин также верил, что КДК отменит желтую карточку Федора Смолова, поскольку к этому были все предпосылки.

    Лига косолапых Реакция прессы на презентацию нового логотипа российской Премьер-лиги «Четвертый горчичник Смолова вполне можно было аннулировать по той же статье, по какой отменяют красные карточки. Ведь и в том, и в другом случае важнее не вымарать строку из протокола игры, а снять с игрока дисквалификацию, не лишать его работы по прихоти заплутавшего арбитра. Заодно сохранив для клуба ведущего футболиста, а для зрителей – лучшего российского бомбардира. Подшить по этому поводу в регламент поправку, а с нового сезона вписать ее туда отдельным пунктом.

    И Смолов цел, и ЦСКА вне подозрений, и судья всего лишь ошибся, с кем не бывает. И с чемпионатом еще далеко не все ясно. Все рады, всем хорошо. Мечты, мечты…

    Юридически члены КДК вроде бы правы: они – не исполком, чтобы рихтовать регламент, и раз тот ничего не предусматривает – ничего и не менять в положении вещей. Только вот, получается, контролеры дисциплины тем самым как бы признали: нет статьи – нет закона. И значит, творите, что хотите, – если найдете в регламенте какую-нибудь прореху. Судьи, игроки, тренеры…

    А еще вместо одного – правильного – прецедента КДК создал другой: теперь судья может предупреждать футболиста по той лишь причине, что ему показалось, будто тот нарушил правила. И его решение будет окончательным – топором не вырубишь. Таким нехитрым способом можно довести до дисквалификации любого игрока, если заранее подсуетиться», — пишет Зырянкин.

    Аркадий Дворкович
    Вице-премьер РФ
    Обычно судейство не оцениваю. Если только иногда на эмоциях это случается, как в хоккее, например. Но раз такое решение принято, значит, проблема признана. То, что произошло в последнем матче «Краснодара», показало, что нужны какие-то изменения и в регламентах, и в уровне подготовки судей. И по этому вопросу я рассуждаю как болельщик.

    Шум будет усиливаться

    Футбольный комментатор Илья Казаков в своей статье для «Спорта День за Днем» отметил, что данный инцидент негативно скажется на репутации ЦСКА.

    «Все видели момент, в котором рефери сначала не зафиксировал фол на форварде, а потом еще и зачем-то предупредил его, вызвав этим решением град намеков в заинтересованности ЦСКА, следующего соперника "Краснодара". И эта тема — третьего, завуалированного лица — вывела скандал из числа "просто судейских ошибок", сделав его чем-то большим. Слова Смолова, реакция Виталия Мутко, общий резонанс привели ситуацию к тому, что никогда не было свойственно нашему чемпионату: необходимости быстрого решения, которое надо принято под мощнейшим прессингом журналистов и всего футбольного мира.

    На чашах весов столкнулись два совершенно разных понятия — закон (несколько лет назад регламент чемпионата изменили, чтобы запретить РФС задним числом отменять желтые карточки, ошибочно показанные игрокам) и вопиющая несправедливость. То есть, условно говоря, возникла ситуация, когда закон должен быть противопоставлен совести.

    Для Краснодара важно, чтобы Смолов сыграл против ЦСКА. Для зрителей важно, чтобы по их ощущениям все было по-честному. Для порядка необходимо, чтобы по ходу сезона правила не менялись. И шум в любом случае будет только усиливаться. Случайный возникший шум именно такой — когда есть повод. Навсегда западающий в память», — отмечает Казаков.

    Артем Чистяков
    Арбитр
    Да понятно ошибся, трактовал эпизод совсем по-другому. Эпизод очень динамичный, и у меня не было сомнений в том, что Федор падает неестественно, все это было очень картинно. Я допустил ошибку, потому что видел конечную фазу этого единоборства. По поводу «заказа» – это полный абсурд. Я видел и трактовал этот эпизод, как объяснил. Ни в коем случае «заказа» или еще чего-то не было. Я судил то, что видел на поле.

    Талант решать исход встречи

    Журналист «Чемпионата» Олег Лысенко изучил статистику, чтобы понять, насколько успешным может быть «Краснодар» без Федора Смолова.

    Конец чемпионской гонки: «Спартак» проиграл на Урале Реакция прессы на выездное поражение «Спартака» в Екатеринбурге «В общей сложности 10 матчей "Краснодара" пропустил Фёдор в сезоне. Большинство – по травмам. Только в Томск Шалимов не взял своего снайпера из благих побуждений – поберечь для более серьёзных дел, – о чём наверняка впоследствии пожалел. Когда пришла пора оргвыводов, ранний вылет из Кубка Игорю Михайловичу тоже наверняка припомнили.

    Но если вынести томский казус за скобки, заметим удивительную вещь: от потери главного голеадора результаты клуба не просели. Без Смолова "Краснодар" дважды разобрался с "Люнгбю" в Лиге Европы, одержал четыре победы в лиге российской (три из них – на выезде), дважды сыграл вничью и только раз уступил – "Спартаку" в Москве 0:2. Ещё более поразительно другое: результативность южан от потери основного нападающего не только не снизилась – повысилась! Со Смоловым "Краснодар" забивает в среднем 1,57 гола за матч, без Смолова – 1,8. Как хотите, так эти цифры и трактуйте.

    Чего у Фёдора не отнять, так это таланта решать исход встречи. Сильный форвард от посредственного тем и отличается, что забивает в самый нужный для команды момент, а не при счёте 5:0. И не от случая к случаю – из года в год. Смолов этим редким даром обладает. В категории "решалы" конкуренцию ему может составить в РФПЛ лишь один игрок – Квинси Промес. За три последних сезона они забили поровну победных мячей – по 18», — подсчитал Лысенко.

    Забьет ли Оланаре в принципиальном матче с ЦСКА?ЦСКА — «Амкар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 18 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Революция в судействе
  • В РФС приняли жесткое решение
    •
  • Лига косолапых
  • Реакция прессы на презентацию нового логотипа российской Премьер-лиги
    •
  • 18/04
    • Минспорт РФ отказался от иска к строителю «Ростов Арены»
  • 18/04
    • На сайте ФИФА стартовал последний этап продаж билетов на ЧМ-2018
  • 18/04
    • Лапочкин рассудит ЦСКА и «Краснодар» в 27-м туре РФПЛ
  • 18/04
    • Бистрович: Такие команды, как «Амкар», любят «парковать автобус»
  • 17/04
    • Файзулин тренируется на базе «Зенита»
  • 17/04
    • Алаев: Нужно быстрее начать использовать ВАР во всех футбольных лигах России
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе
    Подробный разбор
  • Лига косолапых
  • Реакция прессы на презентацию нового логотипа российской Премьер-лиги
    •
  • ПСЖ впал в кратковременность и потакание звездам
  • Реакция прессы на чемпионство парижан
    •
  • Трансферный дайджест. 10-16 апреля
  • Куда уйдет легенда «Барселоны», кому нужен хавбек «Баварии», кого зовет «Ювентус» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • «Манчестер Сити» заложил основы для своей династии
  • Реакция прессы на чемпионство «Горожан»
    •
  • Безвольная игра против аутсайдера. «МЮ» попрощался с шансами на чемпионство
  • Реакция СМИ на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Вест Бромвича»
    •
  • Конец чемпионской гонки: «Спартак» проиграл на Урале
  • Реакция прессы на выездное поражение «Спартака» в Екатеринбурге
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Остановил ли Погребняк «Спартак» на пути к Кубку России?
  • «Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 18 апреля
  • 2,25
    •
  • «Коламбус» и «Вашингтон» начнут четвертый матч осторожно
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 апреля
  • 2,18
    •
    Футбол. Главное
  • Революция в судействе
  • В РФС приняли жесткое решение
    •
  • Лига косолапых
  • Реакция прессы на презентацию нового логотипа российской Премьер-лиги
    •
  • Примера. «Барселона» не справилась с «Сельтой», «Атлетико» в Сан-Себастьяне, «Реал» примет «Атлетик»
  • Обзор матчей 33-го тура испанской Примеры
    •
  • 14:59
    • Минспорт РФ отказался от иска к строителю «Ростов Арены»
  • 13:10
    • Агуэро, Кейн и Салах – в символической сборной АПЛ
  • 12:49
    • Неймар рассказал, когда вернется в строй
  • 12:30
    • Лапочкин рассудит ЦСКА и «Краснодар» в 27-м туре РФПЛ
  • 12:12
    • На сайте ФИФА стартовал последний этап продаж билетов на ЧМ-2018
  • 11:37
    • Лидер «Манчестер Сити» выбыл до конца сезона после операции на колене
  • 11:34
    • FA и АПЛ договорились о введении зимнего перерыва с сезона-2019/20
  • 10:31
    • Ибрагимович поедет на ЧМ-2018
  • 10:01
    • «Торонто» уступил «Гвадалахаре» в первом матче финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ
  • 11:05
    • Бистрович: Такие команды, как «Амкар», любят «парковать автобус»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус