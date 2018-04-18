Закон против справедливости. Смолов стал заложником регламента

Законы бывают разные

Обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер еще накануне решения КДК РФС в своем материале обратился к президенту ЦСКА Евгению Гинеру с просьбой посодействовать отмене желтой карточки Федора Смолова.

Революция в судействе В РФС приняли жесткое решение «Учитывая очевидную ошибку Чистякова и единодушную просьбу двух клубов, КДК РФС в виде исключения наверняка найдет возможность разрешить Федору участвовать в матче. Так же, как нашел их в случае с Пашининым, когда юридических оснований было не больше.

А что касается верховенства закона, то это, конечно, красивая и правильная формулировка – только ведь законы бывают разные, в том числе и идиотские, и человеконенавистнические. Недаром когда-то в нашей стране, знающей в этом вопросе толк, говаривали: "Был бы человек, а статья найдется".

Так вот, человек есть, и его зовут Федор Смолов. Покажите, Евгений Леннорович, пример настоящего fair play, и о нем будут говорить в России еще много лет. Без вашего голоса это нереально. А неправедный, глупый закон (который из-за такого резонанса летом обязательно отменят) в этом случае хоть раз не сможет быть реализован. И не в чьих-то корыстных интересах, а по справедливости и всеобщему согласию», — призвал Рабинер.

Василий Уткин Комментатор Не допускаю варианта, что судья случайно ошибся в эпизоде со Смоловым. Допускаю в пределах одного процента. По крайней мере, он же не отменил карточку, хотя Федор сразу показал ему дыру в бутсе. Как можно верить дыре в бутсе? Ну да, он сам проковырял ее перед игрой! Может быть, дыра и могла появиться раньше. Возможно, это вообще фабричный брак, давайте из этого исходить. Может быть, крот выглянул из поля и прокусил. Мало ли? Можно что угодно придумать, но верить в то, что судья мог случайно ошибиться и не исправить ошибку, я уже не готов.

Регламент с прорехой

Автор «Советского спорта» Евгений Зырянкин также верил, что КДК отменит желтую карточку Федора Смолова, поскольку к этому были все предпосылки.

Лига косолапых Реакция прессы на презентацию нового логотипа российской Премьер-лиги «Четвертый горчичник Смолова вполне можно было аннулировать по той же статье, по какой отменяют красные карточки. Ведь и в том, и в другом случае важнее не вымарать строку из протокола игры, а снять с игрока дисквалификацию, не лишать его работы по прихоти заплутавшего арбитра. Заодно сохранив для клуба ведущего футболиста, а для зрителей – лучшего российского бомбардира. Подшить по этому поводу в регламент поправку, а с нового сезона вписать ее туда отдельным пунктом.

И Смолов цел, и ЦСКА вне подозрений, и судья всего лишь ошибся, с кем не бывает. И с чемпионатом еще далеко не все ясно. Все рады, всем хорошо. Мечты, мечты…

Юридически члены КДК вроде бы правы: они – не исполком, чтобы рихтовать регламент, и раз тот ничего не предусматривает – ничего и не менять в положении вещей. Только вот, получается, контролеры дисциплины тем самым как бы признали: нет статьи – нет закона. И значит, творите, что хотите, – если найдете в регламенте какую-нибудь прореху. Судьи, игроки, тренеры…

А еще вместо одного – правильного – прецедента КДК создал другой: теперь судья может предупреждать футболиста по той лишь причине, что ему показалось, будто тот нарушил правила. И его решение будет окончательным – топором не вырубишь. Таким нехитрым способом можно довести до дисквалификации любого игрока, если заранее подсуетиться», — пишет Зырянкин.

Аркадий Дворкович Вице-премьер РФ Обычно судейство не оцениваю. Если только иногда на эмоциях это случается, как в хоккее, например. Но раз такое решение принято, значит, проблема признана. То, что произошло в последнем матче «Краснодара», показало, что нужны какие-то изменения и в регламентах, и в уровне подготовки судей. И по этому вопросу я рассуждаю как болельщик.

Шум будет усиливаться

Футбольный комментатор Илья Казаков в своей статье для «Спорта День за Днем» отметил, что данный инцидент негативно скажется на репутации ЦСКА.

«Все видели момент, в котором рефери сначала не зафиксировал фол на форварде, а потом еще и зачем-то предупредил его, вызвав этим решением град намеков в заинтересованности ЦСКА, следующего соперника "Краснодара". И эта тема — третьего, завуалированного лица — вывела скандал из числа "просто судейских ошибок", сделав его чем-то большим. Слова Смолова, реакция Виталия Мутко, общий резонанс привели ситуацию к тому, что никогда не было свойственно нашему чемпионату: необходимости быстрого решения, которое надо принято под мощнейшим прессингом журналистов и всего футбольного мира.

На чашах весов столкнулись два совершенно разных понятия — закон (несколько лет назад регламент чемпионата изменили, чтобы запретить РФС задним числом отменять желтые карточки, ошибочно показанные игрокам) и вопиющая несправедливость. То есть, условно говоря, возникла ситуация, когда закон должен быть противопоставлен совести.

Для Краснодара важно, чтобы Смолов сыграл против ЦСКА. Для зрителей важно, чтобы по их ощущениям все было по-честному. Для порядка необходимо, чтобы по ходу сезона правила не менялись. И шум в любом случае будет только усиливаться. Случайный возникший шум именно такой — когда есть повод. Навсегда западающий в память», — отмечает Казаков.

Артем Чистяков Арбитр Да понятно ошибся, трактовал эпизод совсем по-другому. Эпизод очень динамичный, и у меня не было сомнений в том, что Федор падает неестественно, все это было очень картинно. Я допустил ошибку, потому что видел конечную фазу этого единоборства. По поводу «заказа» – это полный абсурд. Я видел и трактовал этот эпизод, как объяснил. Ни в коем случае «заказа» или еще чего-то не было. Я судил то, что видел на поле.

Талант решать исход встречи

Журналист «Чемпионата» Олег Лысенко изучил статистику, чтобы понять, насколько успешным может быть «Краснодар» без Федора Смолова.

Конец чемпионской гонки: «Спартак» проиграл на Урале Реакция прессы на выездное поражение «Спартака» в Екатеринбурге «В общей сложности 10 матчей "Краснодара" пропустил Фёдор в сезоне. Большинство – по травмам. Только в Томск Шалимов не взял своего снайпера из благих побуждений – поберечь для более серьёзных дел, – о чём наверняка впоследствии пожалел. Когда пришла пора оргвыводов, ранний вылет из Кубка Игорю Михайловичу тоже наверняка припомнили.

Но если вынести томский казус за скобки, заметим удивительную вещь: от потери главного голеадора результаты клуба не просели. Без Смолова "Краснодар" дважды разобрался с "Люнгбю" в Лиге Европы, одержал четыре победы в лиге российской (три из них – на выезде), дважды сыграл вничью и только раз уступил – "Спартаку" в Москве 0:2. Ещё более поразительно другое: результативность южан от потери основного нападающего не только не снизилась – повысилась! Со Смоловым "Краснодар" забивает в среднем 1,57 гола за матч, без Смолова – 1,8. Как хотите, так эти цифры и трактуйте.

Чего у Фёдора не отнять, так это таланта решать исход встречи. Сильный форвард от посредственного тем и отличается, что забивает в самый нужный для команды момент, а не при счёте 5:0. И не от случая к случаю – из года в год. Смолов этим редким даром обладает. В категории "решалы" конкуренцию ему может составить в РФПЛ лишь один игрок – Квинси Промес. За три последних сезона они забили поровну победных мячей – по 18», — подсчитал Лысенко.