Революция в судействе

Исполняющим обязанности руководителя судейского департамента до конца текущего футбольного сезона назначен. Главой судейского комитета стал(Андрей Бутенко останется членом комитета), а руководителем Контрольно-квалификационной комиссии по судейству —(Юрий Баскаков станет заместителем руководителя).

Будогосский — не жертва

«РФС сыграл на опережение, стараясь таким образом снять напряжение, возникшее в футбольном обществе из-за скандала вокруг несправедливо наказанного Федора Смолова. Дальше ждать было нельзя. Тем более что конфликтная ситуация оказалась неразрешимой – аннулировать предупреждение краснодарца не получилось, и он теперь точно пропустит важнейший матч с ЦСКА», — пишет колумнист «СЭ» Александр Бобров.

Уткин: Не готов верить, что судья случайно ошибся в эпизоде со Смоловым Комментатор высказался об ошибке арбитра Артема Чистякова «Сняли с важной должности Будогосского. Он – не жертва, принесенная в угоду клубам, футболистам, журналистам и болельщикам. Будогосский – чиновник, не справившийся со сложными задачами и расставшийся в итоге со своим постом.

Нужно отдать должное Александру Алаеву – и за вчерашнее решение, и за проявленные смелость и решительность, и за официальное заявление, в котором важна каждая строчка. Раньше у нас с руководителями судейских департаментов и коллегий так не расставались.

Алаев не побоялся доверить управление молодому (с точки зрения опыта) Егорову. И вернуть Иванова и Левникова, предварительно поговорив с обоими и обсудив их взгляды на судейство.

Все три специалиста – люди с непростыми характерами. Было бы наивно говорить, что они с ходу и безболезненно сработаются. Значит, Алаев взял этот риск на себя».

Шамиль Газизов Генеральный директор «Уфы» Сложный вопрос, стоило ли сейчас менять руководство ДСИ. Наверное, не мне стоит давать этому оценку. Хотя, безусловно, у многих накопились вопросы, поэтому, скорее всего, Российский футбольный союз принял правильное решение. В этом сезоне было слишком много судейских ошибок.

Почему только сейчас?

«Удивительное дело: Андрей Будогосский задвигал в восьмые ряды судью Карасева, называл работу российских спортивных журналистов дерьмом, при нем случилась прорва судейских ляпов и странностей, а сняли товарища начальника только сейчас. За что? За ошибку судьи Чистякова, давшего Смолову рубежную четвертую карточку за симуляцию, которой не было», — говорится в материале Евгения Дзичковского на сайте «Матч ТВ».

«Почему только сейчас? Почему именно за эту ошибку? Может, это была не ошибка, а умысел? Если инициаторы отставки Будогосского хотели намекнуть на чистяковскую предвзятость, им это с блеском удалось. За рядовой недосмотр арбитра целого судейского биг босса с работы не снимают. Это все равно что Массимо Бузакку выставить за двери ФИФА из-за ошибки малоизвестного фифашного судьи. Все тут же увидят в этой ошибке однозначную подоплеку, как бы оно там ни было на самом деле. При этом правды не узнает никто: судьи давно уже всем скопом в молчаливом ордене плюща, плаща и кинжала.

По причине такой молчаливости провожать Будогосского хлесткой конкретикой возможности нет. Сам-то он говорил обильно, но не о шарнирах и шурупах своей работы. А они и есть самое главное — хоть в отставках, хоть в назначениях».

Григорий Иванов Президент «Урала» Если говорить о моем личном мнении, то, конечно, нужно было дождаться конца сезона. Чтобы к новому чемпионату судей готовил уже новый руководитель, которому и будут задавать вопросы. А сейчас Александр Егоров может сказать: «Какой с меня спрос? Я не готовил судей к сезону. Да я участвовал в процессе, но не был руководителем». Получается с него нельзя будет спрашивать. Так и с тренером – приглашаешь его под конец сезона, а потом он может сказать: «А я тут причем? Я команду не готовил».

Кого разозлил Будогосский?

«Первым делом Будогосский настроил против себя прессу. На третий день после своего назначения он своеобразно прокомментировал интерес журналистов к теме ухода Станислава Сухины. "Будет он работать или не будет — это не ваше дело и не дело ваших читателей. Это дело сугубо департамента судейства и инспектирования РФС. Почему вас так интересует, что Сухина покинул свой пост? Почему вас не интересует, кто он? Какой у него опыт работы? Какой это судья? Почему раньше об этом не писали? Простите меня, но такая журналистика — дерьмо, когда такие события выходят на первый план", – выдал Будогосский и вскоре заговорил о бойкоте СМИ в ответ на критику судейства.

Потом вопросы к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС стали возникать у руководителей клубов, тренеров, игроков, профессионалов футбола и даже простых болельщиков. Мирча Луческу увидел "руку Москвы", когда москвич назначал на матчи "Зенита" столичных арбитров. А в марте 2017-го после скандальной игры "Амкар" – "Зенит" фанаты петербургской команды купили телевизоры для Будогосского и Евгения Турбина. Судья не увидел гол в ворота пермяков, а босс встал на защиту подчиненного», — пишет автор «Чемпионата» Анатолий Романов.

Вячеслав Матюшенко Генеральный директор «Тосно» Наверное, не мне стоит давать оценку своевременности смены руководства в судейском корпусе. Мне кажется, скандалов было не больше и не меньше, чем раньше.

У главной женщины российского футбола проблемы

«За эти полтора года мы не услышали и не увидели ничего, что позволило бы изменить позицию и переоценить заслуги. И за день особенного внимания к вашей персоне – мы не для печати пообщались со многими арбитрами РФПЛ — поняли, что у судей та же позиция.

Вас не сняли раньше только потому, что слишком много человек беспокоились за свои карьеры сильнее, чем за правду. То, что они рассказали кулуарно, хватило бы на несколько таких материалов, как с Натальей Авдонченко – человеком, который просто оказался смелым", — обратился к Будогосскому автор 'Чемпионата' Дмитрий Егоров.

'Сейчас у главной женщины российского футбола проблемы — ее вызывают на заседание комитета по этике. Не хотелось бы верить, что комиссия окажется той, что может наказать человека за правду, но не способна реабилитировать Федора Смолова, ложно обвиненного судьей во вранье с имитацией нарушения.

Наоборот, надеюсь, что у одних мужиков хватит совести собраться и поддержать человека, который может пострадать за них, а у других – не бить девушку, даже когда на это есть индульгенция. Тогда и появится ощущение, что наш футбол на самом деле не без яиц'.