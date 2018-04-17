РФС поменял все судейское руководство из-за «дела Смолова»

Исполняющий обязанности президента РФСсообщил о кадровых изменениях в подразделениях судейства и инспектирования.

«Краснодар» получил отказ в апелляции по желтой карточке Смолова

«Мы понимаем, какой резонанс вызвала ситуация в матче "Краснодар" — "Арсенал", когда арбитр Артем Чистяков допустил грубую ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей и показав желтую карточку Федору Смолову.

Так получилось, что она стала для игрока четвертой, и соответственно Смолов будет вынужден пропустить очень важный матч в борьбе за медали с ЦСКА.

Увы, нормы действующего Регламента не позволяют отменить желтую карточку, о чем мы сожалеем. Убежден, что нельзя создавать прецедент и менять правила по ходу турнира, какими бы они ни были.

Но мы также понимаем, что Российскому футбольному союзу необходимо оперативно реагировать на ситуацию, и сегодня на совещаниях с участием руководства РФС и заседании Бюро Исполкома РФС обсуждались вопросы, связанные с судейством. Произведено несколько кадровых перестановок.

РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем Департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским.

Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров. Он уже работает определенное время в судейской управленческой структуре, и мы очень надеемся на его опыт и профессионализм.

Также на заседании Бюро Исполкома РФС принято решение назначить руководителем Судейского комитета Валентина Иванова (Андрей Бутенко останется членом комитета), а руководителем Контрольно-квалификационной комиссии по судейству Николая Левникова (Юрий Баскаков станет заместителем руководителя).

Кроме того, РФС принял решение не назначать арбитра Артема Чистякова на матчи чемпионата России среди команд Премьер-Лиги, первенства России по футболу среди команд ФНЛ и ПФЛ до конца 2018 года», — цитирует Алаева пресс-служба РФС.