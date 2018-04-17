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    РФС поменял все судейское руководство из-за «дела Смолова»

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    Александр Алаев
    На фото:Александр Алаев
    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил о кадровых изменениях в подразделениях судейства и инспектирования.

    «Краснодар» получил отказ в апелляции по желтой карточке Смолова

    «Мы понимаем, какой резонанс вызвала ситуация в матче "Краснодар" — "Арсенал", когда арбитр Артем Чистяков допустил грубую ошибку, не назначив пенальти в ворота гостей и показав желтую карточку Федору Смолову.

    Так получилось, что она стала для игрока четвертой, и соответственно Смолов будет вынужден пропустить очень важный матч в борьбе за медали с ЦСКА.

    Увы, нормы действующего Регламента не позволяют отменить желтую карточку, о чем мы сожалеем. Убежден, что нельзя создавать прецедент и менять правила по ходу турнира, какими бы они ни были.

    Но мы также понимаем, что Российскому футбольному союзу необходимо оперативно реагировать на ситуацию, и сегодня на совещаниях с участием руководства РФС и заседании Бюро Исполкома РФС обсуждались вопросы, связанные с судейством. Произведено несколько кадровых перестановок.

    РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем Департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским.

    Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров. Он уже работает определенное время в судейской управленческой структуре, и мы очень надеемся на его опыт и профессионализм.

    Также на заседании Бюро Исполкома РФС принято решение назначить руководителем Судейского комитета Валентина Иванова (Андрей Бутенко останется членом комитета), а руководителем Контрольно-квалификационной комиссии по судейству Николая Левникова (Юрий Баскаков станет заместителем руководителя).

    Кроме того, РФС принял решение не назначать арбитра Артема Чистякова на матчи чемпионата России среди команд Премьер-Лиги, первенства России по футболу среди команд ФНЛ и ПФЛ до конца 2018 года», — цитирует Алаева пресс-служба РФС.

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