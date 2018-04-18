Уткин: Не готов верить, что судья случайно ошибся в эпизоде со Смоловым

Комментаторвысказался об ошибке арбитра, показавшего желтую карточку за симуляцию форварду «Краснодара»в матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).

Будогосский: Слова Хусаинова про желтую карточку Смолова — просто бред

«Ну, нельзя по регламенту отменить желтую карточку Смолову. Нельзя, и все. Так что КДК тут не стоит кости мыть. Там чисто словесный казус лежал в основе надежды на отмену. Дело в другом.

Как много разрешает наш регламент! Да вот не надо далеко за примерами ходить, вся это эпопея с полем, морозами и переносами матчей Амкара. Все по регламенту.

Вся эта хренотень происходила в полном кружевном соответствии оному.

А к восстановлению справедливости наш регламент непригоден. Так что симуляции Смолов не допускал, нарушение правил было, но ошибочно показанную карточку отменить нельзя. Ну, регламент такой.

Гранаты у них не той системы (если кто помнит любимый фильм космонавтов).

И только ли в одном футболе, к слову, подобные проблемы? Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», — написал Уткин в своем телеграм-канале.