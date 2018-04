Лига косолапых

В рамках сотрудничества со студией будут созданы новый логотип премьер-лиги и визуальный стиль, объединяющий десятки элементов — интернет-платформы, награды, оформление стадионов и многое другое.

Ранее РФПЛ сообщала, что целью ребрендинга является формирование современного узнаваемого образа, отражающего стратегические задачи лиги по созданию зрелищного, конкурентного и коммерчески успешного чемпионата России по футболу.

Также сообщалось, что разработка нового стиля РФПЛ проходила на конкурсной основе, в котором принимали участие ведущие брендинговые агентства.

Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов «Для конкурса студия разработала логотип, в основе которого архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами.

Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе», — говорится на сайте студии Артемии Лебедева.

Отметим, что вокруг логотипа сразу же разгорелся небольшой скандал — оказалось, что медведь на нем похож формой и стилем изображения до степени смешения на эмблему одной московской парикмахерской, позиционирующей себя барбершопом.

По словам владельцев парикмахерской, к услугам студии Лебедева они не прибегали, создав логотип своими силами.

«Цель – визуальным языком выразить задачи, поставленные на стратегическом уровне: стать моложе, интуитивнее, понятнее, ориентированными на людей и погружёнными в контекст индустрии зрелищ и развлечений. Суть — стремление спортивного соревнования стать зрелищным продуктом.

Работы были представлены на уровне концепции, а не вариантов. Лига исходила из того, у какой из концепций есть дальнейшие шаги к развитию – насколько она понятна и производит впечатление.

На этапе разработки стратегии бренда был проведён ряд исследований – опрошена широкая аудитория, проведены фокус-группы. Людям задавался вопрос о восприятии нынешнего бренда, о том, что хорошо, что плохо. Всё это легло в основу дальнейших действий.

Одной из предпосылок было то, что бренд лиги должен быть более потребительским, нежели административным. Существовало противоречие в том, что был отдельный "бренд лиги" и "бренд чемпионата". Чемпионат – с титульным спонсорством, а лига – как организация. Было принято решение объединить их в один более понятный потребительский бренд, более динамичный.

Главное требование к логотипу — быть понятным, символичным и гармонично существующим в среде коммуникаций. Он должен быть применим к лицензионным программам, в коммерческой сфере.

Цена студии, которая победила, была в рамках имеющегося коридора предложений – не выходила за горизонты. По цене это выгодно, а с точки зрения абсолютных цифр – не космос», — рассказал коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов в интервью «Чемпионату».

«Большинство опрошенных "Спортом День за Днем" экспертов считают, что логотип, изготовленный артелью Лебедева, — грубо сляпанная халтура. Получили заказ, вспомнили про медведя, который ассоциируется с Россией, — и сваяли образ. Разве что забыли дорисовать, как он топит балалайками ядерный реактор. Медведь используется в эмблемах самых разных бизнесов — похожее на лого РФПЛ изображение рекламирует один из барбершопов. И таким плагиатом, "копированием" фирма Лебедева, по мнению экспертов, не гнушается.

Директор РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгений Савин сообщил, что ребрендинг РФПЛ стоит "настолько мало", что конкретную цифру называть не имеет смысла. По другим оценкам, на изготовление такой красоты, как лого с изображением медведя, может уйти от 4 до 6 миллионов рублей, не говоря о других заказах.

Итак, РФПЛ встретит новый сезон медвежьим оскалом. Остается надеяться, что он не отпугнет окончательно болельщиков от просмотра отечественного футбола. Имидж которого едва ли изменит предстоящий чемпионат мира. Если сборная снова провалится, это будет означать, что наш Дядя Миша "залил глаза" и рухнул в канаву. Но вдруг Глушаков и К устроят соперникам "похороны"? Тогда все скажут: Вау! Русский медведь проснулся!», — возмущается креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков.

«Уж не знаю, Прядкин выбирал сам медведя (и по слухам, название "Лига-Медведь") или это креативщики подсказали, а он вписал медвежью морду в пятиугольник ячейки футбольного мяча, но то, что вылезло на свет божий – это, товарищи, ужасно!

Кто такой мишка в русском фольклоре? Неповоротливый, ленивый, при этом трусливый. К тому же – воришка. Впадающий в долгую зимнюю спячку. Если остыть от эмоций и подумать, то лучше варианта, честно рассказывающего о том, что такое российский чемпионат, и не придумать.

Лого с медведем – это даже не лицо российского футбола, это морда. С одной стороны, хорошо, что выбрали зверя, не используемого в лого никем из клубов. Вроде как равноудалённый получился.

С учетом того, что Лига думает об экспорте своего продукта, то важно, с какой стороны смотришь на зверя. С красной – будут бояться. А с другой посмотреть – Милонов с друзьями против будут. Но почему на экспорт у нас всегда идет только матрешечно-убогий вариант, где обязательно присутствует парадигма "мишка-водка-балалайка"?

Лого, талисман – все это должно дарить какие-то эмоции. Олимпийский Мишка-80, хоть был сусально-приторным, словно шагнул в жизнь с ГДРовских открыток, но эмоции дарил. Увидишь сейчас его – вспомнишь точно, откуда он, даже если цифры "1980" с вашей майки выцвели. Талисманы сочинской олимпиады были на три порядка слабее. Походили больше на стандартный китайский ширпотреб, потому многие из нас уже и не вспомнят сразу, как их звали. Это тоже показатель, согласитесь», — критикует новый логотип главный редактор «Советского Спорта» Николай Яременко.

«Затея понятная, в отличие от времени замены – обычно логотипы лиг меняют под нового спонсора, а тут его пока нет, только старый уходит. Зато в целом редизайн вызывает реакцию, расширяет круг тех, кто откликнется.

Внимание – золото в мире продаж и рекламы. Возможен приток новых людей, которые старый дизайн и не помнят. РФПЛ нуждалась в замене логотипов (а их по сути два), но в стиле известных компаний не могли упростить старые версии, ведь те делались во времена палеолита.

Почему хорошо?

— предыдущие логотипы ужасные и унижают эстетические вкусы каждого, кто вынужден ими пользоваться;

— медведь простой и запомнится, простота в знаках – современный тренд, хотя ему уже немало лет и скоро задумается о выборе университета на будущее;

— есть в России и худшие товарные знаки, пусть это спорный аргумент в пользу черного медведя с красными глазами, но так и есть – много очень плохих логотипов.

Почему ужасно?

— символ затасканный. В США и Канаде обожают использовать медведя на логотипах, хотя различные вариации мишки можно встретить в любой стране мира. Почти как лев – популярное животное для торговых знаков;

— над проектом работала студия, которая понятия не имеет о футбольной индустрии. Из спортивного в жизни Артемия Лебедева только подход к питанию – жрать меньше, чтобы быть легче на весах. Поэтому неудивительно, что передрали идею АПЛ. Там лев – тут медведь, невероятно свежее прочтение;

— в основе знака бесполезная для РФПЛ идея с головой медведя в форме пятиугольной плашки на старом мяче. Такими мячами в большой футбол не играют, отсылка мимо. "Найк" вряд ли начнет клепать рекламные мячи, как представила студия – у них свои правила;

— черный медведь обитает в Северной Америке, в России у медведей чаще другой цвет.

— работу точно выполняли люди, далекие от российского футбола, ведь использовали фразу "горящие глаза" — футбольный мем. Хуже только "команда у нас молодая";

— на сайте студии не показан процесс производства логотипа, проработки вариантов, отсеивания идей – с осени работали, и результат вот такой скупой и банальный — медведь», — пытается рассудить справедливо автор Soccer.ru Станислав Горин.

«Для чемпионата России этот образ очень подходит. Зверь, впадающий в зимнюю спячку, живущий в берлоге, вроде бы добрый (вспомните конфеты "Мишка на Севере" и картину Ивана Шишкина про мишек в сосновом лесу), но при этом многие считают его чуть ли не примером ярости, которая бывает у лесных зверей. Так оно, в общем-то и бывает, когда охотник тычет рогатиной в берлогу. Медведь действительно звереет. Все это российскому футболу очень подходит.

Единственное, мне кажется, студии Артемия Лебедева немного отказало чувство прекрасного. Зверь немного аляповат (как и новый конь хоккейного ЦСКА, созданный этой же студией). Но это вопрос личного восприятия. Да и может ли аляповатость быть чуждой чемпионату России по футболу?

Кстати, смотреться наш "футбольный Миша" хорошо будет только в HD-разрешении, ибо цветные контуры вокруг черной морды на обычном телевизоре будут создавать у зрителя иллюзию непорядка с собственным зрением. А учитывая, что "на сухую" российский футбол смотрят немногие...

Наконец, я уж не знаю, почему и как так получилось, но этот медведь очень похож на президента РФПЛ Сергея Прядкина. Ну, насколько зверь (или его образ) вообще могут быть похожи на человека. Есть в новом логотипе что-то невероятно породистое», — ерничает колумнист «Советского Спорта» Алексей Андронов.

«Новый лого Российской Премьер-лиги очень даже ничего. Вопрос в том, на кой он ей нужен. Причем позиция Виталия Мутко, который на днях философствовал (по своим меркам — почти лаконично), что логотип не решит проблемы нового поколения игроков, порядка на трибунах, ритмичности календаря и проч., полностью абсурдна. Никакой логотип никогда и нигде не решает таких задач. Ни в благоденствующих лигах, ни в проблемных, ни в таких, как наша.

Мне просто интересно узнать мнение Сергея Прядкина. Вернее, я бы хотел услышать его рассказ: для чего. Я сам догадываюсь, зачем нужны логотипы. Но не хочу подсказывать. Так легче всего.

Думаю, Сергей Прядкин не справится. Чисто по приколу, думаю, сделали. Может, деньги оставались недотраченные, а цикл заканчивается — на носу новая продажа телеправ.

Что мне совершенно точно подсказывает здравый смысл — новое лого могло бы быть частью новой имиджевой стратегии. Но это же делает тот, кто будет права эксплуатировать! Кто доведет их до потребителя, заворачивая в привлекательную упаковку. Так ведь?

А сейчас, ДО этого события... Загадка. Боюсь, не расскажут. Сами не знают», — пишет в своем телеграм-канале известный комментатор Василий Уткин.

Разумеется, новый логотип РФПЛ вызвал бурю оживления в социальных сетях, породившую массу издевательских фотожаб, а также смешных и не очень мемов, часть из которых создала сама студия Лебедева, разместив их в специальном разделе.

Что касается народного творчества, то помимо издевательств, нашлись и вполне закономерные претензии. Например к тому, что цвета флага России творцы расположили на логотипе в порядке «синий, белый, красный» — как на на государственном символе Франции, а вовсе и не России.

Новыми логотипами в свете грядущего ребрендинга озаботились и некоторые клубы. «Тосно» перерисовал своего маскота-лося, а вот у «Химок» с их трансформером вышло что-то невразумительное.

Не остались в стороне и комментаторы, вспомнившие матч Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между командами «Машук» и «Ангушт», состоявшийся 14 апреля в Пятигорске. Его «открыл» настоящий медведь из цирка, гастролировавшего в этих краях.

Расшифровка нового логотипа в стиле «Кода Да Винчи».

Есть и более конспирологические версии.

А есть и очень простые:

Ну а кто-то решил просто посмеяться. Вспомнили и национальные стереотипы, и былых героев вроде медведя из «Деревни дураков».

Напоследок вспомним, что и над новым логотипом АПЛ сначала смеялись.

