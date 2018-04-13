Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип

О грядущих изменениях рассказал изданию «Спорт-Экспресс» директор РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгений Савин, отметивший, что ребрендинг «стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла».

Изначально РФПЛ планировала сменить и название турнира, но после того, как лучшими вариантами, рожденными креативщиками на зарплате стали «высшая лига» и «премьер-лига», привычный бренд было решено не менять

Те же агентства предложили несколько вариантов, в финал вышли шесть, но у руководства РФПЛ уже есть фаворит, который и будет представлен в мае.

Варианты

«Лига орла» — птички отсылают к двуглавому орлу, а корона символизирует трофей. Фото: «Спорт-Экспресс»

«Наследие-лига» — наследие стилей и символов исторических эпох страны. Фото: «Спорт-Экспресс»

«Футбольная драма» — якобы отсылает к драматизму футбола. Фото: «Спорт-Экспресс»

«Голос российского футбола». Ф — символизирует центр поля и противостояние. Фото: «Спорт-Экспресс»

«Спутник-лига» — и технологический прорыв и мяч влетающий в сетку Фото: «Спорт-Экспресс»

Победитель

В основе логотипа архетипичный символ России – медведь. Он вписан в пятиугольник классического футбольного мяча. Образ брутален, глаза медведя горят огнем и соревновательной страстью.

Логотип сразу заявляет зрителю о боевом настрое команд. Дает понять, что турнир будет напряженным и страстным, наполнен драмой и эмоцией.

Образ не агрессивен, но при этом хранит мощь, а дополнительные цвета – красный и синий – отражают дух соперничества.

Именно это лого, по информации источника, является фаворитом и именно оно, с большой долей вероятности, будет утверждено.