Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип

Изначально РФПЛ планировала сменить и название турнира, но после того, как лучшими вариантами, рожденными креативщиками на зарплате стали «высшая лига» и «премьер-лига», привычный бренд было решено не менять
Те же агентства предложили несколько вариантов, в финал вышли шесть, но у руководства РФПЛ уже есть фаворит, который и будет представлен в мае.
Варианты
Победитель
Логотип сразу заявляет зрителю о боевом настрое команд. Дает понять, что турнир будет напряженным и страстным, наполнен драмой и эмоцией.
Образ не агрессивен, но при этом хранит мощь, а дополнительные цвета – красный и синий – отражают дух соперничества.
Именно это лого, по информации источника, является фаворитом и именно оно, с большой долей вероятности, будет утверждено.