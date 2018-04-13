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    Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип

    Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов

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    У РФПЛ будет новый логотип
    У РФПЛ будет новый логотип
    Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — через месяц РФПЛ представит новый логотив, с которым начнет следующий сезон.
    О грядущих изменениях рассказал изданию «Спорт-Экспресс» директор РФПЛ по стратегии, развитию и социальным проектам Евгений Савин, отметивший, что ребрендинг «стоил настолько мало, что цифру называть не имеет смысла».

    Изначально РФПЛ планировала сменить и название турнира, но после того, как лучшими вариантами, рожденными креативщиками на зарплате стали «высшая лига» и «премьер-лига», привычный бренд было решено не менять

    Те же агентства предложили несколько вариантов, в финал вышли шесть, но у руководства РФПЛ уже есть фаворит, который и будет представлен в мае.

    Варианты

    «Лига орла» — птички отсылают к двуглавому орлу, а корона символизирует трофей.
    «Наследие-лига» — наследие стилей и символов исторических эпох страны.
    «Футбольная драма» — якобы отсылает к драматизму футбола.
    «Голос российского футбола». Ф — символизирует центр поля и противостояние.
    «Спутник-лига» — и технологический прорыв и мяч влетающий в сетку

    Победитель

    Медведь. Просто медведь.
    В основе логотипа архетипичный символ России – медведь. Он вписан в пятиугольник классического футбольного мяча. Образ брутален, глаза медведя горят огнем и соревновательной страстью.

    Логотип сразу заявляет зрителю о боевом настрое команд. Дает понять, что турнир будет напряженным и страстным, наполнен драмой и эмоцией.

    Образ не агрессивен, но при этом хранит мощь, а дополнительные цвета – красный и синий – отражают дух соперничества.

    Именно это лого, по информации источника, является фаворитом и именно оно, с большой долей вероятности, будет утверждено.

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