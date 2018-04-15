Конец чемпионской гонки: «Спартак» проиграл на Урале

Отметим, что после игры «Спартак» попытался оспорить результат, но быстро отозвал свой протест. Дело в том, что в составе «Урала» на 85-й минуте на поле появился. В «Спартаке» посчитали, что он не мог играть из-за перебора карточек.

В этом сезоне Егорычев получил три желтые карточки в ПФЛ, где выступал за «Носту». После перехода в «Урал» полузащитник получил еще одну карточку. По регламенту РФПЛ после четвертой желтой карточки в турнире игрок получает автоматическую дисквалификацию.

Однако, руководство «Урало» заблаговременно прояснило ситуацию в РФС, получив на руки бумагу, подтверждающую, что Егорычев мог играть со «Спартаком», а карточки в ПФЛ и РФПЛ в данном случае, согласно регламенту, не должны были суммироваться.

«Спартак» искал себя — и не нашел

«А "Урал" действительно вышел на поле сверхзаряженным, а "Спартак", напротив, до перерыва искал себя. Вроде бы он атаковал, изредка создавал моменты, но, во-первых, не так много, как хотелось бы болельщикам, а во-вторых, неудачных действий и потерь на собственной половине возникало не меньше, чем острых ходов.

Время шло, спартаковские поклонники (которых сюда вновь приехало очень и очень много, они были повсюду как на знаменитой трибуне за воротами, так и на центральных секторах) гнали команду вперед, а у той организовать достойное давление и стать полноценными хозяевами поля не удавалось. Неточные передачи у чужой штрафной, обрезы на своей половине, невысокие скорости – "Спартак" играл вовсе не так, как подобает претенденту на чемпионство, мечтающему догнать ушедшего вперед конкурента. И особенно явно проблемы прослеживались в средней линии, где Фернанду и Глушаков не могли наладить контроль мяча.

Впрочем, счета 0:1, несмотря на блеклую игру, по итогам первого тайма красно-белые все равно не заслужили. Все-таки на один гол они наиграли. Но – не залетало. Дважды мазал из хороших позиций Зе Луиш, сотряс штангу после финтов со средней дистанции Промес.

Причем попадание Квинси в стойку случилось буквально за несколько мгновений перед голом "Урала". Пропущенному мячу ничего не предвещало, "Урал" зажег над штрафной гостей обычную "свечу", а там вдруг возникла паника. Отскок, скидка, Петкович понадеялся на Максимовича, Максимович – на Петковича, и за Бикфалви никто не побежал. Румын обыграл Реброва и спокойно закатил мяч в ворота», — пишет автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров.

Массимо Каррера Главный тренер «Спартака» Перед матчем сказал ребятам, что сегодня предстоит провести важную игру и что «Урал» показывает хороший футбол. Объяснял, что для победы нужно провести матч, а заранее три очка нельзя получить. Сегодня много ошибались в передачах. Матч был не особо удачный для нас. Наши ошибки позволяли «Уралу» контратаковать, и они благодаря этому забили голы. Мы не смогли воспользоваться своими возможностями забить. Это футбол. Конечно, «Спартак» остается в чемпионской гонке. Впереди еще матчи, которые должны быть сыграны. Мы будем максимально в них отдаваться

Промес лупил, «Спартак» поплыл

«После гола в ворота Реброва изменилось всё. Кажется, мы уже привыкли к тому, что о настроении "Спартака" хорошо говорит поведение Квинси: если голландец собран, чёток и точен, красно-белые в порядке, но как только Квинси начинает сбиваться на ненужные индивидуальные действия, бить со всех дистанций и обрезаться в центре поля, "Спартак" горит. Так произошло и в Екатерибурге. Промес лупил по трибунам и как минимум дважды обрезался ужасными передачами, и "Спартак" всем своим видом демонстрировал, что поплыл. Фернандо, Глушаков, а затем и вышедший на замену Пашалич устроили соревнование в дисциплине "Фигурный обрез пасом через центр", и победителя выявить было сложно — каждый набрасывал всё новые попытки.

Хозяевам в итоге надоело прощать соперника за недостаток концентрации, и одним из таких обрезов они воспользовались. Атака три в три, возникшая после перехвата, сделала Эль Кабира главным героем игры — претензий к Реброву здесь уже не предъявить, удар получился одновременно и плотным, и точным, в самый уголок. К этому моменту встреча, ко всем неприятностям действующего чемпиона, ещё и разбилась на эпизоды — Емельянов и Зе рассекли друг другу головы, Максимович получил под рёбра, замены окончательно разорвали темп игры, а изменения, внесённые Массимо Каррерой, мягко говоря, игру не усилили (к сожалению, это произошло не впервые при Каррере). "Уралу" же всё это шло только на пользу», — фиксирует корреспондент «Чемпионата» Антон Михашенок.

Александр Тарханов Главный тренер «Урала» Мы выключили Зе Луиша из борьбы, сыграли хорошо, выиграли больше единоборств, порадовали болельщиков, пришедших на стадион. Жаль, получил травму Емельянов, у него сильное рассечение, он доставлен в больницу. Мы изучили «Спартак», не дали им пространства и свободы действий, не давали шанса долго думать.

Уральский Гвардиола

«Александр Тарханов всегда был идейно ближе к Хосепу Гвардиоле, чем к Жозе Моуринью, поэтому долго отсиживаться у своих ворот "Урал" не стал. Переждав бурю, хозяева отодвинули игру в середину поля и несколько раз больно ужалили соперника в контратаках. А за 10 минут до конца Тарханов еще и выпустил двух свежих игроков в атаку – форварда Игоря Портнягина и Алексея Евсеева, расположившего на позиции правого полузащитника.

На 82-й минуте спартаковцы могли уйти от поражения – Роша после классной проникающей передачи Фернандо выскочил один на один с Годзюром, но попал мячом во вратаря. В концовке спартаковцы стали психовать и совершать просто чудовищные обрезы. Особенно "постарался" Максимович, раза три отдавшего мяч точно в ноги соперникам. Уральцы не могли растранжирить столько шансов, и Отман Эль-Кабир записал свою фамилию на табло.

Кромес успел выстрелом из-за пределов штрафной отыграть один мяч, но на большее спартаковцев не хватило. Они проиграли впервые с августа 2017 года, когда уступили в дерби "Локомотиву" (3:4). После этого поражения отставание "Спартака" от "Локомотива" составляет пять очков, при том, что у железнодорожников еще матч в запасе, а до конца сезона четыре тура», — резюмирует автор «Советского Спорта» Артем Зибрак.

Денис Глушаков Хавбек «Спартака» На новом стадионе все прекрасно, праздник у «Урала» удался, результат был. Понятно, что газон еще не идеальный, но до чемпионата мира все наверстают и все будет шикарно. Проиграли не потому, что перегорели. Не реализовали моменты в первом тайме. Если бы забили, все было бы по-другому. Где-то после этого потеряли уверенность.

«Спартак» перегорел

«Если бы за желания и стремления присуждали очки, "Спартак" бы свою трешку из Екатеринбурга точно увез, – как можно было этого не увидеть? "Спартак" горел, пылал, он был на победу заряжен абсолютно – ну разве это не очевидно? Прорва косяков/ошибок/промахов – не что иное, как прямое следствие этого самого заряда. Такое случалось много раз до и неизбежно будет после. Даже термин есть специальный, ему сто лет в обед исполнится, – "перегорели".

Возможно, на "перегорели" накладываются просчеты в программе подготовки к конкретному матчу, но этого широкая публика никогда не узнает, это кухня, к которой доступа практически нет.

К "перегорели" стоит обязательно добавить мелкие и не очень травмы – в частности, мышечное повреждение Луиса Адриано, из-за которого он, внесенный в заявку, на поле так и не вышел, хотя нужен был до зарезу. Массимо Каррере, кстати, – респект за решение и комментарий к нему: "С Адриано ничего серьезного, просто он не был готов на 100 процентов, я не хотел им рисковать. Если игрок может выйти на одну игру, а потом выбыть – мне это не нужно. Конечно, чемпионат важен, но я не хочу потерять игрока".

"Перегорели" и до 36-й минуты читалось, да, но как бы между строк. Зато после 37-й худшие для поклонников "Спартака" опасения стали фактом. Если бы Куинси на 36-й минуте зарядил не в штангу, а парой сантиметров точнее – течение матча пошло бы совсем по-другому руслу. Даже не с точки зрения той само психологии, а просто по факту: не случилось бы ответной атаки, в которой Бикфалви казнил гостей первым голом. И после которой пришло четкое понимание, что "Спартак" не в порядке: пропустив прямой в челюсть, он потерялся и поплыл», — анализирует корреспондент Sportbox.ru Константин Столбовский.

Григорий Иванов Президент «Урала» «Спартак» забрал все протесты. У нас есть официальное письмо от РФС, где написано, что Егорычев мог играть. Вы что думаете, мы тут пальцами деланы? Или только у вас, москвичей, все правильно, а у нас – нет? Праздник открытия стадиона удался, конечно! Самое главное – результат, победа. Если бы ее не было, у всех бы было другое настроение. Весь город празднует! Если вы останетесь в Екатеринбурге, заезжайте в бары и рестораны. Увидите, как все отмечают. «Спартак» есть «Спартак»! Даже если он и не чемпион. Народная команда, которую все любят. Всегда приятно выигрывать у нее.

Какой-то другой «Спартак»

«Даже Массимо Каррера признал после матча, что футболисты "Спартака" очень много ошибались. И это так, потому что порой складывалось впечатление, будто бы многие из них играют чуть ли не "с листа". Впервые видят партнеров по команде, впервые осознают, что соперник тоже умеет играть, опережать в борьбе за мяч, быстрее бегать и думать на поле.

Замены ничего поправить не смогли. Пашалич, вышедший без заметно поблекшего во второй части сезона Глушакова, тоже был растерян, Самедов заменил Петковича без видимой пользы. А вот почему ушел Ханни, вместо которого появился Педро Роша? Ну, да. В этот день Ханни было очень трудно принести пользу команде, в игре которой оказалось столь много суматохи, брака и недопонимания между футболистами. Но и Педро Роша ничем не помог. Футболист он, на мой взгляд, с интересными задатками, однако, пока проводит в "Спартаке", по сути, бесцельное время, совершенно не попадая в игру. Может быть, Каррера найдет какое-то решение по поводу Роши в новом сезоне, пока же его кратковременные выходы вызывают куда больше вопросов.

"Спартак" проиграл, хотя борьба еще продолжается. И за Кубок страны, и в чемпионате. Просто игрокам, тренерскому штабу вместе с Каррерой надо, вернувшись домой, над многим подумать и над многим поработать. От чего-то отказаться, что-то понять и принять для себя. Остались самые важные матчи. И играть так, как против "Урала" — это значит потерять очень многое из того, что было порой собрано по крохам, по частям. Никто дарить очки спартаковцам не собирался и не будет. "Урал" это отлично продемонстрировал. Ничего особенного не выдал, зато боролся, бился, стараясь доказать, что с ним надо считаться. Не на бумаге, а на поле. У него это получилось», — пишет автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин.

«Спартак» проиграл по делу

«Команда Карреры сыграла хуже коллектива Тарханова, абсолютно по делу уступила сопернику, невзирая на попытку Квинси вырвать ничью на последних минутах. Но "Спартак" не заслужил ничейного результата, поскольку получил мяч и не знал, что с ним делать в условиях равной борьбы. Конечно, у "красно-белых" выше культура паса, они били по чужим воротам – разок даже в штангу попали.

Но обратите внимание на "Урал". Отдав мяч "Спартаку", команда Тарханова играла так, что складывалось ощущение равной борьбы. 20 ударов по воротам Реброва – нет, Артем не виноват в поражении. Шесть попаданий в створ, два гола, немало подходов без конкретных решений, но с выигранными минутами. Отличный прессинг – "Урал" собрал 32 перехвата против 15 у гостей, на свои два гола наиграл.

Мало кто ждал, что "Спартак" проиграет в Екатеринбурге, хотя не исключали ничью. Но болельщики сыграли вместе с командой Тарханова и добились успеха против пока еще чемпиона России. Поскольку в случае победы "Локомотива" над "Ахматом" в среду разница между первой и второй командами составит восемь пунктов, шансы на чемпионскую интригу тают, ведь на кону останется 12 очков. Но "Спартаку" по-прежнему нужны только победы, чтобы защитить второе место и прямую путевку в Лигу чемпионов», — пишеь блоер Soccer.ru Станислав Горин.

Что сказал игрокам Каррера?

«Что мы увидели в тайме первом? Некую небрежность и даже расхлябанность в ведении игры со стороны "Спартака". Вызванную, в частности, плотным противодействием "Урала" в центре поля. Но еще и заметной самоуверенностью спартаковцев, пачками направлявших в последнее время мячи в ворота соперников. Мол, не пройдет эта комбинация, так пройдет следующая; куда он, "Урал", денется-то от нас, таких крутых? Ведь даже из небрежно-расхлябанных атак выскочила вереница вполне явных голевых моментов. Но не забиваешь ты – забивают тебе. И – перерыв.

Как бы при таком ходе игры поработал с командой искушенный тренер? Он бы говорил в перерыве только об одном, но таким тоном, что не внять и не исполнить невозможно: все путем, только пособраннее и поточнее! Включаем голову! И показываем класс!

Но Каррера, похоже, упирал в эти 10-12 минут на что-то иное. Потому что до перерыва "Спартак" был в общем-то живым – а вернулся на поле полумертвым. Придавленным. С поврежденной эмоцией и, предположу, в состоянии внутренней истерики. Для которой первые 45 минут и повода-то не давали…

Словом, вывод из матча, обернувшегося форс-мажором, для "Спартака" неутешителен. В работе Карреры по-прежнему преобладает эмоциональное начало. И переломить нежелательный ход игры чисто исполнительскими средствами команда по-прежнему не в силах. Для этого Каррере первым делом нужно что-то поменять в себе, в своих подходах», — вопрошает обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев.